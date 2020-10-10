3 أدوات مجانية لتتعلم كيف تكتشف المعلومات المضللة بنفسك

في الآونة الأخيرة أصبحت مسألة الثقة بالمحتوى المتاح على الإنترنت محل شك كبير، حيث أصبحت المعلومات المضللة والأخبار المزيفة والصور ومقاطع الفيديو التي يتم التلاعب بها، والحسابات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي في ازدياد بشكل مضطرد لتخدم أهداف محددة، ولكن بمجرد تطوير عادة التفكير النقدي لديك يمكنك بسهولة اكتشاف المحتوى المزيف عبر الإنترنت.

إليك 3 أدوات مجانية لاكتشاف الأخبار المزيفة والتعرف عليها:

1- موقع Bad News:

يتيح لك موقع Bad News التعرف على كيفية نشر الأخبار المزيفة من خلال الدخول في لعبة لإنشاء إمبراطورية إعلامية على الإنترنت، ويجب عليك تحقيق التوازن بين اكتساب متابعين بالعناوين المثيرة المزيفة التي تنشرها والتي تبدو ذات مصداقية، مع كسب مصداقية وهمية لموقعك.

من خلال اللعبة، ستتعرف على الأدوات الستة التي تستخدمها مواقع الأخبار لنشر المعلومات المضللة لكسب الزوار ومنها: العاطفة، والتآمر، والتصيد، وانتحال الهوية، وتشويه السمعة، حيث يجب عليك نشر مقالات وصور متحركة باستخدام هذه الأدوات الستة لكسب القراء وتعلم كيف تؤثر نفسيًا عليهم. ولكن لاستخدام هذا الموقع يجب أن يتراوح عمرك بين 15 و35 عامًا.

2- أداة Scam Spotter:

مع ازدياد عمليات الاحتيال عبر الرسائل النصية فمن الضروري أن تُحصن نفسك جيدا لعدم الوقوع ضحية لعملية احتيال، وذلك من خلال تعلم كيف اكتشافها من البداية، حيث يمكنك استخدام موقع Scam Spotter الذي يقدم لك اختبارًا سريعًا لاختبار مدى سهولة وقوعك في عملية احتيال.

ويركز الموقع على عمليات الاحتيال عبر الرسائل النصية المخادعة، حيث يقدم لك اختبار مكون من خمسة أجزاء لاكتشاف محاولات التصيد الاحتيالي من خلال الرسائل، وذلك عن طريق تقسيم عمليات الاحتيال الشائعة عبر الإنترنت إلى أربعة أنواع هي: التسوق عبر الإنترنت، والرسائل الرومانسية، والأخبار الجيدة، والأخبار السيئة، ولكل نوع ثلاث قواعد ذهبية يجب أن تفهمها جيدًا وتتعلمها، وحينها ستكون مستعدًا لاكتشاف أي نوع من عمليات الاحتيال التي تمر عليك.

3- أداة Detect Fakes:

موقع Detect Fakes هو مشروع تثقيفي من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا MIT يتيح لك تعلم كيفية اكتشاف مقاطع الفيديو والصور المزيفة المصممة بتقنية (DeepFakes) التي تعتمد في عملها على الذكاء الاصطناعي، حيث يمكنك إجراء اختبار قصير لمقارنة مقطعي فيديو مع بعضهما البعض، أحدهما حقيقي والآخر مزيف، والمطلوب منك البحث عن العلامات التي تُخبرك أن هذا الفيديو مزيف أو حقيقي.

بالإضافة إلى ذلك يمكنك أيضا إجراء اختبار آخر لمعرفة الصور المزيفة، حيث يُظهر لك الموقع صورة شخص حقيقي مع صورة أخرى أُنشأت بتقنية الذكاء الاصطناعي والمطلوب منك هو الضغط على الصورة الحقيقية.





