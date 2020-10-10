صفقة اليوم.. تعلم إنشاء متجر إلكتروني باستخدام موقع Wix مع خصم 96%

الحزمة التدريبية لتعلم كيفية إنشاء متجر إلكتروني باستخدام موقع (Wix) ـــ The Wix Web On-Demand Store & Marketing Bundle.

عدد الدورات: 5.

عدد الدروس: 51.

المدة: 6 ساعات.

من المعروف أن بناء المواقع الإلكترونية يعتبر أمرًا معقدًا ومكلفًا من حيث الوقت والجهد والمال، حيث يتطلب إتقان الكثير من مهارات البرمجة والتصميم، لذلك تعتبر منصات إنشاء المواقع الإلكترونية الحل الأمثل للأفراد، والشركات الصغيرة والناشئة، حيث تتيح لك إنشاء مواقع إلكترونية احترافية دون الحاجة إلى التعامل مع شركات البرمجيات، أو مطوّري الويب ودفع مبالغ باهظة مقابل إنشاء موقع إلكتروني جديد.

يُعد موقع (Wix) واحدًا من أشهر المواقع المتخصصة في بناء المواقع الإلكترونية، حيث إنه سهل الاستخدام ويوفر الكثير من خيارات التخصيص. بالإضافة إلى المئات من القوالب الاحترافية المميزة، وعناصر التصميم المتطورة التي تجعل تصفح موقعك فيما بعد تجربة رائعة للمستخدم.

يمكنك أيضًا مع Wix إنشاء متجر إلكتروني بسهولة، حيث يتيح لك عرض المنتجات، وقبول المدفوعات عبر الإنترنت، وتقديم القسائم والعروض الترويجية، وغير ذلك الكثير.

كما يوفر موقع (Wix) مجموعة كاملة من الأدوات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي والمصممة خصوصًا لمساعدة تلك المواقع على النجاح.

إذا كنت بحاجة إلى إنشاء موقع جديد أو متجر إلكتروني خاص بك، أو إذا كنت تمتلك موقعًا قمت بإنشائه عبر (Wix) فهذه الحزمة تتضمن 5 دورات للحصول على أقصى استفادة من موقع (Wix).

تضم هذه الحزمة دورة تدريبية كاملة حول كيفية إنشاء موقع الويب الخاص بك باستخدام (Wix)، حيث ستتعلم خطوة بخطوة كيفية إنشاء موقع ويب احترافي مُحسَّن بالكامل، وكيفية تضمين جميع الوظائف اللازمة لزيادة تفاعل العملاء وزيادة الزيارات، وكيفية إنتاج محتوى مؤثر وتحسين الظهور في محركات البحث وإرشادات وحيل مفيدة لجعل موقعك يعمل بشكل أكثر كفاءة.

وتضم دورة أخرى حول التسويق بالبريد الإلكتروني لتطوير علاقة أفضل مع عملائك، حيث ستتعلم كيفية استخدام صفحات Wix لإنشاء قوائم بريد إلكتروني، وإرسال رسائل بريد إلكتروني سيتم فتحها بتكلفة منخفضة، وإعداد نظام مؤتمت للبريد الإلكتروني والمزيد.

وفي حال كنت تفكر في مشروع جديد يمكنك تنفيذه عبر الإنترنت في الوقت، فهذه الحزمة تقدم لك طرق تنفيذ 3 متاجر إلكترونية باستخدام Wix، وهي: الأول: إنشاء متجر إلكتروني لبيع أقنعة الوجه المخصصة المطبوعة عند الطلب، وهذه الأقنعة يزداد الطلب عليها الآن بسبب جائحة فيروس كورونا (COVID-19)، والثاني: إنشاء متجر إلكتروني لبيع التنزيلات الرقمية والمفاتيح التسلسلية، والثالث: إنشاء متجر إلكتروني لبيع ملابس.

مستوى الخبرة المطلوب: جميع المستويات.

الحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة تدريبية.

تشمل هذه الحزمة الحصول على تحديثات للمحتوى.

اللغة: الإنجليزية

التوفر: أونلاين.

ضمان استرداد الأموال خلال 30 يومًا.

السعر الأصلي قبل الخصم: 995 دولارًا.

السعر الحالي بعد الخصم: 29.99 دولارًا.

نسبة الخصم: 96%.

الحصول على الصفقة: من هنا.

إذا كنت تريد الحصول على المزيد من الدورات التدريبية لاحتراف تطوير الألعاب والبرمجة، وتصميم مواقع الويب والتطبيقات، وإدارة المشاريع، وتطوير العمليات DevOps، والأمن الإلكتروني، وغير ذلك الكثير، يمكنك زيارة رابط صفقة اليوم للحصول على المزيد من الصفقات بعروض مغرية للغاية.

فيما يلي أسماء الدورات التدريبية التي تتضمنها هذه الحزمة:

How to Build Your Own Website Using Wix : Beginner Friendly



Email Marketing Made Simple with Wix

How to Create a Print On Demand Face Mask Store with Wix

How To Create a Digital Download & Serial Key Store with Wix

How To Create a Niche Affiliate T-Shirt Store With Wix

الحصول على الصفقة: من هنا.





