كيفية تعطيل الإعلانات في واجهة شاومي 12 MIUI

تعتبر شركة شاومي لاعبًا رئيسيًا في سوق الهواتف الذكية منذ سنوات، حيث برزت في غضون فترة زمنية قصيرة جدًا، وتشتهر الشركة الصينية بنسبة الجودة التي توفرها والسعر الجيدة للغاية لهواتفها الذكية بشكل عام، ولكن أحد الجوانب السلبية لامتلاك هاتف شاومي هو عدد الإعلانات المدمجة في واجهة MIUI والتطبيقات الأصلية.

أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل شاومي قادرة على تقديم الكثير من الأجهزة مقابل أسعار جيدة مقارنة بمنافسيها هو أنها في الأساس شركة بيانات، حيث تكون معلوماتك الشخصية هي المنتج، والهواتف الذكية في هذه الحالة هي مجرد أداة لجمع بياناتك.

ومن أجل تحقيق الدخل من هواتفها الذكية دون زيادة في السعر، اختارت شاومي عرض الإعلانات غير المناسبة في واجهتها الافتراضية وتطبيقاتها على مستخدميها. ومع ذلك، من الممكن تعطيل هذه الإعلانات.

هنا قمنا بتنفيذ جميع الخطوات اللازمة على هاتف (Xiaomi Mi 10T Pro) الذي يعمل بواسطة MIUI 12 ولكن هذا البرنامج التعليمي من الممكن أن يطبق بسهولة على الإصدارات السابقة، مع بعض الاختلافات في القوائم المعنية.

كيفية حذف الإعلانات بإيقاف تطبيق MSA:

انتقل إلى الإعدادات، ثم كلمات المرور والأمان.

ضمن التخويل والإلغاء، يمكنك البحث عن MSA ثم تعطيله.

الآن انتظر لمدة 10 ثوانٍ ثم حدد إبطال.

قد تتلقى رسالة تفيد بأنه لا يمكن إلغاء التفويض، لذلك استمر في المحاولة حتى يسمح لك النظام بذلك.

يجب أن يؤدي هذا التلاعب إلى القضاء على معظم الإعلانات، ولكن هذه ليست سوى إعلانات النظام في واجهة MIUI وقد تظل الإعلانات الأخرى في بعض تطبيقات شاومي الأصلية ويتعين عليك تعطيلها بشكل فردي.

كيفية تعطيل توصيات الإعلانات الشخصية:

الآن بعد أن ألغيت ترخيص MSA، يمكنك البدء في تعطيل التوصيات الفردية التي سترسلها MIUI إليك، ولتعطيل توصيات الإعلانات الشخصية، والتي تمنع شاومي من تسجيل عادات الاستخدام الخاصة بك وجمع بياناتك اتبع الخطوات التالية:

انتقل إلى الإعدادات، ثم حماية الخصوصية.

ضمن الخصوصية، ابحث عن خدمات الإعلانات ثم توصيات الإعلانات المخصصة.

قم بإلغاء تنشيط توصيات الإعلانات المخصصة، ومن المفترض ألا ترى الإعلانات بناءً على بياناتك السلوكية أو معلوماتك الشخصية.

كيفية تعطيل إعلانات متصفح MIUI Mi:

افتح متصفح Mi، وانتقل إلى علامة التبويب Profile.

في علامة التبويب Profile، قم بالوصول إلى الإعدادات عن طريق تحديد (الترس) في أعلى الزاوية اليمنى.

في الإعدادات المتقدمة، قم بإلغاء تحديد الخيار (إضافة إعلانات).

كيفية تعطيل الإعلانات في تطبيق MIUI Security:

قم بتشغيل تطبيق الأمان وانتقل إلى الإعدادات.

ضمن الإعدادات، قم بتعطيل خيار تلقي التوصيات.

الجدير بالذكر أنه في حديث مع Forbes، زعم باحثا الأمن Gabriel Cirlig و Andrew Tierney أن متصفحات الويب في أجهزة شاومي تجمع كمية كبيرة من البيانات حتى في وضع التصفح الخفي، كما يُزعم أن هذا يشمل جميع عناوين URL، واستعلامات البحث التي تم إجراؤها في متصفح MIUI بالإضافة إلى Mi Browser Pro و Mint Browser. حصلت هذه المتصفحات أكثر من 15 مليون عملية تنزيل على متجر جوجل بلاي.

يقودنا هذا الأمر إلى سؤال: هل الحصول على هاتف رخيص بمواصفات جيدة يستحق أن نستبدله بخصوصيتنا؟ يمكنك الاطلاع على الموضوع كاملًا من هنا.





