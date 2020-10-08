مساعد جوجل أصبح قادرًا على التفاعل مع التطبيقات الخارجية

أعلنت شركة جوجل اليوم الخميس أن مساعدها الصوتي أصبح الآن قادرًا على فتح بعض التطبيقات الشائعة وتنفيذ الأوامر في تلك التطبيقات مباشرة.

وأوضحت عملاقة التقنية الأمريكية في تدوينة أنه أصبح بإمكان المستخدم فعل أشياء أكثر تحديدًا باستخدام مساعدها الذكي؛ أكثر من مجرد فتح التطبيقات.

ويمكن للمستخدم أن يطلب من المساعد الذكي فتح تطبيق، مثل: تطبيق متاجر التجزئة الأمريكية (وول مارت) Walmart، والبحث عن منتج فيه، ثم شراءه. كما يمكن إرسال رسالة عبر تطبيق التراسل (سناب شات) SnapChat، أو طلب الطعام من خدمة (بوست ميتس) Postmates.

ويُعتقد أن الخطوة الجديدة تُعدّ أحدث محاولة من جوجل لجعل مساعدها الرقمي على قدر المنافسة مع منتجات مشابهة، مثل: (أليكسا) Alexa من أمازون، و(سيري) Siri من آبل.

ومبدئيًا، هناك 30 تطبيقًا شائعًا يدعم الميزات الجديدة، مثل: (وول مارت) Walmart، و(سبوتيفاي) Spotify، و(سناب شات) SnapChat، و(دنكين دونتس) Dunkin’ Donuts، وتويتر، و(نايكي رن كلب) Nike Run Club، وإنستاجرام، و(نايكي أدابت) Nike Adapt، و(ريديت) Reddit، و(مينت) Mint، و(ديسكورد) Discord.

وقالت جوجل: إن المزيد من التطبيقات ذات الأوامر المخصصة ستُدعم قريبًا، ويمكن لأي مطور إضافة استعلامات مخصصة. وقد أخبرت شركة جوجل شبكة CNBC أن كل تطبيق من تطبيقات أندرويد تقريبًا سيدعم ميزة البحث خلال الأسبوع الحالي، وذلك مثل: إمكانية البحث عن حواسيب شخصية في تطبيق (بست باي) Best Buy.

يُشار إلى أن شركة آبل توفر شيئًا شبيهًا من خلال ميزة (اختصارات سيري) Siri Shortcuts، وهي الأوامر التي يمكن للمطورين دمجها في التطبيقات، ويمكن للمستخدم بعد ذلك التحدث إلى المساعد الرقمي لفتح إجراءات محددة، وتشغيلها في أحد التطبيقات.

ومع ذلك، تتفوق جوجل على آبل بأنه يكفي للمستخدم – مع جوجل – تنزيل تطبيق، مثل: تويتر ثم طلب الوصول إلى آخر التغريدات مباشرةً، ولكن مع آبل؛ يتعين على المستخدم إعداد الأمر أولًا ثم طلبه من (سيري).





