One UI 3.0.. تاريخ الإصدار والهواتف المؤهلة

تستعد شركة سامسونج لإطلاق الإصدار الجديد من واجهة المستخدم One UI، حيث أصبح الإصدار التجريبي العام من One UI 3.0 المستند إلى أندرويد 11 متاحًا الآن في كوريا والولايات المتحدة. ويقتصر الإصدار التجريبي من One UI 3.0 على سلسلة (Galaxy S20)، كما ستتيح سامسونج الإصدار التجريبي العام في سبعة أسواق حول العالم.
متى يتم طرح الإصدار التجريبي العام من One UI 3.0؟
أطلقت سامسونج الإصدار التجريبي العام من One UI 3.0 في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، ويقتصر البرنامج التجريبي على مالكي (Galaxy S20) و(S20 +) و(S20 Ultra) في هذه المرحلة.
كيف يمكنك التسجيل في الإصدار التجريبي؟
إذا كان لديك هاتف (Galaxy S20) أو (S20 +) أو (S20 Ultra) وكنت في بلد تقدم فيه سامسونج الإصدار التجريبي العام، فيمكنك التسجيل من خلال التوجه إلى تطبيق (Samsung Members)، وما عليك سوى اختيار شعار One UI 3.0 beta داخل التطبيق، وتأكيد تسجيلك، وستتمكن من تنزيل الإصدار التجريبي المستند إلى أندرويد 11.
هل البرنامج التجريبي متاح عالميًا؟
تحد سامسونج من عدد الأسواق التي يمكنها الوصول إلى برنامجها التجريبي، ولا يختلف هذا الأمر مع One UI 3.0. فالمبادرة التجريبية موجودة الآن في كوريا والولايات المتحدة، وتقول شركة سامسونج إنها ستقدم إصدارات تجريبية عامة لمستخدمي هواتف جالاكسي في الصين وألمانيا والهند وبولندا والمملكة المتحدة بمجرد بدء الإصدار التجريبي.
هذا يعني أن البرنامج التجريبي العام سيعيش في سبعة أسواق حول العالم، على غرار ما فعلته سامسونج في الماضي، وبمجرد إضافة المزيد من البلدان إلى البرنامج التجريبي، يجب أن نحصل على فكرة أفضل عن النماذج المؤهلة للإصدار التجريبي في هذه المناطق المحددة.
متى ستصدر سامسونج تحديث One UI 3.0 الثابت؟
مع بدء الإصدار التجريبي العام من One UI 3.0 قريبًا، سيكون هناك بضعة أشهر قبل أن يتوفر التحديث الثابت، حيث أطلقت شركة سامسونج الإصدار التجريبي (One UI 2.0) في أكتوبر الماضي وأطلقت الإصدار المستقر بحلول نهاية ديسمبر لجهاز (Galaxy S10)، وهذا هو الجدول الزمني العام لهذا العام أيضًا. كما شاركت (Samsung Korea) لفترة وجيزة جدولًا زمنيًا لإصدار One UI 3.0 الثابت استنادًا إلى أندرويد 11 مشيرة إلى أنه سيتم طرحه بعد نوفمبر.
يشير ذلك إلى أن البنية المستقرة ستطرح على أجهزة البيع بالتجزئة اعتبارًا من ديسمبر 2020. وستكون سلسلة Galaxy S20 أول من يتلقى التحديث، تليها سلسلة Note 20.
ما هي الهواتف التي ستحصل على الإصدار الثابت من واجهة المستخدم الجديدة؟
- Galaxy Note 20
- Galaxy Note 20 Ultra 5G
- Galaxy Z Fold 2
- Galaxy Flip 5G
- Galaxy Tab S7
- Galaxy Tab S7+
- Galaxy S20
- Galaxy S20 5G
- Galaxy S20+
- Galaxy S20+ 5G
- Galaxy S20 Ultra
- Galaxy S20 Ultra 5G
- Galaxy Z Flip
- Galaxy Fold
- Galaxy Fold 5G
- Galaxy Note 10+
- Galaxy Note 10+ 5G
- Galaxy Note 10
- Galaxy Note 10 5G
- Galaxy S10e
- Galaxy S10+
- Galaxy S10
- Galaxy S10 5G
- Galaxy Note 10 Lite
- Galaxy S10 Lite
- Galaxy A51
- Galaxy A51 5G
- Galaxy A71
- Galaxy A71 5G
- Galaxy A50
- Galaxy A50s
- Galaxy A70
- Galaxy A70s
- Galaxy A60
- Galaxy A80
- Galaxy A8s
- Galaxy A90 5G
- Galaxy A01
- Galaxy A10
- Galaxy A10e
- Galaxy A10s
- Galaxy A11
- Galaxy A20
- Galaxy A20e
- Galaxy A20s
- Galaxy A21
- Galaxy A21s
- Galaxy A30
- Galaxy A30s
- Galaxy A31
- Galaxy A40
- Galaxy A41
- Galaxy M51
- Galaxy M40
- Galaxy M31s
- Galaxy M31
- Galaxy M30s
- Galaxy M21
- Galaxy M11
- Galaxy M01
- Galaxy M01s