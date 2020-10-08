سامسونج تعلن عن ارتفاع في الأرباح بنسبة 58% في الربع الثالث

قالت شركة سامسونج اليوم الخميس: إن أرباحها للأشهر الثلاثة المنتهية في أيلول/ سبتمبر 2020 قد ارتفعت على الأرجح بنسبة 58 في المئة مقارنة بالمدة ذاتها من العام الماضي.

ومن المحتمل أن تكون الأرباح التشغيلية للربع الثالث 12.3 تريليون وون كوري أو ما يعادل نحو 10.6 مليارات دولار أمريكي، مرتفعةً من 7.78 تريليونات وون في العام الماضي، وذلك حسبما ذكرت شركة سامسونج في توجيهات أرباحها. وكان هذا أعلى من 10.5 تريليونات وون كان المحللون قد توقعوها للربع الثالث من العام الحالي، وفقًا لـ Refinitiv SmartEstimate.

وبلغت المبيعات المجمعة نحو 66 تريليون وون للربع الثالث، بزيادة نحو 6.5 في المئة من 62 تريليون وون في العام الماضي.

ومع أن سامسونج لم تقدم تفصيلًا بشأن كيفية أداء كل وحدة من أعمالها، قال المحللون: إن نتائج ربع أيلول/ سبتمبر كانت مدفوعة بزيادة طفيفة في مبيعات الهواتف الذكية، وارتفاع إجمالي الأرباح المتعلقة بالذواكر.

وقال (مارك نيومان) – العضو المنتدب وكبير المحللين في شركة (بيرنشتاين) Bernstein – لشبكة CNBC: “أعتقد أن جزءًا كبيرًا من ذلك يبدو أن وحدات الهواتف الذكية كانت مرتفعة كثيرًا”. وأضاف أن هناك انتعاشًا في الطلب على طرز الهواتف الذكية الرائدة من سامسونج، ويشمل ذلك: (جالاكسي نوت 20) Galaxy Note 20، ويبدو أن المبيعات الأولية لهاتفها القابل للطي الجديد تبلي بلاءً حسنًا أيضًا.

وبصرف النظر عن قسم الهواتف المحمولة، قال (إس.كي. كيم) – الرئيس التنفيذي لشركة Daiwa Securities: إنه من المحتمل أن تكون أعمال الإلكترونيات الاستهلاكية والأجهزة المنزلية قد ساهمت في أرباح سامسونج القوية للربع الثالث.

وقال كيم لشبكة CNBC: إن التحسن في هيكل التكلفة الخاص بسامسونج، والتحول إلى منصات التسويق عبر الإنترنت في ضوء جائحة الفيروس التاجي المستجد (كوفيد-19) COVID-19، والطلب المكبوت ساعد في تعزيز أرباح الشركة.

ومن المحتمل أن يكون انخفاض أسعار شرائح الذاكرة بسبب زيادة العرض في السوق قد أثر على أعمال سامسونج الرئيسية في مجال صناعة أشباه الموصلات. وأفاد تقرير صدر هذا الأسبوع من شركة TrendForce – الباحثة في مجال أشباه الموصلات – بأنه من المتوقع أن يظل متوسط سعر البيع لشرائح الذاكرة ضعيفًا في الربع الأخير من عام 2020، وينخفض بنحو 10 في المئة على أساس ربع سنوي. وقال التقرير: إن ذلك كان حتى مع تخزين العديد من العلامات التجارية للهواتف الذكية لمنتجات الذاكرة في ضوء العقوبات الأمريكية على هواوي.





