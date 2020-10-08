كيفية مسح المستندات ضوئيًا في هواتف سامسونج جالاكسي 

مع وجود الكثير من الأشخاص الذين يعملون عن بُعد في الوقت الحاضر، أصبح التعاون بفعالية مهمًا أكثر من أي وقت مضى، ولكن المستندات الورقية لا تزال جزءًا سائدًا في العمل فكيف يمكن مشاركتها بسهولة؟ الآن؛ يمكنك بسهولة مشاركة المستندات الورقية مع زملائك مباشرة من هواتف سامسونج Galaxy S20 أو Galaxy Note 20 بفضل ميزة المسح الضوئي المدمجة.

إذا كنت تعمل من المنزل الآن فيمكنك إرفاق بعض الإيصالات الورقية بتقرير النفقات بسرعة، أو إذا كنت تدرس من المنزل فيمكنك مسح النماذج الورقية بسرعة من خلال بضع نقرات، وذلك بدون الحاجة إلى جهاز مسح ضوئي، أو طابعة متعددة الوظائف. كل ما تحتاجه موجود بالفعل في هاتف سامسونج جالاكسي الخاص بك.

إليك كيفية مسح المستندات ضوئيًا باستخدام هواتف سامسونج جالاكسي:

أولًا؛ استخدام ميزة المسح الضوئي المدمجة في تطبيق الكاميرا:

تأتي أحدث هواتف سامسونج جالاكسي سواء هواتف سلسلة (Galaxy S20)، أو سلسلة (Galaxy Note 20) مع ميزة مدمجة في تطبيق الكاميرا تُسهل عليك مسح المستندات ضوئيًا ومشاركتها. ولمسح مستند ضؤئيًا يمكنك اتباع الخطوات التالية:

افتح تطبيق الكاميرا في هاتفك.

ضع المستند الذي تريد مسحه على مكان مسطح، ومرر الهاتف فوقه لأخذ صورة لهذا المستند، حيث سيكتشف تطبيق الكاميرا المستند تلقائيًا.

اضغط على زر (مسح) scan الذي يظهر في منتصف الشاشة.

اضغط على الصورة لمراجعة المسح الضوئي، إذا كانت الصورة ليست بالجودة التي تريدها يمكنك إعادة عملية المسح مرة أخرى مع مراعاة تثبيت يدك أثناء التقاط الصورة.

إذا كنت تريد تعديل الصورة بعد مسحها ضوئيًا، اضغط عليها ثم اضغط على زر التعديل – رمز القلم – الموجود في شريط الأدوات في أسفل الشاشة. ستظهر لك أدوات التحرير حيث يمكنك قص الصورة أو تدويرها حسب الحاجة.

بعد الانتهاء من التعديلات التي تريدها، اضغط على خيار (حفظ) Save الذي يظهر في أعلى الشاشة.

وإذا كنت تريد إرسال المستند الممسوح ضوئيًا لشخص آخر؛ اضغط على أيقونة المشاركة – الموجود في شريط الأدوات أسفل الشاشة – لإرسال المستند عبر البريد الإلكتروني أو أي تطبيق مراسلة تستخدمه في هاتفك.

ثانيًا؛ مسح المستندات ضوئيًا باستخدام تطبيق Microsoft Office:

انتقل إلى تطبيق ( Microsoft Office ) في هاتفك.

اضغط على خيار (إجراءات) Actions الموجودة في الزاوية السفلية اليمنى.

اضغط على خيار (Scan to PDF).

التقط صورة للمستند الأول، ثم اضغط على خيار (إضافة جديد) Add New.

التقط صورة لكل مستند تريد مسحه ضوئيًا، وعند الانتهاء؛ اضغط على السهم الأحمر الذي يظهر في يمين زر الالتقاط.

يمكنك فحص الصور التي قمت بالتقاطها عن طريق الضغط عليها، كما ستظهر لك أدوات التحرير في أعلى الشاشة لإجراء أي تعديل تريده.

بعد الانتهاء من التعديلات التي تريدها، اضغط على خيار (تم) Done.

يمكنك أيضًا مشاركة المستند عبر البريد الإلكتروني أو أي تطبيق مراسلة تستخدمه من خلال الضغط على أيقونة المشاركة التي تظهر في في الزاوية السفلية اليمنى.

بالإضافة إلى ذلك؛ يمكنك استخدام تطبيق (Microsoft Your Phone) المدمج في هواتف سامسونج جالاكسي الجديدة لسحب جميع المستندات الممسوحة ضوئيًا مباشرة إلى حاسوبك الذي يعمل بنظام التشغيل ويندوز 10.





