صفقة اليوم.. تعلم تطوير الألعاب واشترك في PlayStation Plus وخدمات أخرى مع خصم 98%

- الحزمة التدريبية لاحتراف تطوير الألعاب والاشتراك في بلاي ستيشن بلس Game Developer and Player Bundle Ft. PlayStation Plus.
- تقدم لك هذه الحزمة أكثر من 160 ساعة من محتوى الفيديو تساعدك على احتراف تطوير الألعاب، واشتراكات إضافية في خدمة (KeepSolid VPN)، وخدمة الألعاب (PlayStation Plus).
- عدد الدورات: 4.
- عدد الدروس: 613.
- المدة: 160 ساعة.
- إذا كنت من عشاق الألعاب الإلكترونية فهذه الحزمة ستقدم لك كل ما تحتاج إليه، حيث ستساعدك على تعلم كل شيء عن تصميم ألعاب الفيديو وتطويرها، كما تقدم لك اشتراكات تتيح لك لعب الكثير من الألعاب الشهيرة التي تفضلها.
- عضوية لمدة عام في خدمة (PlayStation Plus): حيث يمكنك الاتصال بمجتمع ألعاب ضخم عبر الإنترنت للمنافسة في ألعاب الفيديو الكلاسيكية، مثل: Star Wars: Battlefront، و Uncharted والمزيد. كما سنحصل على ألعاب جديدة شهريًا لتلعبها في مكتبة تتوسع باستمرار.
- الاشتراك مدى الحياة في (مدرسة تصميم الألعاب) The School of Game Design: هي منصة ستساعدك على تعلم كل شيء عن تصميم الألعاب وتطويرها، بالإضافة إلى كيفية إنشاء ألعاب ثنائية وثلاثية الأبعاد يمكنك نشرها في أي مكان. كما تتيح لك التواصل مع مدربين محترفين يتمتعون بخبرة تزيد عن 20 عامًا في مجال تطوير الألعاب.
- الاشتراك مدى الحياة في خدمة (KeepSolid VPN Unlimited) التي تتيح لك تصفح الإنترنت بحرية عن طريق إخفاء هويتك، وكذلك الوصول إلى المواقع والألعاب المحجوبة في بلدك، كما تدعم العديد من ميزات الأمان، مثل: الحماية من البرامج الضارة، ودعم مانع الإعلانات، وجدار الحماية، ومنع التتبع. بالإضافة إلى كل ذلك يتيح لك هذه الاشتراك حماية 5 أجهزة.
- كما تضم هذه الحزمة 4 دورات تدريبية ستساعدك على احتراف تطوير الألعاب باستخدام لغة البرمجة (سي شارب) #C، وكيفية استخدام منصة (Unity) لتطوير ألعاب ثنائية وثلاثية الأبعاد على نطاق تجاري، بحيث يمكن ممارستها على العديد من منصات اللعب، بما يشمل: أندرويد، و(آي أو إس) iOS، وويندوز، و Nintendo Switch، و Playstation 4.
- كما ستتعلم كيفية استخدام ميزات إصدار (Unity 2019)، ومنها: تأثيرات ما بعد المعالجة، ونظام الرسوم المتحركة. بالإضافة إلى تنفيذ أكثر من 30 تحديًا تفاعليًا لاختبار معرفتك بالمفاهيم التي تعلمتها.
- تضم الحزمة دورة تدريبية كاملة حول كيفية استخدام أكثر أدوات منصة (Unity) شعبية وهي: Timeline، و Cinemachine مع لغة البرمجة #C لإنشاء أربع مقاطع سينمائية كاملة تحكي قصة لعبتك، وإضافة مسارات الرسوم المتحركة.
- وهناك أيضًا دورة تدريبية كاملة حول كيفية تطوير ألعاب الهواتف الثنائية الأبعاد باستخدام (Unity TileMap)، وكيفية نشر تطبيقات الألعاب في متجر جوجل بلاي، وكذلك كيفية تحقيق الدخل من الألعاب عن طريق دمج (الإعلانات) Unity Ads.
- مستوى الخبرة المطلوب: جميع المستويات.
- تشمل هذه الحزمة الحصول على تحديثات للمحتوى.
- اللغة: الإنجليزية
- التوفر: أونلاين.
- ضمان استرداد الأموال خلال 30 يومًا.
- السعر الأصلي قبل الخصم:
7049 دولارًا.
- السعر الحالي بعد الخصم: 99.99 دولارًا.
- نسبة الخصم: 98%.
- الحصول على الصفقة: من هنا.
إذا كنت تريد الحصول على المزيد من الدورات التدريبية لاحتراف تطوير الألعاب والبرمجة، وتصميم مواقع الويب والتطبيقات، وإدارة المشاريع، وتطوير العمليات DevOps، والأمن الإلكتروني، وغير ذلك الكثير، يمكنك زيارة رابط صفقة اليوم للحصول على المزيد من الصفقات بعروض مغرية للغاية.
فيما يلي أسماء الدورات التدريبية والخدمات التي تتضمنها هذه الحزمة:
- PlayStation Plus: 12-Month Subscription
- Game Development & Design: Lifetime Membership
- VPN Unlimited: Lifetime Subscription
- The Ultimate Guide to Game Development with Unity 2019
- The Ultimate Guide to Cinematography with Unity
- The Ultimate Guide to 2D Mobile Game Development
- The Unity C# Survival Guide