المستخدمون أنفقوا أرقامًا قياسيًا على التطبيقات

أنفق المستخدمون أرقامًا قياسيًا على التطبيقات في الربع الثالث من العام الحالي، وذلك وفقًا لتقرير جديد صادر عن شركة بيانات وتحليلات الهاتف المحمول (App Annie)،

وعمد المستهلكون في الربع الثالث إلى تنزيل 33 مليار تطبيق جديد على مستوى العالم، وأنفقوا 28 مليار دولار على التطبيقات، بزيادة 20 في المئة على أساس سنوي.

كما استخدموا التطبيقات لأكثر من 180 مليار ساعة جماعية شهريًا، بزيادة قدرها 25 في المئة على أساس سنوي.

ولا يزال استخدام الأجهزة المحمولة مرتفعًا وسط جائحة (COVID-19)، مما دفع إلى اتخاذ تدابير للتباعد الاجتماعي وسياسات الإغلاق، ودفع المستهلكين إلى الاتصال عبر الإنترنت للعمل والدراسة والتواصل الاجتماعي

وقد ساعد هذا بدوره في زيادة الإنفاق القياسي في التطبيقات خلال الربع الثالث، بالإضافة إلى زيادة هائلة في الوقت الذي يقضيه المستخدم في التطبيقات.

وكانت شركة بيانات وتحليلات الهاتف المحمول قد اقترحت في وقت سابق أن جائحة (COVID-19) سيكون لها تأثير طويل الأمد في سلوك الهاتف المحمول للمستهلكين.

ونمت تنزيلات متجر جوجل بنسبة 10 في المئة على أساس سنوي، وهو ما يمثل 25 مليارًا من إجمالي 33 مليار تنزيل جديد في الربع، بينما استحوذ متجر آبل على ما يقرب من 9 مليارات عملية تنزيل – بزيادة 20 في المئة على أساس سنوي.

وشكلت التطبيقات غير المخصصة للألعاب ما نسبته 55 في المئة من تلك التنزيلات عبر متجر جوجل، بينما كان الرقم أعلى قليلاً عبر متجل آبل، حيث وصل إلى 70 في المئة.

وتضمنت أفضل الأسواق من حيث التنزيلات عبر متجر جوجل الهند والبرازيل، بينما حصلت الولايات المتحدة والصين على المركزين الأوليين عبر متجر آبل.

وقادت الهند والبرازيل والمكسيك النمو عبر متجر جوجل بلاي، بينما كانت محركات النمو عبر متجر آبل هي الهند وكوريا الجنوبية.

وقادت الألعاب والأدوات والترفيه تنزيلات متجر جوجل خارج فئة الألعاب، بينما قادت الصور والفيديو والترفيه تنزيلات متجر آبل خارج فئة الألعاب.

كما أنفق المستهلكون 28 مليار دولار على التطبيقات في الربع الثالث من عام 2020.

ونما الإنفاق عبر متجر آبل بنسبة 20 في المئة على أساس سنوي إلى 18 مليار دولار، بينما شهد متجر جوجل زيادة بنسبة 35 في المئة على أساس سنوي إلى أكثر من 10 مليارات دولار.

وشكلت التطبيقات غير المخصصة للألعاب نسبة 35 في المئة من الإنفاق عبر متجر آبل ونسبة 20 في المئة عبر متجر جوجل، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى الاشتراكات.

وتضمنت أهم أسواق الإنفاق الاستهلاكي الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية.

ويمكن اعتبار زيادة إنفاق المستهلكين عبر التطبيقات مرتبطة بالوباء وتأثيراته، وكانت الألعاب والشبكات الاجتماعية والترفيه أكبر الفئات حسب إنفاق المستهلك عبر متجر جوجل.

وضمن فئة الترفيه، كان الإنفاق مدفوعًا بتطبيقات البث، مثل (+Disney) و (Twitch) و (HBO Max).

وكانت الألعاب والترفيه والصور والفيديو هي الفئات الثلاث الأولى من حيث إنفاق المستهلك عبر متجر آبل.

ولا تزال شركة فيسبوك تهمين على الأرقام من حيث عدد المستخدمين النشطين شهريًا، حيث احتلت المركز الأول والثاني والثالث والرابع من خلال تشكيلة تطبيقاتها.

وكانت تطبيقات أمازون وتويتر ونيتفليكس وسبوتيفاي وتيك توك وتيليجرام الأكثر استخدامًا.

وأنفق المستهلكون أرقامًا قياسيًا من المال على الألعاب في الربع الثالث، حيث بلغ الإنفاق أكثر من 20 مليار دولار.

وبلغ عدد تنزيلات الألعاب 14 مليار في الربع الثالث، مع زيادة التنزيلات بنسبة 20 في المئة على أساس سنوي عبر متجر جوجل إلى نحو 11 مليار، فيما قام المستهلكون عبر متجر آبل بتنزيل 2.6 مليار لعبة.





