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سوني تُبشِّر بإمكانية تشغيل معظم ألعاب PS4 في PS5

كشفت شركة سوني اليوم الجمعة عن المزيد من تفاصيل دعم التوافق مع الإصدارات السابقة من ألعاب منصة (بلاي ستيشن 4) PlayStation 4 مع المنصة الجديدة (بلاي ستيشن 5) PlayStation 5.

وقالت عملاقة التقنية اليابانية: إن منصة بلاي ستيشن 5 ستدعم أكثر من 4,000 لعبة من ألعاب منصة بلاي ستيشن 4، وهو رقم تقول سوني إنه يمثل “الغالبية العظمى”.

ومع أن الغالبية العظمى من ألعاب بلاي ستيشن 4 ستعمل في بلاي ستيشن 5، إلا أن سوني حذرت من أن “بعض ألعاب بلاي ستيشن 4 قد تُظهر أخطاءً أو سلوكًا غير متوقع عند تشغيلها على منصة بلاي ستيشن 5”. كما أن بعض الوظائف في ألعاب بلاي ستيشن 4 قد لا تتوفر على بلاي ستيشن 5.

وليس من الواضح الألعاب التي ستتأثر بالأخطاء أو مشكلات الوظائف، ولكن سوني ذكرت 10 ألعاب من ألعاب بلاي ستيشن 4 لن تعمل على بلاي ستيشن 5 على الإطلاق.

وتشمل قائمة تلك الألعاب كلًا من: DWVR، و Afro Samurai 2 Revenge of Kuma Volume One، و TT Isle of Man – Ride on the Edge 2، و Just Deal With It!، و Shadow Complex Remastered، و Robinson: The Journey، و We Sing، و Hitman Go: Definitive Edition، و Shadwen، و Joe’s Diner.

وهناك أيضًا بعض قيود التوافق مع الإصدارات السابقة من ألعاب بلاي ستيشن 4 على منصة بلاي ستيشن 5. ولا يمكن عرض قائمة المشاركة داخل ألعاب بلاي ستيشن 4 التي تعمل على بلاي ستيشن 5، وسيتعين إنشاء لقطات الشاشة باستخدام زر الإنشاء في وحدة التحكم DualSense. ثم إن ميزة البطولات من بلاي ستيشن 4 غير متوافقة أيضًا مع بلاي ستيشن 5، وينطبق ذلك على التطبيقات المباشرة داخل اللعبة أو الشاشة الثانية، والتطبيقات المصاحبة للألعاب.

وتقول سوني: إن “ألعابًا مختارة من ألعاب بلاي ستيشن 4” ستعمل أيضًا مع ميزة Game Boost في بلاي ستيشن 5، التي ستجعل ألعاب بلاي ستيشن 4 القديمة تعمل بمعدلات إطارات أعلى. ولم تقدم سوني قائمة بالألعاب التي ستدعم هذه الميزة حتى الآن.