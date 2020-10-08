معالجات Rocket Lake من إنتل قادمة في مارس 2021

أكدت شركة إنتل أن معالجات الحواسيب المكتبية من الجيل الحادي عشر (Rocket Lake) قادمة في وقت ما في الربع الأول من عام 2021، مع دعم (PCIe 4.0) على متنها.

ومن المحتمل ألا يكون توقيت إعلان إنتل مصادفة، إذ إن شركة (AMD) على وشك الكشف عن أولى وحدات المعالجة المركزية الخاصة بها بناءً على معمارية (Zen 3) من الجيل التالي لأجهزة الحواسيب المكتبية.

ويوفر الكشف عن أولى وحدات المعالجة المركزية من (AMD) بناءً على معمارية (Zen 3) من الجيل التالي قدرًا أكبر من المنافسة لهيمنة إنتل على أجهزة الحاسب العالية القدرة حتى الآن.

ويبدو تذكير إنتل بأن لديها رقاقات جديدة خاصة بها في العام المقبل وكأنه تذكير لشركات صناعة أجهزة الحواسيب بأن هناك خيارات متاحة تتجاوز أي أجهزة تعلن عنها (AMD).

وتُعد أخبار إنتل غامضة عندما يتعلق الأمر بتاريخ الإصدار الفعلي، لكن المعلومات تفيد بأنه من المقرر أن تصل الرقاقات في شهر مارس 2021.

ويقال أيضًا: إن رقاقات (Rocket Lake) الجديدة متوافقة مع المقبس (LGA1200) الخاص باللوحات الأم الرئيسية الحالية من سلسلة (Intel 400).

وينبغي أن يكون هذا الأمر مفيدًا لأي شخص يتطلع إلى الترقية العام المقبل عند إطلاق الرقاقات الجديدة.

وتخطط إنتل لإطلاق مجموعة جديدة من اللوحات الأم من سلسلة (Intel 500)، مثل (Z590) أو (B560).

ولدى موقع (Wccftech) بعض المعلومات الإضافية حول ما يمكن توقعه من التجديد الرئيسي التالي لشركة إنتل لمعالجات سطح المكتب.

ولا يزال من المتوقع أن تستخدم إنتل عملية التصنيع نفسها 14 نانومتر التي تستخدمها منذ سنوات.

ويدعي موقع (Wccftech) أن إنتل تعمل على دعم بعض التحسينات الهيكلية التي ظهرت لأول مرة مع معمارية (Willow Cove) لمعالجاتها المحمولة من الجيل الحادي عشر.

ويجب أن تقدم هذه التحسينات الهيكلية بعض الترقيات الأساسية، وذلك بالرغم من حقيقة أن إنتل لم تتمكن بعد من إطلاق معالجات الحواسيب المكتبية المصنعة وفق عملية 10 نانومتر.

وبالإضافة إلى دعم (PCIe 4.0) للرسومات والتخزين، فمن المتوقع أيضًا أن تقدم مجموعة (Rocket Lake) معمارية أنوية جديدة يشاع أنها (Cypress Cove)، إلى جانب رسومات (Intel Xe Gen12)، ودعم (Thunderbolt 4) و (USB4).

ومن المحتمل أن تتنافس معالجات (Rocket Lake) مع معالجات (Ryzen 5000) بمعمارية (Zen 3) من الجيل التالي.





