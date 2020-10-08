Omni One .. صالة الألعاب الرياضية المنزلية التالية

تعمل شركة الواقع الافتراضي الناشئة (Virtuix) على بناء جهاز جري يستخدم الواقع الافتراضي لمنزلك يسمى (Omni One).

وأعلنت (Virtuix) عن المنتج من خلال حملة استثمار تمويل جماعي، ويعتبر الجهاز بمثابة وحدة تحكم لكامل الجسم تتيح لك الجري والقفز والانحناء في المكان.

وبعد جهاز سابق يركز على الأعمال التجارية، فمن المفترض أن يتم شحن (Omni One) في منتصف عام 2021 مقابل 1995 دولارًا أمريكيًا.

وبدأت الشركة تطوير جهاز (Omni One) – الممول من الجمهور – في عام 2013، وهو ليس جهازًا تقليديًا للمشي، بل منصة منخفضة الاحتكاك تُستخدم مع عروض خاصة.

وكما يوضح فيديو النموذج الأولي، فإن الجهاز يثبّتك بشكل أساسي في مكانك بينما تتحرك قدمك عبر المنصة، ويتم ترجمة هذه الحركة إلى بيئة الواقع الافتراضي.

ويُعد (Omni One) أصغر حجمًا من النسخة السابقة، ويثبت المستخدمين بشريط رأسي واحد بدلاً من حلقة حول جهاز المشي بالكامل، ويمكنك طيه ووضعه بعيدًا.

ويسمح لك الجهاز بلعب ألعاب من متجر خاص يُفترض إطلاقه مع 30 لعبة، ولا تعرض (Virtuix) القائمة الكاملة، لكنها تخطط لعرض ألعاب الجهات الخارجية مع التجارب التي تطورها بنفسها.

وسيكون (Omni One) بمثابة نظام قائم بحد ذاته مع نظارة مستقلة، ويمكن للمطورين المهتمين بصنع ألعاب للجهاز شراء مجموعة أدوات التطوير مقابل 975 دولارًا.

وبمجرد تثبيت نفسك، يمكنك تحريك شخصيتك في اللعبة عن طريق المشي أو الجري الجسدي، ويكتشف (Omni One)، الذي يدعم الحركة بزاوية 360 درجة، الانحناء والركوع أيضًا.

ومن المفترض أن يكون لدى الجهاز رسوم اشتراك شهرية، التي تحتاج إلى دفعها من أجل لعب الألعاب عبر الإنترنت، والوصول إلى التصنيفات والتأهل للمسابقات والجوائز.

وتتوفر الألعاب للشراء بشكل منفصل، ومن ضمنها بعض ألعاب الواقع الافتراضي الشهيرة التابعة لجهات خارجية، التي لن تتطلب منك التنقل في جهاز المشي.

وأدت جائحة الفيروس التاجي إلى تباطؤ وقتي في مبيعات أجهزة الجري التجارية من شركة (Virtuix)، مثل (Omni Arena) و (Omni Pro).

ودفعها ذلك إلى تكثيف تطوير الجهاز المنزلي الجديد وسط موجة من الحماس الناجم عن الوباء لتقنية اللياقة البدنية المنزلية المتطورة.





