المكالمات المرئية المجانية تصل إلى متصفح إيدج

أعلنت شركة مايكروسوفت عن مجموعة كبيرة من الميزات الجديدة في متصفح إيدج، حيث هناك تحسينات على ملفات (PDF) وأداة لقطة الشاشة المدمجة ودعم المزيد من السمات وميزات التسوق الجديدة، لكن الإضافة البارزة هي المكالمات المرئية المجانية عبر سكايب.

وتقدم مايكروسوفت الآن المكالمات المرئية المجانية عبر سكايب عبر صفحة علامة التبويب الجديدة في متصفح إيدج باستخدام زر (Meet Now) الخاص.

ويؤدي النقر على (Meet Now) إلى إنشاء رابط دردشة مرئية يمكنك مشاركته مع ما يصل إلى 50 صديقًا يمكنهم الانضمام إليك مجانًا، ولا يلزم الاشتراك أو التنزيل.

ويتيح لك زر (Meet Now) مشاركة الشاشات والدردشة مع الآخرين وتسجيل الجلسات التي تستمر حتى 24 ساعة.

وتراهن مايكروسوفت على الأشخاص الذين يريدون مكالمات أطول، مع عدد أقل من المشاركين.

ويتم طرح زر (Meet Now) عبر متصفح إيدج هذا الشهر، وتخطط الشركة لجلبه إلى نسخة أوتلوك عبر الويب وشريط مهام ويندوز 10 في الأسابيع المقبلة.

وتقول مايكروسوفت: إن إحدى أهم الميزات المطلوبة لمعالج (PDF) الخاص بمتصفح إيدج هي دعم جدول المحتويات.

ومع الإصدار الجديد، أصبح بإمكانك التنقل عبر ملفات (PDF) من خلال النقر على الأقسام المرتبطة في جدول المحتويات.

ويحتوي متصفح إيدج الآن على أداة لقطة شاشة مضمنة حتى تتمكن من التقاط ما تحتاجه من صفحة الويب ومشاركته مع الآخرين أو حفظه للرجوع إليه في المستقبل.

ويمرر المتصفح الصفحة تلقائيًا للأسفل حتى تتمكن من الحصول على كل ما تحتاجه في لقطة شاشة واحدة.

وتعد شركة مايكروسوفت بشريط أدوات الكتابة بالحبر والقدرة على التقاط صفحات ويب كاملة بنقرة واحدة في الإصدارات المستقبلية.

ويدعم المتصفح الآن السمات من المتاجر الأخرى المستندة إلى (Chromium)، مثل (Chrome Web Store).

وحصل متصفح إيدج على ميزة تسمى مقارنة الأسعار، بحيث تقارن هذه الميزة سعر المنتج الذي تبحث عنه عبر بائعي التجزئة الآخرين.

ويمكنك إضافة منتج إلى المجموعة والنقر على خيار مقارنة السعر بتجار التجزئة الآخرين لمشاهدة قائمة أسعار هذا العنصر عبر تجار التجزئة الآخرين.

وأضافت مايكروسوفت تكامل (Pinterest) إلى ميزة المجموعات داخل متصفح إيدج، مما يسمح لمستخدمي المتصفح بتصدير صفحات الويب أو الصور أو النصوص من المجموعات إلى لوحات (Pinterest).

وتدعم المجموعات الآن التصدير إلى (Excel) و (OneNote) و (Word) و (Pinterest).





