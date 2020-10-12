الدول السبع تعارض إطلاق ليبرا من فيسبوك قبل تنظيمها جيدًا

أظهرت مسودة بيان من القادة الماليين في أكبر سبع اقتصادات في العالم (G7) أنهم سيقولون يوم الثلاثاء: إنهم يعارضون إطلاق عملة (ليبرا) Libra المستقرة من شركة فيسبوك حتى يتم تنظيمها على النحو الصحيح.

وجاء في المسودة – التي أُعدت لاجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية للولايات المتحدة، وكندا، واليابان، وألمانيا، وفرنسا، وإيطاليا، وبريطانيا: إن المدفوعات الرقمية يمكن أن تُحسِّن الوصول إلى الخدمات المالية، وتقلل من أوجه القصور والتكاليف.

وجاء في مسودة البيان – التي اطلعت عليها وكالة رويترز: إن خدمات الدفع هذه يجب أن تخضع للإشراف والتنظيم بصورة مناسبة حتى لا تقوض الاستقرار المالي، أو حماية المستهلك، أو الخصوصية، أو الضرائب، أو الأمن السيبراني.

وجاء في المسودة: إنه بدون الإشراف المناسب، يمكن استخدام مثل هذه العملات المستقرة في غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب، وانتشار الأسلحة النووية، ويمكن أن يضر بنزاهة السوق والحوكمة وتقويض اليقين القانوني.

وجاء في المسودة أيضًا: “تواصل مجموعة الدول الصناعية السبع (G7) التأكيد على أنه لا ينبغي أن يبدأ أي مشروع عملة مستقرة عالميًا العمل حتى يعالج على نحو مناسب؛ المتطلبات القانونية والتنظيمية والرقابية ذات الصلة من خلال التصميم المناسب والالتزام بالمعايير المعمول بها”.

وكان مجلس الاستقرار المالي لمجموعة العشرين قد وضع 10 توصيات في شهر نيسان/ أبريل الماضي من أجل نهج دولي مشترك لتنظيم العملات المستقرة، وذلك بدفع من شركة فيسبوك صاحبة عملة ليبرا.

وأظهر وثيقتان من وثائق الاتحاد الأوروبي في شهر أيلول/ سبتمبر الماضي أن الاتحاد الأوروبي سيقدم قواعد جديدة في غضون أربع سنوات لجعل المدفوعات العابرة للحدود أسرع وأرخص من خلال استخدام أصول تقنية (سلسلة الكتل) والأصول المشفرة، مثل: العملات المستقرة.

ومن المقرر أن تضع المفوضية الأوروبية إستراتيجيتها لتشجيع استخدام أكبر للتمويل الرقمي في وقت تكون فيه 78 في المئة من المدفوعات في منطقة اليورو نقدًا. كما أنها تريد تحولًا سريعًا إلى المدفوعات “الفورية” بصورة عامة، حيث أظهرت عمليات الإغلاق الوبائي الدور المتزايد للمدفوعات غير النقدية.

وقفزت العملات المستقرة – وهي نوع من العملات المشفرة التي غالبًا ما تدعمها الأصول التقليدية – إلى جداول أعمال صانعي السياسات العام الماضي عندما كشف فيسبوك عن خطط لعملة ليبرا. وتدرس البنوك المركزية الآن إمكانية إطلاق عملاتها الخاصة.





