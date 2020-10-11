Visual Studio يدعم حواسيب كروم بوك بمعالجات ARM

جلبت شركة مايكروسوفت محرر التعليمات البرمجية المجاني (Microsoft Visual Studio Code) إلى حواسيب كروم بوك (Chromebook) العاملة بمعالجات (ARM) عبر آخر تحديث للبرامج.

وأصبحت مايكروسوفت تدعم رسميًا (Microsoft Visual Studio Code) عبر أجهزة كروم بوك، مثل (Lenovo Chromebook Duet)، والأجهزة الأخرى المزودة بشرائح (ARM).

وظهرت الأخبار عبر ملاحظات إصدار سبتمبر 2020 للنسخة 1.5 من محرر التعليمات البرمجية المجاني من مايكروسوفت.

ولا يختلف تثبيت (Microsoft Visual Studio Code) على حواسيب كروم بوك العاملة بمعالجات (ARM) عن تثبيت أي حزمة لينكس أخرى.

ويجب في البداية اختيار تنزيل ملف (deb.) إما لمعمارية (ARM) أو (ARM 64)، وذلك اعتمادًا على كون حاسب كروم بوك يستخدم شريحة 32 بت أو 64 بت من (ARM).

وبمجرد تنزيل الحزمة كملف (deb.)، يمكنك الانتقال إليها عبر تطبيق (Chrome OS Files) والنقر بزر الفأرة الأيمن فوق الملف لترى الخيارات.

ويتضمن أحد الخيارات التثبيت على لينكس، ويمكنك مشاهدة تفاصيل الحزمة ومن ثم النقر من أجل التثبيت، ويجب أن يعرض نظام التشغيل كروم إشعارًا بمجرد اكتمال التثبيت على قسم لينكس ضمن جهاز كروم بوك.

كما أصبح محرر التعليمات البرمجية المجاني من مايكروسوفت يدعم (Raspberry Pi).

ولا يعتبر الحاسب المصغر الخيار الأول لتطوير البرامج بشكل مكثف، لكنه يعمل بوحدة معالجة مركزية من (ARM) ولينكس ويمكنه الآن تشغيل (Microsoft Visual Studio Code).

ويُعد (Raspberry Pi 4) جهازًا صغيرًا قويًا جدًا بحد ذاته، مع ما يصل إلى 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي.

ويسهل محرر التعليمات البرمجية المجاني من مايكروسوفت الاستفادة من هذه النوعية من الأجهزة لتحمل أعباء عمل أكثر كثافة.

ويتطلب (Microsoft Visual Studio Code) مجرد 1 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي ومعالج بتردد 1.6 جيجاهرتز أو أفضل، بالإضافة إلى 200 ميجابايت كحد أدنى من مساحة التخزين، وهو أمر مناسب لأجهزة كروم بوك.

وارتفعت شعبية (Microsoft Visual Studio Code) بالنظر إلى حجمه وقدرته على العمل عبر المنصات وتعدد استخداماته ودعمه لمجموعة متنوعة من لغات البرمجة الشائعة.

ويُعد محرر التعليمات البرمجية المجاني من مايكروسوفت أحد أدوات البرمجة الأكثر شيوعًا، ويرجع ذلك جزئيًا إلى توفره عبر أي منصة قد يرغب المطور في استخدامها.





