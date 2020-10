One UI 3.0.. تاريخ الإصدار والهواتف المؤهلة

تستعد شركة سامسونج لإطلاق الإصدار الجديد من واجهة المستخدم One UI، حيث أصبح الإصدار التجريبي العام من One UI 3.0 المستند إلى أندرويد 11 متاحًا الآن في كوريا والولايات المتحدة. ويقتصر الإصدار التجريبي من One UI 3.0 على سلسلة (Galaxy S20)، كما ستتيح سامسونج الإصدار التجريبي العام في سبعة أسواق حول العالم.

متى يتم طرح الإصدار التجريبي العام من One UI 3.0؟

أطلقت سامسونج الإصدار التجريبي العام من One UI 3.0 في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، ويقتصر البرنامج التجريبي على مالكي (Galaxy S20) و(S20 +) و(S20 Ultra) في هذه المرحلة.

كيف يمكنك التسجيل في الإصدار التجريبي؟

إذا كان لديك هاتف (Galaxy S20) أو (S20 +) أو (S20 Ultra) وكنت في بلد تقدم فيه سامسونج الإصدار التجريبي العام، فيمكنك التسجيل من خلال التوجه إلى تطبيق (Samsung Members)، وما عليك سوى اختيار شعار One UI 3.0 beta داخل التطبيق، وتأكيد تسجيلك، وستتمكن من تنزيل الإصدار التجريبي المستند إلى أندرويد 11.

هل البرنامج التجريبي متاح عالميًا؟

تحد سامسونج من عدد الأسواق التي يمكنها الوصول إلى برنامجها التجريبي، ولا يختلف هذا الأمر مع One UI 3.0. فالمبادرة التجريبية موجودة الآن في كوريا والولايات المتحدة، وتقول شركة سامسونج إنها ستقدم إصدارات تجريبية عامة لمستخدمي هواتف جالاكسي في الصين وألمانيا والهند وبولندا والمملكة المتحدة بمجرد بدء الإصدار التجريبي.

هذا يعني أن البرنامج التجريبي العام سيعيش في سبعة أسواق حول العالم، على غرار ما فعلته سامسونج في الماضي، وبمجرد إضافة المزيد من البلدان إلى البرنامج التجريبي، يجب أن نحصل على فكرة أفضل عن النماذج المؤهلة للإصدار التجريبي في هذه المناطق المحددة.

متى ستصدر سامسونج تحديث One UI 3.0 الثابت؟

مع بدء الإصدار التجريبي العام من One UI 3.0 قريبًا، سيكون هناك بضعة أشهر قبل أن يتوفر التحديث الثابت، حيث أطلقت شركة سامسونج الإصدار التجريبي (One UI 2.0) في أكتوبر الماضي وأطلقت الإصدار المستقر بحلول نهاية ديسمبر لجهاز (Galaxy S10)، وهذا هو الجدول الزمني العام لهذا العام أيضًا. كما شاركت (Samsung Korea) لفترة وجيزة جدولًا زمنيًا لإصدار One UI 3.0 الثابت استنادًا إلى أندرويد 11 مشيرة إلى أنه سيتم طرحه بعد نوفمبر.

يشير ذلك إلى أن البنية المستقرة ستطرح على أجهزة البيع بالتجزئة اعتبارًا من ديسمبر 2020. وستكون سلسلة Galaxy S20 أول من يتلقى التحديث، تليها سلسلة Note 20.

ما هي الهواتف التي ستحصل على الإصدار الثابت من واجهة المستخدم الجديدة؟

Galaxy Note 20

Galaxy Note 20 Ultra 5G

Galaxy Z Fold 2

Galaxy Flip 5G

Galaxy Tab S7

Galaxy Tab S7+

Galaxy S20

Galaxy S20 5G

Galaxy S20+

Galaxy S20+ 5G

Galaxy S20 Ultra

Galaxy S20 Ultra 5G

Galaxy Z Flip

Galaxy Fold

Galaxy Fold 5G

Galaxy Note 10+

Galaxy Note 10+ 5G

Galaxy Note 10

Galaxy Note 10 5G

Galaxy S10e

Galaxy S10+

Galaxy S10

Galaxy S10 5G

Galaxy Note 10 Lite

Galaxy S10 Lite

Galaxy A51

Galaxy A51 5G

Galaxy A71

Galaxy A71 5G

Galaxy A50

Galaxy A50s

Galaxy A70

Galaxy A70s

Galaxy A60

Galaxy A80

Galaxy A8s

Galaxy A90 5G

Galaxy A01

Galaxy A10

Galaxy A10e

Galaxy A10s

Galaxy A11

Galaxy A20

Galaxy A20e

Galaxy A20s

Galaxy A21

Galaxy A21s

Galaxy A30

Galaxy A30s

Galaxy A31

Galaxy A40

Galaxy A41

Galaxy M51

Galaxy M40

Galaxy M31s

Galaxy M31

Galaxy M30s

Galaxy M21

Galaxy M11

Galaxy M01

Galaxy M01s