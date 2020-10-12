أوبو تقدم تلفازها الذكي OPPO TV في 19 أكتوبر

شوقت شركة أوبو (OPPO) المستخدمين خلال الأشهر القليلة الماضية حول مسألة إعلانها عن أول جهاز تلفاز ذكي لها (OPPO TV).

ويبدو أن الشركة التي تتخذ من الصين مقراً لها والمعروفة بصناعة الهواتف الذكية مستعدة الآن لدخول سوق أجهزة التلفاز الذكية.

وزعمت التقارير الأخيرة أن الشركة تخطط للإعلان عن التلفاز الذكي (OPPO TV) هذا الشهر عبر حدث خاص من المقرر عقده في شنغهاي.

وأصدرت الشركة الصينية الآن تأكيدًا رسميًا عبر حسابها الرسمي على منصة التدوين الصينية ويبو بأنها ستعلن عن تلفاز أوبو الذكي (OPPO TV) يوم 19 أكتوبر.

واستنادًا إلى التقارير المحيطة بتلفاز أوبو الذكي (OPPO TV)، فإن الشركة قد تكشف النقاب عن جهازي تلفاز على الأقل في 19 أكتوبر بأحجام 55 إنشًا و 65 إنشًا.

ويبدو أن أرقام طراز هذين الجهازين هي (A65U0B00) و (A55U0B00)، حيث جرى رصدهما في الشهر الماضي ضمن قاعدة بيانات منصة اعتماد (3C) في الصين.

ومن المتوقع أن يحتوي كلا الجهازين على شاشات بدقة (4K) وتقنية (Quantum Dot)، التي تعمل على تحسين التدرج اللوني، مما يجعل اللون يبدو مشرقًا ونقيًا أكثر.

وأظهر الإعلان التشويقي الذي أطلقته الشركة أن تلفاز أوبو الذكي مزود بكاميرا أمامية منبثقة، مما يتيح إجراء مكالمات مرئية عبر الجهاز.

ويشاع أن كلا الجهازين يدعمان معدل التحديث 120 هرتز إلى جانب شريحة (MEMC) ومكبرات الصوت المدعومة من العلامة التجارية الدنماركية.

وبقدر ما يتعلق الأمر بالتصميم، فمن المتوقع أن تتباهى أجهزة تلفاز أوبو بحافات رفيعة للغاية.

ويعتبر (RC-001D) و (BRC-004A) بمثابة رقمان نموذجيان لوحدات التحكم عن بعد التي تدعم تقنية البلوتوث لأجهزة تلفاز أوبو القادمة.

ومن المفترض أن يتم بناء أجهزة تلفاز أوبو بواسطة شركة (TPV Display Technology) المالكة لعدد من العلامات التجارية، مثل (AOC) و (Envision) و (Philips TV).

وقالت الشركة: إن التلفاز الذكي القادم يجلب بيئة المحتوى للعائلة في منصة واحدة متكاملة، كما أنها تشوق لطريقة اللعب الجديدة على مستوى النظام.

ومع اقتراب موعد الإطلاق في 19 أكتوبر، فمن المتوقع أن تكشف أوبو عن بعض المعلومات الرسمية حول أجهزة تلفاز (OPPO TV) الجديدة قبل الإعلان الرسمي.





