متجر تطبيقات ويندوز يحصل على سياسات معدلة

تحاول شركة مايكروسوفت إحراج شركة آبل عبر مبادئ جديدة لمعاملة المطورين بشكل صحيح، حيث قدمت عملاقة البرمجيات بعض الالتزامات الراسخة لمستقبل متجر تطبيقات ويندوز.

ونشرت شركة البرمجيات العملاقة 10 مبادئ تتبناها كوعود لمطوري التطبيقات، ومن ضمنها أنها لن تحظر المتاجر المنافسة على المنصة أو تحظر نماذج أعمال محددة قد يستخدمها التطبيق لكسب المال.

وتغطي المبادئ أيضًا تثبيت مايكروسوفت لتطبيقاتها بالمعايير نفسها لتثبيت التطبيقات المنافسة والالتزام بفرض رسوم معقولة تعاكس رسوم متاجر التطبيقات المنافسة عبر ويندوز.

وتقول الشركة: إنها لن تحظر التطبيقات عبر ويندوز بناءً على اختيار المطور لأنظمة الدفع داخل التطبيق.

وتمثل هذه المبادئ الجديدة استجابة واضحة لمشكلات متاجر تطبيقات آبل وجوجل، حيث هناك قلق متزايد من المطورين بشأن سياسات متجر تطبيقات آبل التي يعتقد الكثيرون أنها تقيد المنافسة.

وتحشد شركات سبوتيفاي و (Epic Games) و (Tile) المطورين الآخرين ضد آبل، داعين إلى ساحة عمل متكافئة لشركات التطبيقات وتوفير حرية الاختيار عبر أجهزة آبل.

وفتحت المفوضية الأوروبية في وقت سابق من هذا العام تحقيقًا رسميًا لمكافحة الاحتكار ضد آبل، وأصدر الكونجرس تقريرًا تقنيًا لمكافحة الاحتكار في وقت سابق من هذا الأسبوع، واصفًا شركة آبل بأنها محتكرة بسبب سيطرتها على (iOS) و (iPadOS).

ويقول التقرير: أدى احتكار آبل لتوزيع البرامج عبر أجهزة (iOS) إلى إلحاق أضرار بالمنافسين والمنافسة، مما قلل من الجودة والابتكار بين مطوري التطبيقات، ورفع الأسعار، وتقليل الخيارات للمستهلكين.

ويدعي تقرير مكافحة الاحتكار أيضًا أن شركة آبل تستخدم الخصوصية كسبب لإقصاء المنافسين وعزل نفسها عن تهم السلوك المانع للمنافسة.

وقالت نائبة المستشار العام في مايكروسوفت: يعتبر ويندوز 10 منصة مفتوحة، ويتمتع المطورون بحرية اختيار كيفية توزيع تطبيقاتهم، وذلك على عكس بعض المنصات الرقمية الشائعة الأخرى.

وفيما يلي المبادئ العشرة من مايكروسوفت:

لن نحظر تطبيقًا من ويندوز استنادًا إلى نموذج أعمال المطور أو كيفية تقديمه للمحتوى والخدمات. يتمتع المطورون بحرية اختيار توزيع تطبيقاتهم لنظام ويندوز من خلال متجر تطبيقات ويندوز، ولن نحظر متاجر التطبيقات المنافسة عبر ويندوز. لن نحظر تطبيقًا من ويندوز بناءً على اختيار المطور لنظام الدفع الذي يجب استخدامه لمعالجة المشتريات التي تتم في تطبيقه. نمنح المطورين الوصول إلى المعلومات حول واجهات التشغيل البينية التي نستخدمها عبر ويندوز على النحو المنصوص عليه في مبادئ التشغيل البيني. يمكن لكل مطور الوصول إلى متجر تطبيقات ويندوز طالما أنه يفي بالمعايير والمتطلبات الموضوعية، مثل الأمان والخصوصية والجودة والمحتوى والسلامة الرقمية. يفرض متجر تطبيقات ويندوز رسومًا معقولة تعكس المنافسة التي نواجهها من متاجر التطبيقات الأخرى عبر ويندوز، ولن نجبر المطور على بيع أي شيء لا يريد بيعه داخل تطبيقه. لن يمنع متجر تطبيقات ويندوز المطورين من التواصل مباشرة مع المستخدمين من خلال تطبيقاتهم لأغراض تجارية مشروعة. يتضمن متجر تطبيقات ويندوز تطبيقاتنا وفقًا للمعايير نفسها التي تحصل عليها التطبيقات المنافسة. لن تستخدم مايكروسوفت أي معلومات أو بيانات غير عامة من متجر تطبيقات ويندوز لمنافسة تطبيق آخر. سيكون متجر تطبيقات ويندوز شفافًا بشأن قواعده وسياساته وفرص الترويج والتسويق وتطبيقها باستمرار وموضوعية وتقديم إشعار بالتغييرات وإتاحة عملية عادلة لحل النزاعات.





