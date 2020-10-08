كيف يمكنك العثور على أكثر منشوراتك إعجابًا في إنستاجرام؟

إذا كنت تستخدم منصة إنستاجرام لمشاركة الصور ومقاطع الفيديو منذ فترة طويلة، فمن المؤكد أنك قد نشرت الكثير من الصور التي قد نالت إعجاب الكثير من متابعيك، ومن ثم ربما قد ترغب في إعادة نشرها مرة أخرى ولكن كيف يمكنك العثور على هذه المنشورات بسهولة؟

إليك كيف يمكنك العثور أكثر منشوراتك إعجابًا في إنستاجرام؟

أولًا: استخدام تطبيقات الجهات الخارجية:

يحتوي متجري جوجل بلاي وآب ستور على الكثير من التطبيقات التي تتيح لك العثور على الصور التي نشرتها في حسابك على إنستاجرام سابقًا، ومن ضمنها تطبيق Top Nine، الذي يعتبر من أفضل التطبيقات التي تتيح لك تجميع المنشورات الأعلى أعجابًا في السنة الماضية، ويمكنك الحصول على التطبيق مجانًا في جوجل بلاي أو آب ستور.

كما يمكنك استخدام تطبيق Best Grid الذي يتيح استخدام الميزة نفسها بالإضافة إلى أنه يمكنك استخدامه لعرض إحصائيات عن المنشورات التي نشرتها في العام السابق، مثل: عدد المنشورات التي نشرتها وعدد الإعجابات والتعليقات التي تلقيتها.

ثانيًا: استخدام أداة Insights من إنستاجرام:

إذا كنت تدير حساب إنستاجرام لإحدى العلامات التجارية أو منشئ محتوى، فيمكنك استخدام أداة Insights المجانية للعثور على المنشورات التي حصدت أعلى تفاعل خلال العامين الماضيين، للقيام بذلك اتبع الخطوات التالية:

انتقل إلى الصفحة الرئيسية لحساب إنستاجرام.

اضغط على الخطوط الثلاثة الأفقية في أعلى الزاوية اليسرى لفتح القائمة الرئيسية.

من القائمة التي تظهر لك، اضغط على خيار (Insights)، ثم اضغط على الحساب الذي تديره.

مرر للأسفل حتى تصل إلى خيار (عرض الكل) View All؛ ثم اضغط عليه.



هنا يمكنك فرز المنشورات السابقة بحسب مدى الوصول – أي عدد الأشخاص الذين شاهدوا المنشور – أو حسب عدد الإعجابات.

الجدير بالذكر أن منصة إنستاجرام قد أطلقت العديد من التحديثات الجديدة احتفالًا بعيد ميلادها العاشر، ومن ضمنها خريطة القصص الخاصة، التي تقدم عرضًا يستعيد القصص التي شاركتها على مدار السنوات الثلاث الماضية.

كما أضافت تحديثات الرفاهية الرقمية، وتحديث (IGTV Shopping) الذي أعلنت عنه سابقًا، إلى جانب مجموعة مختارة من أيقونات التطبيق الخاصة لأولئك الذين تم إلهامهم حديثًا لإعادة تصميم شاشتهم الرئيسية.

حيث يمكن الآن لمستخدمي إنستاجرام الاختيار بين مجموعة من الأيقونات ذات اللون البرتقالي والأصفر والأخضر والأرجواني والأسود والأبيض، وهناك أيضًا العديد من إصدارات الأيقونات الكلاسيكية.





