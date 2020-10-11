كيف يمكنك حظر الرسائل المزعجة في بريد جيميل بسهولة؟

مع كثرة المواقع التي تقوم بالتسجيل فيها باستخدام عنوان بريد جيميل الخاص بك، فقد تجد أن هناك الكثير من الرسائل الإلكترونية التي ترد إلى صندوق البريد الوارد، ومعظمها رسائل إعلانية أو غير مهمة، مما يتطلب منك التحكم في بريدك الإلكتروني ومحاولة إبقاء صندوق الوارد الخاص بك نظيفًا قدر الإمكان من الرسائل غير المهمة والعشوائية.

إليك كيف يمكنك حظر رسائل البريد الإلكتروني المزعجة في جيميل بسهولة؟

أولًا: كيفية حظر عنوان محدد في جيميل:

إذا وجدت أن هناك عنوان بريد إلكتروني محدد يُرسل لك الكثير من الرسائل غير المهمة وتريد التخلص منه، فيمكنك حظره، وفي المرة القادمة التي يُرسل إليك رسالة فسيتم تحويلها مباشرة إلى مجلد البريد العشوائي.

للقيام بذلك اتبع الخطوات التالية:

قم بتسجيل الدخول إلى حسابك في بريد جيميل.

في صندوق البريد الوارد، قم بفتح رسالة من عنوان البريد الإلكتروني المرسل الذي تريد حظره.

اضغط على النقاط الثلاث أعلى الزاوية اليمنى من شاشة الرسالة الواردة.

من القائمة التي تظهر لك، اضغط على (حظر) Block.

ملاحظة: إذا كنت تريد إلغاء حظر عنوان البريد الإلكتروني، فما عليك سوى اتباع الخطوات السابقة نفسها، واختيار (إلغاء الحظر) Unblock.

ثانيًا: كيفية إلغاء الاشتراك من رسائل البريد الإلكتروني الجماعية:

إذا كنت مشتركًا في نشرة بريد إلكتروني جماعي وتريد المغادرة، فليس من الضروري حظر مرسل البريد الإلكتروني تمامًا، يمكنك فقط إلغاء الاشتراك من قائمة البريد الإلكتروني باتباع الخطوات التالية:

قم بتسجيل الدخول إلى حسابك في بريد جيميل.

في صندوق البريد الوارد، قم بفتح رسالة الواردة من عنوان البريد الإلكتروني الجماعي.

قم بالضغط على زر (إلغاء الاشتراك) Unsubscribe الموجود بجوار اسم المرسل.

الجدير بالذكر أن جوجل تبذل قصارى جهدها لإبعاد البريد العشوائي ورسائل البريد الإلكتروني غير المرغوب فيها عن صندوق الوارد الخاص بك، ولكن قد تجد بعضها الطريق إلى صندوق الوارد الخاص بك، ومن ثم إذا وجدت بعض عناوين البريد الإلكترونية المريبة وغير المعروفة فيمكنك مساعدة جوجل في تقديم خدمة أفضل لك وللمجتمع من خلال الإبلاغ عنها ليتم حظرها في خوادم جوجل بشكل نهائي.





