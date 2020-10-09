 5 ميزات جديدة في أندرويد تساعدك على تحقيق أقصى استفادة من هاتفك

أعلنت شركة جوجل يوم أمس عن بعض الميزات الجديدة القادمة لجميع هواتف أندرويد – التي تعمل بإصدار أندرويد 6 وأي إصدار أحدث – تتيح للمستخدمين القيام بالعديد من المهام وتساعدهم على جعل حياتهم أسهل وأكثر إمتاعًا، وذلك قبل بعد أسابيع قليلة من إطلاق الإصدار النهائي من نظام أندرويد 11.

إليك 5 ميزات جديدة في نظام أندرويد تساعدك على تحقيق أقصى استفادة من هاتفك:

1- تكامل مساعد جوجل مع التطبيقات الخارجية:

يتيح لك مساعد جوجل القيام بالعديد من المهام من خلال الأوامر الصوتية، وبالنسبة للأشخاص الذين يستخدمون هواتف أندرويد، غالبًا ما تكون التطبيقات هي أفضل طريقة للمساعدة في أداء المهام. لذلك طورت جوجل مساعدها الصوتي (Google Assistant) ليتكامل مع تطبيقات أندرويد المختلفة.

لآن يمكنك أن تطلب من مساعد جوجل فتح تطبيقات أندرويد، وتخصيص الأوامر الصوتية لأداء إجراءات ومهام محددة، مثل: إرسال الرسائل، أو تصفح قائمة التسوق، أو البحث عن منتج معين في متجر أمازون أو غيرها من المتاجر.

تؤكد جوجل أن مساعدها الصوتي يتكامل الآن مع 30 تطبيقًا شهيرًا في متجر جوجل بلاي، منها: فيسبوك، وإنستاجرام، وسناب شات، ويوتيوب، وغير ذلك. كما تقول جوجل: “لقد عقدنا شراكة مع العديد من أفضل التطبيقات في جوجل بلاي، منها: Walmart، و Mint، و Spotify، و Etsy، و Discord للسماح لمساعد جوجل بالقيام بمهام محددة فريدة لتلك التطبيقات الفردية من خلال إنشاء (الاختصارات) shortcuts”.

2- طرق جديدة للتواصل في تطبيق Google Duo:

أتاحت جوجل ميزة (مشاركة الشاشة) share screen في مكالمات الفيديو في تطبيقها (Google Duo)، يمكنك الآن عندما تتواصل مع أحد أصدقائك أو أحد أفراد العائلة عبر الفيديو في تطبيق (Google Duo) مشاركة شاشتك لتصفح الصور أو التخطيط للأنشطة معًا أثناء المكالمة.

كما أضافت جوجل ميزة جديدة تتيح لك ترك رسالة فيديو لأي شخص تحتوي على (تسميات توضيحية تلقائية) Automatic Captions إذا كنت في مكان لا يمكنك فيه تشغيل الصوت، كما تساعد هذه الميزة الأشخاص الذين يعانون من ضعف السمع على التواصل بطرق أسهل.

3- التخلص من المكالمات غير المرغوب فيها:

يدعم تطبيق الهاتف الخاص بجوجل (Google Phone App) ميزة جديدة تُسمى (المكالمات التي تم التحقق منها) Verified Calls تعمل على تقديم مزيد من المعلومات عن الشركات والأنشطة التجارية، حيث سيخبرك التطبيق بمن يتصل بك، ولماذا، مما يتيح لك التخلص من المكالمات غير المرغوب فيها نهائيًا.

هذه الميزة كانت متاحة في تطبيق الهاتف الذي يأتي مدمجًا في هواتف جوجل بكسل وهواتف أندرويد ون (Android One)، ولكن جوجل عملت على توفير التطبيق لعدد أكبر من مستخدمي نظام أندرويد، حيث إنه متاح الآن للتنزيل لأول مرة على معظم أجهزة أندرويد التي تعمل بنظام (Android 9) أو إصدار أحدث.

يمكنك الآن الانتقال إلى متجر جوجل بلاي، وتنزيل تطبيق (Phone by Google) في هاتفك للحصول على الحماية من الحماية من المكالمات غير المرغوب فيها، والعديد من الميزات الأخرى المفيدة التي تُسهل عليك التواصل مع جهات الاتصال الخاصة بك.

4- تلقي إشعارات فورية بالأصوات المهمة من حولك:

تقدم جوجل ميزة جديدة في تطبيق ( Live Transcribe) تُسمى (إشعارات الأصوات المحيطة) Sound Notifications، تتيح لك الحصول إشعارات فورية للأصوات المهمة حولك من خلال تفعيل ضوء الكاميرا، أو اهتزاز الهاتف، وهي ميزة مهمة للأشخاص الذين يعانون من ضعف السمع، أو للأشخاص الذين يرتدون سدادات الأذن أو سماعات الرأس ولا يسمعون الأصوات المحيطة.

تقول جوجل: “إنها صممت هذه الميزة من أجل ما يصل إلى 466 مليون شخص في العالم يعانون من ضعف السمع”.

طورت جوجل هذه الميزة ة باستخدام التعلم الآلي، وتعمل دون اتصال بالإنترنت تمامًا، حيث تستخدم ميكروفون هاتفك للتعرف على عشرة أصوات مختلفة – منها: أصوات الأطفال وجريان المياه، وإنذار الحرائق، وإصدار صفير من الأجهزة، وطرق الباب – ويعمل هذا على توسيع نطاق اكتشاف الصوت في تطبيق (Live Transcribe) الذي يعرض أكثر من 30 صوت مختلف مع التسميات التوضيحية لحظيًا، لمساعدة الأشخاص الذين يعانون من الصمم، أو من ضعف السمع على المشاركة بسهولة في المحادثات.

5- تسهيل التواصل لأشخاص الذين يعانون الإعاقات المتعلقة بالكلام:

أطلقت جوجل تطبيقًا جديدًا يُسمى (Action Blocks) لتسهيل التواصل على الأشخاص ذوي الإعاقات الإدراكية والحالات المتعلقة بتقدم العمر، حيث يمكن استخدامه لتوصيل عبارات قصيرة.

يعمل التطبيق كصوت اصطناعي للأشخاص المصابين بالشلل الدماغي والتوحد ومتلازمة داون وغيرها من الإعاقات المتعلقة بالكلام. بالإضافة إلى ذلك؛ يدعم تطبيق (Action Blocks) الآن الآلاف من الصور والرموز المخصصة للتواصل من مكتبة (Tobii Dynavox) التي تُستخدم بشكل شائع في أجهزة AAC للتواصل.

يعمل التطبيق في هواتف أندرويد دون الحاجة لأي أجهزة إضافية، مما يجعل الاتصال أكثر سهولة ويسهل وصول الأشخاص إليه سواء أثناء التنقل، أو عندما لا يمكنهم الوصول إلى أجهزة AAC الخاصة بهم. وهو متاح الآن لمزيد من الأشخاص الذين لديهم خيارات لغات أخرى، مثل: الفرنسية والإيطالية والألمانية والإسبانية واليابانية.





