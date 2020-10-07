Redmi تعلن عن سماعات الأذن EarBuds 2C و SonicBass

أعلنت (ردمي) Redmi – العلامة التجارية التابعة لشركة شاومي – اليوم الأربعاء عن سماعتي الأذن الجديدتين (إيربدز 2سي) EarBuds 2C، و(سونيك باس) SonicBass.

وتمتاز كلتا السماعتين بسعر منخفض نسبيًا، وبدعم مقاومة رذاذ الماء والتعرق وفق معيار IPX4، بالإضافة إلى القدرة على الاقتران المزدوج.

وتأتي سماعات الأذن Redmi EarBuds 2C مع عُلبة بلاستيكية تطيل عمر البطارية إلى 12 ساعة. وتوفر السماعات عناصر تحكم باللمس، ويمكنها تشغيل خدمات المساعدة الصوتية على كل من نظامي أندرويد وiOS.

وتقترن سماعات Redmi EarBuds 2C بالأجهزة المحمولة عن طريق تقنية البلوتوث 5.0، ويمكنها التبديل من الصوت الأحادي إلى الاستريو مما يعني إمكانية استخدام على نحو مستقل عن بعضها. وهي تُشحن عن طريق منفذ (مايكرو يو إس بي) microUSB.

وتأتي سماعات Redmi EarBuds 2C باللون الأسود، وهي تُباع بسعر يعادل 20 دولارًا أمريكيًا فقط. ومع ذلك، ستتوفر السماعات يوم الإطلاق بسعر مُخفَّض قدره 18 دولارًا. ويمكن طلبها أوليًا من بعض كبار تجار التجزئة في الهند، وموقع شاومي الإلكتروني.

أما سماعات Redmi SonicBass ، فهي تأتي مع تصميم يُلف حول العنق، ويأتي الجزء الذي يُلف حول العنق مع أزرار تحكم حقيقية على الجانب الأيمن.

وعلى غرار سماعات Redmi EarBuds 2C، فإن سماعات Redmi SonicBass تدعم مقاومة رذاذ الماء والتعرق وفق معيار IPX4، وتقدم 12 ساعات من زمن التشغيل في الشحنة الواحدة.

وتوفر السماعات أيضًا إمكانية الاقتران المزدوج، وهي تأتي مجهزة بميكروفونات مزدوجة لإلغاء ضوضاء الخلفية.

وتتوفر سماعات SonicBass في الهند بسعر 18 دولارًا أمريكيًا، ولمدة محددة ستتوفر السماعات بسعر مُخفَّض قدره 14 دولارًا. وهي تتوفر باللونين الأسود، والأزرق.

يُشار إلى أن شركة ردمي كانت قد أعلنت منتصف شهر آب/ أغسطس الماضي عن حاسوبها المحمول الجديد (ردمي جي) Redmi G، الذي ينتمي إلى فئة حواسيب الألعاب.

ويمتاز الحاسوب بأنه يقدم مواصفات متقدمة ولكن بسعر منخفض جدًا نسبيًا، إذ يبدأ سعره من 760 دولارًا أمريكيًا حتى 1,000 دولار. وهو يقدم شاشة بقياس 16.1 بوصة مع حافات ضيقة جدًا جعلت الشركة تضع الكاميرا الأمامية على الحافة السفلية.





