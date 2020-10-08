سناب شات تحول لندن إلى تجربة واقع معزز

أطلقت منصة سناب شات (Snapchat) العدسات المحلية (Local Lenses)، وهي ميزة جديدة تُعد واحدة من أولى الاستخدامات المستمرة والواسعة النطاق والتعاونية للواقع المعزز.

وتم الإعلان عن هذه التقنية لأول مرة في قمة شركاء سناب 2020 في شهر يونيو، ووعدت هذه العدسات بتحويل أحياء بأكملها إلى لوحات رقمية.

وجرى إطلاقها الآن في منطقة صغيرة حول شارع كارنابي في العاصمة البريطانية لندن، وتسمى هذه العدسة المحلية الأولى رسام المدينة (City Painter).

وتتيح لك (City Painter) – باستخدام الكاميرا في تطبيق سناب شات لمشاهدة شارع كارنابي – رش الطلاء الأحمر والأزرق فوق متاجر كارنابي، وتزيين الطوب بلوحات جدارية مصممة سابقًا.

ويمكن لأي شخص في الشارع رؤية الآخرين يرشون الطلاء، ويمكن للمستخدمين تغطية المحلات بالألوان.

وتمثل العدسات المحلية أحدث جهد من فريق هندسة الكاميرات في سناب شات، الذي صمم أيضًا (Landmarkers).

وكانت (Landmarkers) أول دخول للشركة في عالم الواقع المعزز على نطاق واسع، مما سمح للأشخاص بوضع نقاط من صنع المستخدمين على المعالم الشهيرة.

ويقول تشي بان (Qi Pan)، مدير هندسة الأبحاث في مكتب سناب شات في لندن: إن العدسات المحلية معقدة، وكان لدينا القليل من البيانات لمساعدتنا في العمل.

وأضاف: من غير المحتمل أن يلتقط الأشخاص صورًا لكل جزء من الشارع لأنه لا يوجد بالضرورة شيء مثير للاهتمام في كل جزء من أي شارع.

وأثار هذا الأمر صعوبة تتمثل في الحجم الهائل للمساحة، حيث اشتملت المعالم على المستخدمين الذين يوجهون الكاميرا الخاصة بهم إلى معلم واحد ثابت بشكل عام من وجهة نظر واحدة تشبه البطاقة البريدية.

ومن ناحية أخرى، تضمنت عدسة (City Painter) خرائط ثلاثية الأبعاد لشارع كارنابي بأكمله، بحيث يمكن للمستخدمين رسمه من أي زاوية.

وكان على الشركة استخراج البيانات المرئية من عدة مصادر، ويقول بان: نستفيد من صور الكاميرا بزاوية 360 درجة في العدسات المحلية، ويمكن لأي شخص السير في الشارع لرسم خريطة له، بالإضافة إلى دمج ذلك مع أي قصة عامة قد تكون لدينا في المنطقة.

وكانت الصعوبة الثانية تتمثل في أن التجربة مشتركة، حيث إن العدسة المحلية ثابتة ومتزامنة.

ويقول بان: لدينا واقع مشترك واحد، وعندما تفعل شيئًا لهذا العالم، يمكن لشخص آخر رؤية هذه النتيجة على الفور تقريبًا.

وأضاف: تستمر هذه التغييرات أيضًا إذا ترك الجميع التجربة وظهر أشخاص جدد في اليوم التالي، بحيث يمكنهم رؤية المساحة التي تم تغييرها.

وتمثل العدسات المحلية أحدث مشروع واقع معزز للمنصة، وتدعي سناب شات أن هناك أكثر من مليون عدسة تم إنشاؤها باستخدام (Lens Studio)، أداة الشركة المتاحة للجمهور لإنشاء تجارب الواقع المعزز.

ويدرب هذا النشاط كاميرا سناب شات، وقال بان: نريد أن تفهم كاميرا سناب شات ما تراه في العالم وأن تكون ذكية بشأنه.

وتنمو تطبيقات الكاميرا مع تحسنها، مثل الإعلان وألعاب الفيديو والتجارب الحية والخرائط والاتجاهات.

وقال بان: نتصور القيام بأشياء جديدة لم يكن من الممكن القيام بها من قبل، مثل جولات الواقع المعزز للأحياء بإرشاد من المشاهير الذين عاشوا هناك، أو ترك الملاحظات والصور ومقاطع الفيديو لأصدقائك لاكتشافها لاحقًا، أو لعب ألعاب الواقع المعزز الغامرة مع أصدقائك، مما يؤدي إلى تغيير المساحة الرقمية المشتركة.





