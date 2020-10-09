آبل تمدد النسخة التجريبية المجانية من +Apple TV حتى فبراير القادم

أكدت شركة آبل لشبكة CNBC الإخبارية يوم الخميس تمديد بعض اشتراكات خدمتها التلفازية (آبل تي في بلس) +Apple TV في النسخة التجريبية المجانية التي مدتها عام؛ حتى شهر شباط/ فبراير 2021 القادم.

وعندما أطلقت عملاقة التقنية الأمريكية خدمة Apple TV + في الخريف الماضي، قدّمت آبل اشتراكًا مجانيًا لمدة عام واحد مع شراء أحد منتجات آبل، مما أدى على الفور إلى زيادة عدد الأشخاص الذين يمكنهم مشاهدة خدمة البث.

وكانت أولى هذه الاشتراكات التجريبية المجانية ستنتهي في بداية شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، مما يعني أن الأشخاص في النسخة التجريبية التي مدتها عام واحد والذين لم يلغوا الاشتراك كانوا سيدفعون 4.99 دولارات أمريكية شهريًا مقابل خدمة البث.

وقالت آبل: إن اشتراك المشتركين الذين بدأت نسخهم التجريبية المجانية في تشرين الثاني/ نوفمبر أو كانون الأول/ ديسمبر أو كانون الثاني/ يناير حتى شهر شباط/ فبراير. وهذا يعني أن الشخص الذي اشترى هاتف آيفون في 1 تشرين الثاني/ نوفمبر ونشّط خدمة Apple TV + في اليوم ذاته سيتمكن من الوصول إلى الخدمة حتى 1 شباط/ فبراير، وبعدئذ سيدفع مقابل الاشتراك في الخدمة. وعلى سبيل المثال أيضًا، سيتمكن الشخص الذي اشترك في 25 كانون الثاني/ يناير من الوصول إلى Apple TV + ولن يُؤخذ منه سعر الاشتراك الشهري حتى 25 شباط/ فبراير القادم.

وقالت آبل: إن المستخدمين الذين يدفعون مقابل الخدمة على أساس شهري – وليسوا في مدة تجريبية مرتبطة بالأجهزة – سيحصلون على أرصدة حتى شباط/ فبراير القادم أيضًا. وستكون الإضافة تلقائية ولا يتعين على المستخدمين طلبها.

ولم تكشف آبل عن عدد مشتركي Apple TV + التي تحتوي على عدد من البرامج التلفازية والأفلام أقل من المنافسين، مثل Disney +، التي تجاوزت 60 مليون مشترك في شهر آب/ أغسطس بعد إطلاقها في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

وفي شهر تموز/ يوليو الماضي، قالت شركة (نتفليكس) Netflix: إنها تمتلك أكثر من 190 مليون مشترك في جميع أنحاء العالم. ولكن بخلاف تلك الخدمات، لا تحتوي خدمة + Apple TV على فهرس خلفي لعمليات إعادة التشغيل.

وتُعد Apple TV + جزءًا من أعمال خدمات آبل، التي أصبحت بصورة متزايدة ما يُركِّز عليه المستثمرون، وتمثل 22 في المئة من مبيعات الشركة في الربع المنتهي في شهر حزيران/ يونيو الماضي.

وفي الشهر الماضي، أعلنت شركة آبل عن عدة حزم باسم (آبل ون) Apple One، والتي تربط Apple TV + باشتراكات مدفوعة أخرى من آبل، مثل: (آبل ميوزيك) Apple Music، وخدمة التخزين السحابي (آيكلاود) iCloud، وخدمة الألعاب (آبل آركيد) Apple Arcade.





