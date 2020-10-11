iPhone 12.. تغييرات كبيرة من المقرر أن تقوم بها آبل

ستكشف شركة آبل عن مجموعة iPhone 12 في 13 أكتوبر، ولم تذكر الشركة أنها ستكشف عن هواتفها المرتقبة لكن الأمر المتوقع أن تكون الهواتف المنتظرة حاضرة.

وقد يكون هذا عامًا كبيرًا بالنسبة إلى هواتف آيفون، حيث نتوقع الكثير من التغييرات مع الهواتف المرتقبة – أكثر من أي عام مضى.

ستجد أدناه التغييرات العشرة الكبيرة التي نتوقعها مع هواتف آبل المرتقبة، حيث لم يتم تأكيد هذه الأشياء، ولكن معظمها ترددت في الشائعات لذا فمن المحتمل جدًا حدوثها.

شبكات الجيل الخامس:

حتى الآن لا يوجد أي إصدار من هواتف آيفون يدعم شبكات الجيل الخامس، ومن المتوقع أن يتغير كل هذا مع هواتف iPhone 12 المنتظرة، حيث يُعتقد أن آبل ستطلق هاتف يدعم شبكات الجيل الخامس، وتشير معظم الشائعات إلى أن كل طراز رئيسي سيدعم شبكات الجيل الخامس.

أربعة هواتف بدلاً من ثلاثة:

تشتمل مجموعة آيفون 11 على الطراز القياسي إلى جانب آيفون 11 برو وآيفون 11 برو ماكس، ولكن مع هواتف آيفون 12 نتوقع أربعة طرز، يمكنك التعرف عليها من هنا.

أحجام جديدة للشاشات:

تشير الشائعات إلى أن نموذجًا أساسيًا يُحتمل أن يُطلق عليه اسم iPhone 12 Mini – ولكن ربما يكون آيفون 12 فقط – سيحتوي على شاشة بحجم 5.4 بوصة، حيث من المتوقع أن تأتي أحجام الشاشات كالتالي:

آيفون 12 سيأتي مع شاشة بمقاس 6.1 بوصات.

آيفون 12 برو سيأتي مع شاشة بمقاس 6.1 بوصات.

آيفون 12 برو ماكس سيأتي مع شاشة بمقاس 6.7 بوصات.

آيفون 12 ميني سيأتي مع شاشة بمقاس 5.4 بوصات.

خياران رخيصان من آبل:

يعني طراز آيفون الرابع هذا العام أنه يجب أن يكون هناك خياران رخيصان نسبيًا للاختيار من بينهما، حيث يُعتقد أن كل من iPhone 12 Mini وآيفون 12 يوفران خيارين لأي شخص لا يحتاج أو لا يستطيع شراء طراز برو.

لون جديد:

قد لا تفكر في اللون الجديد على أنه تغيير كبير، ولكنه يغير بشكل أساسي كيف يمكن أن يبدو الهاتف، لذلك نقول إنه مهم، وقد يحصل iPhone 12 على لون أزرق داكن أو أزرق غامق جديد.

معدل التحديث 120 هرتز:

كان هناك الكثير من الخلاف بين المسربين حول ما إذا كانت أي من طرازات iPhone 12 ستحتوي على شاشة 120 هرتز، حيث تشير أحدث المعلومات إلى أنه ستكون هناك شاشة 120 هرتز – ولكن فقط على iPhone12ProMax.

LiDAR:

إحدى المزايا الجديدة الكبيرة التي تُشاع عن iPhone 12 هي وجود ماسح ضوئي LiDAR، حيث تشير التقارير إلى أن هذا قد يكون موجودًا فقط في الطرز الأكثر تميزًا – ربما فقط في iPhone12ProMax.

لا يوجد محول للطاقة:

يُشاع أن شركة آبل قد لا تقوم قم بتضمين محول للطاقة في صندوق iPhone 12 المرتقب، وظهرت هذه التكهنات وفقًا لملاحظات المحلل الموثوق (مينغ تشي كو) Ming-Chi Kuo، الذي قال: إن آبل ستطلق شاحنًا جديدًا بقدرة 20 واطًا كملحق اختياري، وتنتهي من إنتاج الشواحن الحالية بقدرة 5 واط و 18 واطًا في وقت لاحق من هذا العام.

التصميم مستوحى من أجهزة آيباد:

على الرغم من أن مجموعة iPhone 12 ربما لن تحتوي على إصلاح شامل للتصميم، لكن يبدو أنه سيكون هناك بعض الاختلافات المهمة عن هاتف آيفون 11، حيث ورد أن الهواتف الجديدة مستوحاة جزئيًا من (iPad Pro 2020)، إلى جانب آيفون 4 وآيفون 5.





