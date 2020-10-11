أطلقت شركة OnePlus البرنامج التجريبي العام لنظامها OxygenOS 11 قبل شهر، وتقوم الشركة المصنعة الصينية الآن بطرح الإصدار المستقر المستند إلى أندرويد 11 إلى هاتف ون بلس 8 و8 برو، لذلك إليك كيفية تثبيت الإصدار التجريبي على هاتف OnePlus الخاص بك وإلقاء نظرة على جميع المزايا الجديدة المعروضة.

كيفية تثبيت OxygenOS 11 على هاتف OnePlus:

يأتي OxygenOS 11 مع الكثير من التغييرات، بما في ذلك واجهة مستخدم جديدة مختلفة تمامًا عما رأيناه من الشركة المصنعة، حيث يعتمد النظام على أندرويد 11، ويتم طرحه الآن في هاتف ون بلس 8 و8 برو.

مع توفر تحديث OxygenOS 11 المستقر الآن، كل ما عليك فعله هو التوجه إلى إعدادات هاتفك وبدء التنزيل، حيث يمكنك التوجه إلى الإعدادات ثم النظام ثم تحديثات النظام واضغط على زر التنزيل لتثبيت التحديث.

كيفية تثبيت OxygenOS 11 على هاتف OnePlus يدويًا:

إذا لم تكن قد تلقيت التحديث على هاتفك، فيمكنك تثبيت OxygenOS 11 يدويًا بشرط أن يكون التحديث متاحًا لجهازك، وفي الوقت الحالي، تتوفر إصدارات OxygenOS 11 المستقرة لهاتف ون بلس 8 و8 برو.

انتقل إلى منتديات ون بلس من جهاز ون بلس 8 أو8 Pro.

قم بتنزيل (OxygenOS11 build).

بمجرد تنزيل الملف، انتقل إلى (File Manager).

اضغط مطولاً على الملف لتحديده.

اضغط على الثلاث النقاط الرأسية.

حدد قص.

انقر على التخزين الداخلي.

اضغط على زر اللصق للصق الملف في دليل الهاتف، والآن بعد أن أصبح الملف في مكانه، يمكنك المضي قدمًا في الترقية.

انقر على تطبيق الإعدادات من الشاشة الرئيسية.

انتقل إلى أسفل الصفحة.

حدد النظام.

اختر تحديثات النظام.

اضغط على أيقونة الترس في الأعلى.

اختر الترقية المحلية.

سيظهر هنا الملف الذي قمت بحفظه في الدليل. حدد الملف لبدء الترقية المحلية.

اضغط على التثبيت الآن لتثبيت OxygenOS11beta العام يدويًا على هاتف OnePlus الخاص بك.

بمجرد الانتهاء من التثبيت، انتقل إلى صفحة حول الهاتف للتحقق من رقم البنية.

يعد تثبيت بنية مخصصة أمرًا بسيطًا تمامًا كما هو الحال في هاتف OnePlus وحقيقة أنه يمكنك تنزيل الإصدار مباشرة على هاتفك وتثبيته تجعل الأمور أسهل بكثير. كما أن البرنامج هو ما يجعل سلسلة OnePlus 8 واحدة من أفضل هواتف أندرويد التي يمكن شراؤها.





