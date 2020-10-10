شحنات الحواسيب تحقق أعلى نمو منذ 10 سنوات في الربع الثالث

شحنت شركات صناعة الحواسيب الشخصية نحو 79.2 مليون حاسوب شخصي في الربع الثالث من العام الحالي، وذلك بزيادة قدرها 12.7 في المئة مقارنة بالمدة ذاتها من العام الماضي، وهو أسرع نمو منذ نحو عشر سنوات، وذلك بحسب تقديرات شركة أبحاث السوق (كاناليس) Canalys التي أُعلن عنها يوم أمس الجمعة.

وحتى مع الشعبية المتزايدة للهواتف والأجهزة اللوحية في السنوات الأخيرة، كان الناس يميلون أكثر إلى استخدام أجهزة الحاسوب الشخصية للعمل أو الدراسة من المنزل في الأشهر العديدة الماضية بسبب جائحة الفيروس التاجي المستجد (كوفيد-19) COVID-19.

وكانت شركة أيسر التايوانية أكبر مستفيد فردي من هذا الاتجاه في الربع الثالث من 2020، إذ شحنت الشركة نحو 5.6 ملايين حاسوب شخصي، وذلك بزيادة قدرها 15 في المئة، بحسب تقديرات (كاناليس).

وتشمل حواسيب أيسر المشحونة أجهزة (كروم بوك) Chromebook التي تعمل بنظام التشغيل (كروم أوإس) Chrome OS التابع لشركة جوجل. وقالت الشركة: إن شركة لينوفو الصينية – التي تأتي في المرتبة الأولى من حيث صناعة أجهزة الحاسوب الشخصي في الربع الثالث – شحنت نحو 19.3 مليون جهاز حاسوب، وذلك بزيادة قدرها 11.4 في المئة.

وبحسب التقرير، سجلت شركة (إتش بي) HP الأمريكية نموًا بنسبة 11.9 في المئة لتضمن المركز الثاني خلف لينوفو بشحن 18.7 مليون وحدة. ومع أن شركة (دل) Dell جاءت في المرتبة الثالثة، إلا أنها عانت من انخفاض طفيف بنسبة 0.5 في المئة في الشحنات عن العام الماضي. وبعد أيسر، كانت شركة آبل في المرتبة الثانية من حيث النمو، إذ نمت شحناتها بنسبة 13.2 في المئة.

وكانت شركة مايكروسوفت – التي يعمل نظام التشغيل ويندوز 10 التابع لها على أكثر من مليار جهاز – قد قالت في شهر أيار/ مايو الماضي: إن المستخدمين يقضون أكثر من 4 تريليونات دقيقة شهريًا على نظام ويندوز 10، وذلك بزيادة قدرها 75 في المئة على أساس سنوي.

يُذكر أن شركات أبحاث السوق الأخرى، مثل: جارتنر، و(آي دي سي) IDC، لم تعلن بعض أن تقديراتها لشحنات الحواسيب الشخصية في الربع الثالث من 2020. وكانت جارتنر قد قالت في شهر تموز/ يوليو الماضي أن شحنات الحواسيب الشخصية نمت بنسبة 2.8 في المئة.





