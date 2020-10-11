أبرز هواتف أندرويد التي يمكنك شراؤها بأقل من 100 دولار

لا يحتاج الجميع إلى إنفاق ما يزيد عن 1000 دولار على هواتفهم، خاصةً أولئك الذين يتطلعون إلى تقليل الإنفاق حيثما أمكن ذلك، حيث يمكنك الآن الحصول على هاتف يعمل بنظام أندرويد يمكنك الثقة به.

أبرز هواتف أندرويد التي يمكنك شراؤها بسعر 100 دولار في عام 2020:

Nokia 2.2:

كانت نوكيا تغرق سوق أندرويد المنخفض والمتوسط الميزانية بالعديد من الهواتف العالية الجودة ذات الأسعار المعقولة على مدى السنوات القليلة الماضية، ويعد Nokia 2.2 أحد أرخص الخيارات التي تم إصدارها.

يأتي هاتف Nokia 2.2 مع شاشة مقاس 5.71 بوصة مع حواف رفيعة وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل وخلفية بدقة 13 ميجابكسل.

يعمل هاتف Nokia 2.2 بمعالج (MediaTek MT6761) ويأتي مع ذاكرة وصول عشوائية بسعة 3 جيجابايت كما يمكنك الحصول على 32 جيجابايت من التخزين الداخلية ويحوي الهاتف الذي يعمل بنظام أندرويد على بطاقة microSD والتي يمكنك من خلالها إضافة 400 جيجابايت أخرى من المساحة، أما البطارية فتأتي بسعة 3000 مللي أمبير.

Nokia 1.3:

تمتلك (HMD Global) خيارًا متميزًا آخر وهو هاتف Nokia 1.3، حيث يتم تشغيل هذا الهاتف المعين بواسطة أندرويد جو ويأتي مع إصدارات خفيفة الوزن من خدمات جوجل، حيث يعد استخدام (Android Go) خيارًا رائعًا في هذه الفئة لأنه مصمم للتشغيل على الأجهزة المنخفضة الجودة.

يأتي الهاتف الذي يعمل بنظام أندويد جو مع شاشة مقاس 5.71 بوصة، ومعالج (Qualcomm 215) وذاكرة وصول عشوائية 1 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية 16 جيجابايت، وكاميرا خلفية بدقة 8 ميجابكسل في الخلف، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل وبطارية بسعة 3000 مللي أمبير تدوم لأكثر من يوم.

Galaxy A01:

يأتي الهاتف سامسونج مع شاشة مقاس 5.7 بوصة وتصميم عصري يتماشى مع أجهزة سامسونج الأكثر تكلفة، وتعد شرائح (Snapdragon 439) من أقوى الشرائح التي ستجدها في هذه الفئة. ويمكنك أيضًا الحصول على 2 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائية و 16 غيجيجابايتغابايت من السعة التخزينية، وكاميرات مزدوجة 13 ميجابيكسل + 2 ميجابيكسل في الخلف، وبطارية بسعة 3000 مللي أمبير تدوم لأكثر من يوم. كما يعمل الجهاز على (One UI 2.0) استنادًا إلى نظام أندرويد 10.

Moto E6:

يتمتع هذا الهاتف الذي يعمل بنظام أندرويد بالعديد من المزايا المثيرة، بما في ذلك شاشة بحجم 5.5 بوصة بدقة 720 بكسل ومجموعة شرائح (Snapdragon 435) وذاكرة وصول عشوائية سعتها 2 جيجابايت وذاكرة تخزين بسعة 16 جيجابايت مع فتحة MicroSD وكاميرا بدقة 13 ميجابكسل وبطارية 3000 مللي أمبير في الساعة.





