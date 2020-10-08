تُعد مشكلة فقدان الصور من ذاكرة الهاتف واحدة من أكبر المشاكل التي قد تواجهها، وبغض النظر عن سبب الفقد سواء بسبب حذف تلك الصور عن طريق الخطأ، أو فقدها بسبب تحديث نظام التشغيل في الهاتف، أو أي سبب آخر، فهناك بعض الطرق التي تساعدك على استعادتها.

إليك كيفية استرداد الصور المحذوفة من هاتف آيفون:

1- استرداد الصور من مجلد Recently Deleted:

يضم تطبيق الصور في آيفون ألبومًا للصور المحذوفة يُسمى (المحذوفة حديثًا) Recently Deleted، يحتوي على جميع الصور ومقاطع الفيديو التي حذفتها من هاتفك خلال 30 يومًا الماضية، ويتيح لك استردادها بسرعة، وهو يشبه سلة المحذوفات في الحواسيب.

انتقل إلى تطبيق الصور في آيفون.

اضغط على علامة تبويب (ألبومات) Albums.

ضمن قسم (ألبومات أخرى) Other Albums، اضغط على ألبوم (المحذوفة حديثًا) Recently Deleted.

اضغط على خيار (تحديد) Select الموجود في الزاوية العلوية اليمنى، ثم حدد كل صورة أو مقطع فيديو تريد استعادته

اضغط على خيار (استرداد) Recover، ثم أكد رغبتك في الاسترداد.

2- استرداد الصور من النسخة الاحتياطية في آي كلاود:

إذا كانت صورك قد اختفت بالفعل من ألبوم (المحذوفة حديثًا) في تطبيق الصور، فقد تتمكن من استعادة صورك من خلال استعادة النسخة الاحتياطية السابقة من هاتفك، يعيب هذه الطريقة أنه سيتم استبدال النسخة الحالية من هاتفك – التي تشمل: التطبيقات والبيانات والرسائل النصية وغيرها – بنسخة احتياطية قديمة.

إذا كنت تستخدم iCloud لإجراء نسخ احتياطي لهاتفك، فيمكنك اتباع الخطوات التالية لاسترداد الصور المحذوفة:

قبل البدء؛ يجب عليك حفظ نسخة احتياطية حديثة من بياناتك هاتفك، تحسبًا لحدوث أي خطأ، أو إذا لم تجد الصور التي تبحث عنها في هذه النسخة القديمة، فيمكنك العودة إلى النسخة الحالية بسهولة.

انتظر حتى تكتمل عملية النسخ الاحتياطي وبعدها يمكنك اتباع الخطوات التالية لإعادة ضبط المصنع لهاتف آيفون:

انتقل إلى الإعدادات في هاتف آيفون.

اضغط على خيار (عام) General.

اضغط على خيار (إعادة تعيين) Reset.

اضغط على خيار (مسح كل المحتوى والإعدادات) Erase All Content and Settings.

بمجرد الانتهاء من هذه الخطوات، يمكنك إعادة تشغيل هاتف آيفون، وابدأ باستعادة النسخة الاحتياطية القديمة من (iCloud) التي تتضمن الصور المحذوفة.

بعد اكتمال الاستعادة، انتقل إلى تطبيق الصور للتحقق من وجود الصور التي تريد استردادها، وإذا لم تجدها فيمكنك تكرار العملية واستعادة نسخة احتياطية قديمة أو العودة إلى أحدث نسخة احتياطية.

وإذا كانت النسخة الاحتياطية القديمة تحتوي على الصور التي تبحث عنها، ولكنك تريد العودة إلى النسخة الحديثة، فيمكنك إرسال الصور بالبريد الإلكتروني إلى نفسك، أو حفظها في إحدى خدمات التخزين السحابي الخارجية، مثل: Google Drive ، أو Dropbox ، ثم إعادة تعيين الهاتف مرة أخرى، والبدء باستعادة النسخة الاحتياطية الحديثة.





