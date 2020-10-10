يُعتبر حدث التسوق (برايم داي) Prime Day الخاص بشركة أمازون من أكبر أحداث التسوق التي ينتظرها الكثير من المتسوقين في كل عام، ومع ذلك نجد أن الحصول على نشرة بعروض الصفقات التي توفرها الشركات المختلفة ومن ضمنها أمازون متاحة فقط للمشتركين في خدمة (Amazon Prime) التي يجب التسجيل فيها للحصول على عروض الصفقات خلال يومين الحدث.



إذًا، كيف يمكنك الاشتراك في خدمة Amazon Prime مجانًا؟

تتيح أمازون للأعضاء المشتركين في خدمة (برايم) Prime فرصة إضافية للتسجيل والحصول على أسعار منخفضة للغاية للمنتجات التي يريدون شراءها، حيث يمكنك بمجرد التسجيل في الخدمة الحصول على الخدمات والميزات التي تأتي مع العضوية المدفوعة، مثل: الشحن المجاني والوصول إلى خدمة بث الفيديو وبالطبع الحصول على عروض الصفقات في حدث Prime Day بشكل مبكر للغاية، وسوف يكلفك الاشتراك 12.99 دولارًا شهريًا، أو 119 دولارًا سنويًا.



ولكن إذا كنت ترغب في الحصول على عروض الصفقات خلال يومي الحدث فقط وفي الوقت نفسه لا تريد الاشتراك في خدمة Amazon Prime يمكنك التسجيل في الفترة التجريبية للخدمة التي تستمر لمدة 30 يومًا.

خلال هذه الفترة التجريبية ستحصل على جميع الامتيازات الإضافية التي يتلقاها أي عضو مشترك في خدمة Amazon Prime، من ضمنها: الشحن المجاني للمنتجات التي تشتريها، والوصول إلى خدمة بث الفيديو Prime، وبالطبع القدرة على اقتناص أي صفقة تريد الحصول على خلال يومي الحدث 13 و 14 أكتوبر من هذا الشهر.

وتذكر بمجرد انقضاء هذه الفترة التجريبية سيتم تجديد الاشتراك المجاني الذي سجلت فيه تلقائيًا، ولكن هذه المرة ستقوم أمازون بخصم مبلغ الاشتراك الذي يبلغ 12.99 دولارًا للشهر، ومع ذلك يمكنك إيقاف التجديد التلقائي في إعدادات حسابك في أي وقت، وبهذه الطريقة يمكنك التأكد من عدم خصم مبلغ الاشتراك من بطاقتك الائتمانية تلقائيًا بعد مرور 30 ​​يومًا.

الجدير بالذكر أن عضوية خدمة Amazon Prime المدفوعة يتيح لك الكثير من الامتيازات الرائعة، مثل: الوصول إلى خدمات، مثل: خدمة الألعاب Prime Gaming وخدمة بث الفيديو Prime Video، والكتب الإلكترونية المجانية كل شهر مع خدمة First Reads، بالإضافة إلى الحصول على خصومات حصرية لمختلف المنتجات بصورة دورية خلال مدة الاشتراك.





