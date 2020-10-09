مايكروسوفت تسمح لبعض موظفيها بالعمل من المنزل دائمًا

أبلغت شركة مايكروسوفت الموظفين هذا الأسبوع أنها ستتمتع بمرونة أكبر في العمل من المنزل، حتى بعد أن يصبح من الآمن العودة إلى المكاتب، وذلك وفق ما قال متحدث باسم الشركة لشبكة CNBC اليوم الجمعة.

وتسمح الإرشادات الجديدة لجميع موظفي مايكروسوفت بالعمل عن بُعد في أقل من 50 في المئة من الوقت. ويمكن للموظفين أيضًا طلب الموافقة من مديريهم للعمل عن بعد بدوام كامل، أو حتى الانتقال إلى موقع جديد، مع تعديل الرواتب بناءً على الموقع الجغرافي.

وأخبرت عملاقة البرمجيات الأمريكية الموظفين الأمريكيين أخيرًا أن يتوقعوا العمل عن بُعد حتى شهر كانون الثاني/ يناير 2021 على أقل تقدير.

وقال متحدث باسم مايكروسوفت في بيان لشبكة CNBC: “لقد شاركنا الإرشادات داخليًا هذا الأسبوع لتوفير خيارات لموظفينا للتخطيط للمستقبل عندما يمكننا العودة إلى مكان العمل بأمان”. وأضاف: “هدفنا هو تطوير الطريقة التي نعمل بها بمرور الوقت مسترشدين بإدخال الموظفين والبيانات والتزامنا بدعم أنماط العمل الفردية واحتياجات العمل”.

وأشارت مايكروسوفت إلى السياسة الجديدة على أنها “نموذج هجين”، وليست قاعدة عمل دائم من المنزل شاملة للجميع والتي طبقتها شركات التقنية الأخرى، مثل: تويتر.

وهي أقرب إلى سياسة العمل عن بُعد الأخيرة التي أعلنت عنها فيسبوك، والتي تسمح للموظفين بالعمل من المنزل بموافقة المدير والانتقال إلى موقع مختلف مع تعديل الرواتب. وتوقع (مارك زوكربيرج) – الرئيس التنفيذي لفيسبوك – في شهر أيار/ مايو أن 50 في المئة من الموظفين سيعملون عن بُعد خلال السنوات الخمس إلى العشر القادمة.

وستظل بعض وظائف مايكروسوفت، مثل: أدوار إدارة مركز البيانات، تتطلب حضور الموظفين للعمل شخصيًا. وتنطبق السياسة الجديدة على كل موظف بصورة مختلفة، وذلك اعتمادًا على وظيفته.

يُشار إلى أنه لدى مايكروسوفت أكثر من 166 ألف موظف، وفقًا لأحدث بياناتها المبلغ عنها.





