هل سيصل أندرويد 11 إلى هاتف سامسونج الذي تملكه؟

يتوفر الآن الإصدار الثابت من نظام أندرويد 11 وعلى الرغم من أنه ليس التحديث الأكثر ثورية الذي رأيناه على الإطلاق، إلا أن هناك الكثير من الأسباب التي تجعلك متحمسًا بشأنه.

سواء كنت تتطلع إلى إشعارات المحادثة الجديدة أو فقاعات الدردشة لتطبيقات المراسلة أو معالجة الأذونات التي تمت ترقيتها، فقد يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن تتمكن بالفعل من البدء في العبث بكل هذه المزايا الجيدة في نظام أندرويد 11 الجديد.

سيصل نظام أندرويد 11 إلى مجموعة كبيرة من الهواتف الذكية، لكن تتغير المخططات الزمنية بناءً على الشركة المصنعة والمنطقة، حيث اعتادت سامسونج أن تكون واحدة من الشركات المصنعة التي لا يمكنك الاعتماد عليها للحصول على دعم جيد للبرامج، ولكن خلال العام الماضي تحسنت بشكل ملحوظ. ففي 5 أغسطس، أعلنت شركة سامسونج أنها ملتزمة الآن بثلاث سنوات من تحديثات نظام التشغيل الرئيسية لجميع هواتفها الرئيسية، بدءًا من سلسلة Galaxy S10 وما بعده. حيث سيصل تحديث نظام أندرويد 11 إلى الهواتف التالية:

Galaxy S10

Galaxy S10+

Galaxy S10e

Galaxy S10 Lite

Galaxy S20

Galaxy S20+

Galaxy S20 Ultra

Galaxy Note 10

Galaxy Note 10+

Galaxy Note 20

Galaxy Note 20 Ultra

يجب أن تكون سلسلة Galaxy S9 قادرة على تشغيل النظام، ولكن بدون ضمان من شركة سامسونج.

كما تقوم شركة سامسونج حاليًا بطرح الإصدار التجريبي العام لوجهة المستخدم One UI 3.0 استنادًا إلى نظام أندرويد 11 في الولايات المتحدة وكوريا لسلسلة Galaxy S20، مما يمنح مالكي هواتف جالاكسي المحددين القدرة على تجربة أحدث إصدار من نظام أندرويد.

أما بالنسبة للسرعة التي ستطرح بها شركة سامسونج نظام أندرويد الجديد على هواتفها، فإننا نتوقع أن يأتي ​​التحديث في غضون بضعة أشهر من الإطلاق الأولي، وذلك بناءً على نظام أندرويد 10 الذي طرحته جوجل في 3 سبتمبر من عام 2019، حيث حصل كل من Galaxy S10 وGalaxy S9 على التحديث في ديسمبر ويناير، ومن المحتمل أن نرى جدولًا زمنيًا مشابهًا هذا العام مع نظام أندرويد الجديد.

كما أعلن عدد قليل فقط من مصنعي الأجهزة المحمولة عن خططهم لتحديثات أندرويد 11 ولا تزال بعض الشركات في طور طرح نظام أندرويد 10 لأجهزتها، أما بالنسبة إلى HMD Global، فإنها لم تصدر حتى الآن نظام أندرويد 10 لمعظم هواتف نوكيا التي لديها. وبالنسبة لأحدث إصدار من أندرويد تعمل (HMD Global) على تحديثات أندرويد11 ويبدو أنه سيتم الإعلان عنه قريبًا؛ لأنه تم نشر بعض التفاصيل على حساب (Nokia Mobile) في تويتر، وتمت إزالة المنشور منذ ذلك الحين ولكن تم أخذ لقطة للشاشة.





