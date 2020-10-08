الجمعة السوداء وبرايم داي.. ما هو حدث التسوق المناسب لك؟

يعتبر كل من (برايم داي) Prime Day، و(يوم الجمعة السوداء) Black Friday أكبر حدثين للتسوق في العام، ولكن هذا العام سيحدثان بفارق بضعة أسابيع فقط بينهما، وذلك نظرًا إلى تأجيل أمازون موعد حدث (برايم داي) أكثر من مرة بسبب جائحة فيروس كورونا (COVID-19).



ومن ثم، يمكنك استغلال هذين الحدثين في التسوق والحصول على أفضل الصفقات لشراء احتياجاتك في جميع الفئات بأسعار مخفضة للغاية نظرًا إلى ما تقدمه معظم المتاجر الإلكترونية والشركات من عروض وتخفيضات، ولكن كيف يمكنك اختيار الحدث المناسب للحصول على المنتجات التي ترغب في شراءها بأفضل الأسعار؟

إليك ما هو الفرق بين حدثي التسوق (الجمعة السوداء) Black Friday و(برايم داي) Prime Day وأيهما مناسب لك للتسوق وشراء المنتجات التي ترغب فيها؟

متى سيبدأ حدث برايم داي Prime Day لهذا العام؟

هو حدث خاص بشركة أمازون يُقام عادةً في منتصف كل عام لمنح الأعضاء المشتركون في خدمة (برايم) Prime فرصة إضافية للتسجيل والحصول على أسعار منخفضة للغاية للمنتجات التي يريدون شراءها.

ولكن نتيجة لتفشي فيروس كورونا (COVID-19) على مستوى العالم منذ بداية هذا العام، أجلت أمازون الحدث عدة مرات، ولكن أعلنت شركة أمازون في نهاية شهر سبتمبر الماضي أن حدث Prime Day لهذا العام سيقام في يومي 13 و 14 من هذا الشهر، حيث قالت أمازون: :إنها ستستثمر 100 مليون دولار إضافية في البرامج الترويجية الخاصة بحدث Prime Day وبالعطلات”.

متى سيبدأ حدث الجمعة السوداء Black Friday لهذا العام؟

يعتبر حدث (الجمعة السوداء) Black Friday من أشهر أحداث التسوق السنوية التي تنتظرها الكثير من متاجر البيع بالتجزئة في جميع دول العالم لتوفير عروض خصومات كبيرة جدا لكل أنواع منتجاتها في جميع الفئات، ويُقام الحدث عادةً في آخر يوم جمعة من شهر نوفمبر في كل عام، وسيوافق حدث هذا العام يوم 27 من شهر نوفمبر القادم.

حيث من المتوقع أن نرى عددًا كبيرًا من تجار التجزئة يقدمون خصومات كبيرة على المنتجات في المتاجر وعلى مواقع الويب الخاصة بهم قبل أيام من حلول هذا اليوم فعليًا، حيث يمكنك رؤية صفقات يوم الجمعة السوداء تبدأ في الظهور بمجرد وصولنا إلى بداية شهر نوفمبر.

ما هي صفقات حدث برايم داي Prime Day التي يجب أن تتوقعها؟

يعد حدث Prime Day دائمًا أفضل وقت في العام للتسوق وشراء الأجهزة التي تنتجها شركة أمازون نفسها، مثل: أجهزة مكبر الصوت الذكي Echo، وأجهزة قراءة الكتب الإلكترونية Kindle، وأجهزة البث Fire TV Stick .

ولكن سيكون هناك أيضًا الكثير من الخصومات على المنتجات الأخرى، حيث يمكنك الحصول على صفقات كبيرة لعدد من المنتجات، مثل: إكسسوارات الهواتف الذكية، واللوازم المكتبية، والديكور والأثاث المنزلي، والألعاب، والملابس، وألعاب الفيديو، ومستلزمات المنزل الذكي وغيرها من المنتجات الأخرى.

هل يجب عليك التسوق في المتجر أو عبر الإنترنت لهذا العام؟

خلال السنوات القليلة الماضية، كانت معظم صفقات يوم (الجمعة السوداء) و (برايم داي) متاحة عبر الإنترنت، والآن مع استمرار حالات الإغلاق في معظم دول العالم بشكل جزئي بسبب فيروس كورونا، فمن الآمن البقاء في المنزل والتسوق عبر الإنترنت.

وطالما تتسوق عبر الإنترنت فإن التسوق باكرًا هو الأفضل دائمًا، ومن ثم إذا رأيت صفقة رائعة في حدث (برايم داي) فمن الأفضل ألا تنتظر حدث يوم (الجمعة السوداء) – الذي يأتي بعده بعدة أسابيع – على أمل أن تظهر صفقة أفضل للمنتج نفسه.

فأنت لن تخاطر بخسارة الحصول على خصم كبير للمنتج فحسب، بل قد لا تجد هذا المنتج خلال حدث الجمعة السوداء، لأنه من المتوقع تأخر شحن المنتجات هذا العام بسبب تأثير فيروس كورونا، وبذلك قد لا يكون الانتظار حتى نهاية شهر نوفمبر لشراء المنتجات عبر الإنترنت هو أفضل فكرة، إلا إذا كنت لا تمانع في وصول منتجاتك في نهاية شهر ديسمبر أو مع بداية العام القادم.





