أمازون ألغت لعبة Crucible بعد سنوات من التطوير

ألغت شركة أمازون رسميًا (Crucible)، وهي لعبة إطلاق نار متعددة اللاعبين مجانية للحاسب الشخصي، على أن تتوقف عن تلقي التحديثات ودعم التوفيق في 9 نوفمبر.

ويُشكل هذا الإعلان نهاية اللعبة التي تم إطلاقها لأول مرة في شهر مايو بعد سنوات من التطوير قبل إعادتها إلى الإصدار التجريبي المغلق في شهر يوليو.

وقال فريق (Crucible) في تدوينة: نحن نقدر كثيرًا الطريقة التي احتشد بها معجبينا حول جهودنا، وأحببنا رؤية ردودك على التغييرات التي أجريناها على مدار الأشهر القليلة الماضية.

وأضاف الفريق: قررنا إيقاف التطوير تمامًا بعد تقييم التعليقات من الإصدار التجريبي المغلق لأننا لم نشهد مستقبلًا صحيًا ومستدامًا بالنسبة للعبة (Crucible).

ووفقًا للتدوينة، سيستضيف المطورون اختبار لعب أخيرًا واحتفالًا مجتمعيًا في الأسابيع القليلة المقبلة، وإذا كنت تستخدم الإصدار التجريبي المغلق، فستظل قادرًا على لعب اللعبة بشكل ما لفترة قصيرة.

وبمجرد الانتهاء من ذلك، سيتم تعطيل التوفيق بين اللاعبين، لكن ستتمكن من لعب ألعاب خاصة (من المتوقع أن تكون متاحة في الأيام القادمة) حتى 9 نوفمبر.

وتقول الشركة أيضًا: إنها تعرض استردادًا كاملاً لأي مشتريات قد تكون قمت بها، وإذا كنت تريد استرداد الأموال، فاتبع الإرشادات الموجودة عبر هذا الموقع.

وتخطط أمازون لنقل مطوري لعبة (Crucible) إلى ألعاب (Amazon Games) الأخرى، ومن ضمنها (New World)، التي واجهت مجموعة من التحديات، ومن المقرر إطلاقها حاليًا في ربيع عام 2021.

وما زال اللاعبون ينتظرون إصدار (Pac-Man Live Studio)، وهو إصدار من لعبة (Pac-Man) يمكنك تشغيله مباشرة عبر منصة (Twitch).

وقالت أمازون في شهر مايو: إن اللعبة سُتطلق في شهر يونيو، لكنها لم تصدر بعد، ولم يذكر موقع اللعبة سوى أنها “ستصدر قريبًا“.

ولا تصنع أمازون الألعاب فحسب، بل لديها أيضًا خدمة ألعاب سحابية تسمى (Luna) تم إطلاقها الشهر الماضي.

ويمكن للمستخدمين في الولايات المتحدة طلب الوصول المبكر إلى الخدمة الآن.

وحاولت أمازون خوض معركة مع الألعاب الكبرى، مثل (Call of Duty) و (Valorant) و (Overwatch) لكنها فشلت في النهاية.





