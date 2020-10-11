Razer Iskur .. أول كرسي ألعاب من شركة Razer

كشفت شركة ملحقات الألعاب الرائدة في سنغافورة (Razer) عن كرسي الألعاب (Razer Iskur) خلال حدث (RazerCon 2020).

وانضمت (Razer) إلى معركة كراسي الألعاب مع (Razer Iskur)، الذي يأتي باللونين الأخضر والأسود.

وكانت كراسي الألعاب موجودة منذ فترة، لكن شعبيتها ارتفعت في عام 2014، عندما خفضت شركة (Secretlab) في سنغافورة الأسعار وأرسلتها إلى المنازل في جميع أنحاء الجزيرة.

وتستكشف في هذه الأيام العديد من الشركات، مثل (Asus) و (Logitech) و (Osim)، إضافة كراسي ألعاب إلى تشكيلة المنتجات.

ويتشابه (Razer Iskur) مع العديد من كراسي الألعاب الموجودة في السوق في الوقت الحالي، لكن الاستثناء هو التركيز على دعم أسفل الظهر الذي يوفره نظام دعم خارجي.

وفي حين أن معظم كراسي الألعاب في السوق في الوقت الحالي توفر دعمًا لأسفل الظهر على شكل وسادة قابلة للإزالة، فإن (Razer) تدعي أن كرسيها يمتلك 26 درجة من التخصيص.

وتعتبر مسألة الجلوس لفترات طويلة ليست جيدة بغض النظر عن الكرسي الذي تختاره، ويمكنك تحسين الأمر باستخدام كرسي يوفر دعمًا فعليًا لأسفل الظهر.

ويدمج (Razer Iskur) دعامة ظهر منحنية أعلى مسند الظهر الخلفي السفلي للكرسي، مما يحقق وضع العمود الفقري المحايد.

ويأتي الكرسي بسعر 499.99 دولارًا أمريكيًا، ومن الواضح أن (Razer) دخلت معركة كراسي الألعاب بالاستناد إلى حقيقة أنها حققت أرباحًا جيدة حتى الآن في عام 2020.

وزودت الشركة الكرسي بمساند أذرع رباعية الأبعاد توفر نطاقًا واسعًا من الضبط، وتدعم اللاعبين حتى طول 188 سم ووزن 136 كجم.

وتصنع الأذرع من الجلد الصناعي المتعدد الطبقات، وهناك وسادة الظهر الخلفية المصنوعة من وسادة رغوة عالية الكثافة.

ويتم تضمين وسادة رغوة في أعلى الكرسي، وتصر (Razer) على أنها ستبقيك على خط الرؤية الأمثل للعب على المكتب.

ويواجه (Razer Iskur) العديد من كراسي الألعاب الأخرى في السوق الآن، حيث هناك كراسي من (ASUS) و (Royale) و (APOL) و (Kane X) و (Herman Miller x Logitech G) و (Predator x OSIM) و (Secretlab).

يذكر أن الرئيس التنفيذي للشركة، تان مين ليانغ (Tan Min Liang)، قد شجع سابقًا مجتمع الشركة على التخلص من كراسي الألعاب.





