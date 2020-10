Threads من إنستاجرام يتيح لك مراسلة الجميع

حصل تطبيق (Threads) من إنستاجرام على تحديث جديد، بحيث أصبح التطبيق يقدم تجربة البريد الوارد الكاملة، ويعرض الآن صندوق بريد ذي تبويبين.

وكانت منصة مشاركة الصور قد أعلنت في العام الماضي نهاية دعم تطبيق المراسلة المحمول المستقل المعروف باسم (Direct)، الذي سمح للمستخدمين بكتابة الرسائل ومشاركتها بسرعة مع الأصدقاء.

وأطلقت الشركة بعد ذلك بوقت قصير (Threads)، وهو تطبيق مراسلة جديد يركز على تحديثات الحالة والتواصل مع الأشخاص الذين حددتهم في إنستاجرام على أنهم أصدقاء مقربون “Close Friends”.

وبينما كان (Threads) يسمح لك في السابق بإرسال رسائل إلى الأصدقاء المقربين فقط، فقد أصبح بإمكانك الآن استخدامه لإرسال رسائل إلى أي مستخدم ضمن إنستاجرام.

واستخدم نحو 220000 شخص التطبيق اعتبارًا من العام الماضي، ويمثل هذا الرقم أقل من 0.1 في المئة من مستخدمي إنستاجرام النشطين شهريًا، الذين يزيد عددهم عن مليار مستخدم.

وكان (Threads) بمثابة تطبيق المراسلة الذي لا توجد به رسائل غير مهمة ولا محادثات جماعية ضخمة لكتم صوتها وتجاهلها.

ويستنتج التطبيق ما تفعله بناءً على موقع هاتفك ونشاطه، ويرسل لأصدقائك المقربين تحديثات بحالات، مثل “أثناء التنقل” و “خارج المنزل” و “طاقة البطارية منخفضة”.

ويمكنك إرسال صورة أو مقطع فيديو إلى أي صديق قريب بنقرة زر واحدة على الشاشة الرئيسية من خلال واجهة تشبه واجهة سناب شات.

ويبدو أن القدرة على إرسال الرسائل المباشرة لأي مستخدم تجعل التطبيق مفيدًا بشكل أوسع للأشخاص الذين لا يستخدمون ميزة أصدقاء مقربون “Close Friends”.

ولا يزال التطبيق يفصل الرسائل المباشرة إلى علامات تبويب تحمل اسم “Close Friends” و “Every Else”، وتبدو الواجهة متطابقة تقريبًا، ويتم تمكين الإشعارات بشكل افتراضي لعلامة التبويب “Close Friends” فقط، ويمكنك تغيير ذلك.

وأطلقت فيسبوك حديثًا خدمة المراسلة العابرة للمنصات ضمن إنستاجرام ومسنجر، مما يوفر بعض ميزات مسنجر للرسائل المباشرة الخاصة بإنستاجرام.

وتقول إنستاجرام: لن يتم تمكين المراسلة العابرة للمنصات لتطبيق (Threads)، لكن يبدو أن الشركة تبذل جهدًا لدمج خدماتها المختلفة وجذب المزيد من العملاء إليها.

Instagram Threads app has basically become the Direct app reborn with the latest update that allows messages with anyone, not just close friends pic.twitter.com/5JwGDhlejd

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) October 6, 2020