جوجل تعلن عن مُنظِّم حرارة يستخدم الرادار لاستشعار اقترابك منه

أعلنت شركة جوجل اليوم الاثنين عن جهازها الجديد (نست ثرموستات) Nest Thermostat بقيمة 129 دولارًا أمريكيًا، وذلك في أول تحديث للجهاز منذ عامين.

ويختلف جهاز Nest Thermostat الجديد قليلًا عن جهاز (نست لرنينج ثرموستات) Nest Learning Thermostat الذي يُباع بسعر 249 دولارًا أمريكيًا، وجهاز (نست ثرموستات إي) Nest Thermostat E الذي يُباع بسعر 169 دولارًا أمريكيًا.

يُشار إلى أن (نست) أصبحت العلامة التجارية التابعة لشركة جوجل للإلكترونيات المنزلية، وهي تشمل منتجات أخرى، مثل: نظام الإنذار، ومبكرات الصوت الذكية، وكاميرات المراقبة. ويتنافس مُنظِّم الحرارة من نست مع منتجات مماثلة من شركات، مثل: (إيكو بي) Ecobee المدعومة من شركة أمازون، وشركة (هنيويل) Honeywell.

وأصبح اسم (نست) مرادفًا لمنظمات الحرارة الذكية، التي تسمح للمستخدمين بالتحكم في درجة حرارة منزلهم من الهاتف. وتمتاز أجهزة Nest Learning Thermostats السابقة بأنها قادرة على التعلم من اتجاهات المستخدم وضبط درجة الحرارة تلقائيًا للمساعدة في توفير تكاليف الطاقة.

ولا يتعرف النموذج الجديد تلقائيًا على درجة الحرارة ويضبطها، ولكن يمكنه التوصية بجداول زمنية لمساعدة المستخدمين على توفير تكاليف الطاقة. وقالت جوجل: إنها تُقدِّر أنها يمكن أن توفر من 10 في المئة إلى 20 في المئة في فواتير التدفئة، و 15 في المئة في فواتير التبريد.

ويتميز Nest Thermostat بتصميم جديد تمامًا مع لمسة عاكسة شبيهة بالمرايا في المقدمة. ويبدو أخف وزنًا من النماذج السابقة. وبدلًا من تدوير وجه الوحدة، ما على المستخدم إلا لمس الجانب وتمريره للأسفل لزيادة درجة الحرارة أو خفضها. ويمتاز الجهاز بأنه يستخدم رادار Google Soli، الذي طُرح لأول مرة في هاتف (بكسل 4) Pixel 4، والذي يمكنه اكتشاف مرور شخص ما بجانبه ليضيء الشاشة تلقائيًا.

ولكن بخلاف ردار Soli المُطبَّق في هاتف (بكسل 4)، لا يمكن للمستخدم استخدام الرادار للإيماء له في الهواء للتفاعل معه. ويبدو أن هذه فرصة ضائعة كان من الممكن أن تسمح للمستخدم بضبط درجة الحرارة، أو التنقل عبر القوائم عن طريق التلويح باليد أمامه.

وقالت جوجل: إنها جعلت الإعدادات أبسط لمنظم الحرارة الجديد. ولا يحتاج المستخدم إلا لتثبيت تطبيق (جوجل هوم) Google Home وفتحه، والذي يرشده بعد ذلك خلال عملية الإعداد. كما أنها تستخدم ميزة مراقبة HVAC الجديدة من جوجل، التي يمكنها إخطار المستخدم إذا لاحظ أن شيئًا ما لا يعمل على نحو صحيح، ويمكنه التوصية بمختص قادر على إصلاحه.

ويتوفر جهاز Nest Thermostat الجديد من جوجل للطلب اعتبارًا من اليوم الاثنين. وسيُطلق بأربعة ألوان، وسيشحن في الأسابيع المقبلة.





