صفقة اليوم.. تعلم تطوير الألعاب واشترك في PlayStation Plus وخدمات أخرى مع خصم 98%

كما تضم هذه الحزمة 4 دورات تدريبية ستساعدك على احتراف تطوير الألعاب باستخدام لغة البرمجة (سي شارب) #C، وكيفية استخدام منصة (Unity) لتطوير ألعاب ثنائية وثلاثية الأبعاد على نطاق تجاري، بحيث يمكن ممارستها على العديد من منصات اللعب، بما يشمل: أندرويد، و(آي أو إس) iOS، وويندوز، و Nintendo Switch، و Playstation 4.