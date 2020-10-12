أمازون السعودية.. أفضل الخصومات على الساعات وأجهزة تتبع اللياقة من Fitbit 

سيبدأ حدث التسوق الخاص بموقع أمازون (Prime Day) غدًا، لذلك يوجد الكثير من العروض والخصومات على بعض المنتجات والأجهزة، ومنها: الساعات الذكية، وأجهزة تتبع اللياقة البدنية من شركة (Fitbit) التابعة لجوجل، وهي تعتبر من أفضل الأجهزة التي يمكنك إقرانها مع هواتف أندرويد لتتع صحتك وبناء عادات صحية أفضل.

إذا كنت تفكر في شراء ساعة ذكية تعمل مع هاتف أندرويد بشكل رائع؛ فشركة (Fitbit) تقدم لك الإصدارات الجديدة: Versa 3، و Fitbit Sense التي تركز على ميزات تتبع الصحة مثل: إدارة الإجهاد وتتبع صحة القلب، ونسبة الأكسجين في الدم SpO2، ودرجة حرارة الجسم، وذلك بفعل العديد من المستشعرات التي تدعمها.

وإذا كنت تبحث عن جهاز لتتبع اللياقة البدنية فقط فشركة Fitbit تقدم أيضًا سلسة أجهزة: Inspire، و Charge، التي تعد مثالية لأولئك الذين يريدون فقط تتبع حالتهم الصحية وأداء التمارين ولا يرغبون في الانشغال بالميزات والإشعارات غير الضرورية.

إليك أفضل الصفقات للساعات الذكية وأجهزة تتبع اللياقة البدنية من Fitbit في موقع أمازون السعودية:

1- ساعة Fitbit Versa 2:

تأتي ساعة (Fitbit Versa 2) بشاشة ملونة عالية الدقة تعمل باللمس، وتتميز بالسطوع العالي الذي يصل إلى 1000 شمعة/ المتر المربع، كما تدعم طبقة من زجاج Gorilla Glass 3 للحماية من الصدمات والخدوش.

البطارية تدوم لأكثر من 5 أيام عمل بشحنة واحدة.

تدعم ميزة تتبع معدل ضربات القلب على مدار الساعة.

تدعم ميزة تتبع السعرات الحرارية، وميزة تتبع النوم.

تدعم أكثر من 20 وضعًا للتمرين، منها: ركوب الدراجات، والجري، والسباحة، وكذلك اليوجا.

تدعم مقاومة المياه حتى 50 مترًا، لذلك يمكنك ارتدائها لتتبع أداء تمارين السباحة.

تدعم ميزة (Fitbit Pay) لإجراء عمليات الدفع الخاصة بك باستخدام الساعة.

تأتي مع مساعد أمازون الصوتي (Amazon Alexa) المدمج، مما يسهل عليك التحكم في أجهزتك المنزلية المتوافقة.

أنظمة التشغيل المتوافقة: أندرويد، و iOS.

اللون: الأسود.

نسبة الخصم: 17%

السعر: تتوفر هذه الساعة بسعر 999 ريالًا سعوديًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليها من موقع أمازون السعودية مع خصم 17%، أي بسعر 829 ريالًا سعوديًا فقط، بالإضافة إلى الشحن المجاني.

2- جهاز Fitbit Charge 4:

الشاشة تعمل باللمس، وهي من نوع (OLED)، تتميز بأنها ملونة وعالية الدقة، وتتيح لك عرض المكالمات والرسائل النصية وإشعارات التطبيقات.

البطارية تدوم لأكثر من 7 أيام عمل بشحنة واحدة.

يأتي الجهاز مع ميزة (GPS) مدمجة، مما يسمح لك بتتبع أداء التمارين الرياضية في الهواء الطلق دون الحاجة إلى أخذ هاتفك معك.

مراقبة مستمرة لمعدل ضربات القلب.

يتيح لك الجهاز تشغيل الأغاني المفضلة لديك باستخدام عناصر التحكم في تطبيق Spotify.

يدعم أيضًا ميزة (Fitbit Pay) لإجراء عمليات الدفع الخاصة بك بسهولة.

يدعم مقاومة المياه حتى 50 مترًا، لذلك يمكنك ارتداؤه أثناء السباحة.

السوار قابل للتعديل.

أنظمة التشغيل المتوافقة: أندرويد، و iOS.

اللون: الأسود.

نسبة الخصم: 10%

السعر: يتوفر الجهاز بسعر 780 ريالًا سعوديًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليه في موقع أمازون السعودية مع خصم 10%، أي بسعر 705 ريالات فقط، بالإضافة إلى الشحن المجاني.

3- جهاز Fitbit Charge 3:

الشاشة تعمل باللمس، وهي أكبر بنسبة 30% من شاشة الإصدار السابق (Charge 2)، لذلك تتيح لك عرض المكالمات والرسائل النصية وإشعارات التطبيقات.

البطارية تدوم لأكثر من 7 أيام عمل بشحنة واحدة.

مراقبة مستمرة لمعدل ضربات القلب.

يدعم الجهاز ميزة تتبع النشاط التلقائي طوال اليوم، وجودة النوم.

يدعم مقاومة المياه حتى 50 مترًا.

أنظمة التشغيل المتوافقة: أندرويد، و iOS.

اللون: الأبيض.

نسبة الخصم: 11%

السعر: يتوفر الجهاز بسعر 780 ريالًا سعوديًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليه في موقع أمازون السعودية مع خصم 11%، أي بسعر 697 ريالًا سعوديًا فقط، بالإضافة إلى الشحن المجاني.

4- جهاز Fitbit Inspire HR:

يتميز جهاز (Fitbit Inspire HR) بالتصميم الأنيق وخفة الوزن.

الشاشة تعمل باللمس، ويمكنك التمرير السريع عليها لرؤية الإحصائيات اليومية مثل: معدل ضربات القلب أثناء النشاط أو الراحة، ومعدلات تتبع التمارين الرياضة، وعدد السعرات الحرارية.

يدعم الجهاز ميزة تتبع النشاط التلقائي طوال اليوم، وتتبع النوم.

البطارية تدوم إلى أكثر من 5 أيام بشحنة واحدة.

اللون: الأسود.

نسبة الخصم: 20%

السعر: يتوفر الجهاز بسعر 599 ريالًا سعوديًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليه في موقع أمازون السعودية مع خصم 20%، أي بسعر 450 ريالًا سعوديًا فقط، بالإضافة إلى الشحن المجاني.

5- جهاز Fitbit Inspire:

الشاشة تعمل باللمس من نوع (OLED) ومزودة بإضاءة خلفية توفر وضوحًا مرئيًا محسنًا أثناء التمرير.

البطارية تدوم لما يصل إلى 5 أيام بشحنة واحدة.

يدعم الجهاز ميزة تتبع النشاط التلقائي طوال اليوم.

يتيح لك تتبع السعرات الحرارية المحروقة طول اليوم، مما يتيح لك مراقبة أهدافك المتعلقة بفقدان الوزن.

يتيح لك تنظيم نومك عن طريق حساب عدد ساعات النوم.

اللون: الأحمر الغامق.

نسبة الخصم: 11%

السعر: يتوفر الجهاز بسعر 390 ريالًا سعوديًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليه في موقع أمازون السعودية مع خصم 11%، أي بسعر 349 ريالًا سعوديًا فقط، بالإضافة إلى الشحن المجاني.





