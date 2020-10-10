4 من أفضل لوحات المفاتيح اللاسلكية المناسبة للشراء في 2020

يُعد استخدام لوحات المفاتيح اللاسلكية الحل العملي للكثير من المستخدمين، حيث توفر لهم إمكانية إقرانها بالحاسوب أو الشاشة الذكية واستخدامها عن بُعد في أي موضع في الغرفة ضمن النطاق اللاسلكي، كما تسمح العديد من لوحات المفاتيح بالاقتران بأجهزة متعددة بحيث يمكنك استخدام لوحة المفاتيح والتبديل بين الحاسوب والجهاز اللوحي والهاتف الذكي بسرعة وسهولة.

إليك 4 من أبرز لوحات المفاتيح اللاسلكية المناسبة للشراء في 2020:

1- iClever BoostType BK06:

إذا كنت تبحث عن لوحة مفاتيح مدمجة وموفرة للمساحة، فإن لوحة (BoostType BK06) من شركة iClever مناسبة لك، حيث تأتي بالحجم القياسي الكامل ولكن يمكن طيها من المنتصف، مما يجعلها مثالية للإنتاجية أثناء التنقل، وتدعم الاتصال بما يصل إلى ثلاثة أجهزة في الوقت نفسه.

وتأتي بشريحة بلوتوث من شركة Broadcom التي تضمن اتصالاً أسرع بكثير، واستهلاك أقل للطاقة، وتعمل بدقة مع جميع الأجهزة التي تدعم تقنية البلوتوث، وكما تعمل ببطارية مدمجة وقابلة لإعادة الشحن وتستمر في العمل لمدة 40 ساعة متواصلة بشحنة واحدة.

كما تأتي لوحة المفاتيح مزودة بحافظة مصنوعة من من جلد (البولي يوريثين) polyurethane الناعم المضاد للانزلاق وبصمات الأصابع ومقاوم للخدش.

السعر: يمكنك الآن الحصول على لوحة المفاتيح iClever BoostType BK06 من موقع أمازون السعودية بسعر 287 ريالًا سعوديًا، بالإضافة إلى الشحن المجاني.

2- Logitech K400:

صُممت لوحة المفاتيح K400 من شركة لوجيتك (Logitech) للاستخدام مع أجهزة التلفاز الذكية، حيث تتيح لك لوحة اللمس المدمجة التحكم في المؤشر، وتدعم العمل ضمن نطاق لاسلكي يصل إلى 10 أمتار.

كما تتيح لك سهولة التبديل بين الأجهزة، حيث يمكنك الاتصال بالتلفاز الذكي أو الحاسوب الذي يعمل بنظام التشغيل ويندوز أو ماك والأجهزة المحمولة والتبديل بينهم بضغطة زر، وتتيح لك مفاتيح الوسائط تشغيل الأفلام وإيقافها مؤقتًا والتحكم في مستوى الصوت وضبط سطوع الشاشة.

السعر: تتوفر لوحة المفاتيح K600 بسعر 154 ريالًا سعوديًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليه في موقع أمازون السعودية مع خصم 19%، أي بسعر 125 ريالًا سعوديًا فقط، بالإضافة إلى الشحن المجاني.

3- Microsoft All-In-One Media:

تأتي لوحة مفاتيح Microsoft All-In-One Media بتصميم مميز وأنيق حيت تخلت شركة مايكروسوفت في تصميمها عن جزء الأرقام الذي يوجد في الجهة اليمنى عادة، وأضافت فيه لوحة اللمس التي تتيمز بمساحتها الكبيرة عن المعتاد، كما ستجد الأزرار متباعدة بشكل جيد.



وتتيح لك لوحة اللمس سهولة التنقل مع دعم إيماءات اللمس المتعدد لتحسين تجربة استخدام نظام التشغيل ويندوز 10 حيث يمكنك النقر والسحب والتكبير بسهولة.

وتوفر أزرار الوسائط القابلة للتخصيص وصولاً مناسبًا إلى الموسيقى والصور ومقاطع الفيديو الخاصة بك، بالإضافة إلى الوصول إلى عناصر التحكم في مستوى الصوت، ستحتاج إلى بطاريتين AAA لتشغيلها، والتي يجب أن تستمر لمدة تصل إلى شهر، كما تدعم الاتصال اللاسلكي الموثوق لمدى يصل إلى 10 أمتار.

السعر: يمكنك الآن الحصول على لوحة المفاتيح Microsoft All-In-One Media Keyboard من موقع أمازون السعودية بسعر 245 ريالًا سعوديًا.

4- Logitech K830:

تعد Logitech K830 واحدة من أفضل لوحات المفاتيح اللاسلكية المتوفرة في السوق حاليًا، ومن أبرز ميزاتها دعم الإضاءة الخلفية، حيث يقوم مستشعر الضوء الموجود على لوحة المفاتيح بضبط الإضاءة الخلفية تلقائيًا بناءً على ظروف الإضاءة من حولك، وتحتوي على مفاتيح تشغيل سريعة للوسائط مثل كتم الصوت أو رفعه أو خفضه.

وتأتي لوحة المفاتيح مزودة ببطارية من نوع (ليثيوم أيون) Lithium-ion يمكن شحنها عبر كابل micro-USB، كما يمكنك تشغيل لوحة المفاتيح وإيقاف تشغيلها حسب الحاجة، ويمكنك إيصالها بجهازك باستخدام جهاز استقبال Logitech أو عبر اتصال البلوتوث وتدعم الاتصال اللاسلكي ضمن نطاق يصل إلى 10 أمتار.

السعر: يمكنك الآن الحصول على لوحة المفاتيح Logitech K830 من موقع أمازون السعودية بسعر 385 ريالًا سعوديًا.





