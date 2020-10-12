صفقة اليوم.. الحزمة الكاملة لتتعلم كيف تطلق مشروعك التجاري من المنزل مع خصم 97 %

الحزمة الكاملة لتتعلم كيف تطلق مشروع تجاري من المنزل The Complete Side Hustle Hacker Bundle.

عدد الدورات: 7.

عدد الدروس: 231.

المدة: 16 ساعة.

هل لديك فكرة مشروع تجاري، ولكنك لا تعلم من أين تبدأ؟ لقد أصبح من السهل جدًا الآن لأي شخص إطلاق مشروع تجاري حتى مع وجود رأس مال محدود، وذلك بفضل نمو مجال التجارة الإلكترونية ، وغيرها من مشاريع العمل الحر. وقد زادت أهمية هذه الخطوة الآن بسبب أزمة فيروس كورونا (COVID-19) التي أثرت على الكثير من قطاعات العمل، ولا زالت تشكل تهديدًا لبعض الوظائف الحالية.

تُعتبر دراسة الفكرة ووضع خطة قوية لها للبدء بتنفيذها وإطلاق مشروعك الخاص بنجاح عملية شاقة وتحتاج إلى الكثير من الجهد والوقت، ولتسهيل الأمر عليك يمكنك الاستعانة بهذه الحزمة التدريبية الكاملة ( The Complete Side Hustle Hacker Bundle )، التي تقدم لك أكثر من 16 ساعة تدريبية تساعدك في إطلاق مشروعك الخاص، وإدارته بشكل صحيح.

ستساعدك هذه الحزمة على تعلم كيف تطلق مشروعًا ناجحًا عبر الإنترنت، أو إطلاق مشروع تجاري ناجح من المنزل، ابتداءً من كيفية وضع خطة المشروع، والإرشادات اللازمة لتنفيذها بشكل صحيح، كما ستتعلم المهارات اللازمة لإدارة هذا المشروع والتسويق له بنجاح.

تضم هذه الحزمة دورة تدريبية كاملة حول كيفية الربح من أمازون عن طريق (التسويق بالعمولة) Affiliate Marketing للمبتدئين، وهي طريقة سهلة لتحقيق الربح من الإنترنت، حيث تكسب عمولة عن طريق توجيه الزوار لشراء منتجات من الموقع وتحصل على عمولة من كل عملية بيع.



ستساعدك هذه الدورة في تعلم كيفية إعداد موقع ويب مخصص للتجارة الإلكترونية باستخدام منصة Shopify، وما عليك القيام به للحصول على موافقة أمازون عليه، وكذلك كيفية إدارة هذا الموقع وتخصيصه، كما ستتعلم مهارات التسويق لمنتجاتك وتحسين الظهور في محركات البحث لموقعك.

بالإضافة إلى ذلك تضم الحزمة دورة تدريبية كاملة تتعلم فيها خطوة بخطوة كيفية إنشاء وكالة تصميم مواقع ويب مربحة إذا كان لديك خبرة في تطوير مواقع الويب والتطبيقات، وكذلك كيفية العثور على عملاء.

وقت الوصول للمحتوى: مدى الحياة.

مستوى الخبرة المطلوب: جميع المستويات.

الحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة تدريبية.

تشمل هذه الحزمة الحصول على تحديثات للمحتوى.

اللغة: الإنجليزية

التوفر: أونلاين.

ضمان استرداد الأموال خلال 30 يومًا.

السعر الأصلي قبل الخصم: 1393 دولارًا.

السعر الحالي بعد الخصم: 29.99 دولارًا.