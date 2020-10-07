3 أدوات تساعدك على إصلاح الملفات التالفة في نظام ويندوز

يواجه الكثيرون من مستخدمي نظام التشغيل ويندوز أحيانًا صعوبة في فتح بعض الملفات المحفوظة في أجهزتهم، حيث تظهر لهم رسائل خطأ، مثل: الملف تالف ولا يمكن فتحه، أو الملف غير قابل للقراءة، أو حدث خطأ أثناء فتح هذا المستند، ويرجع ذلك لعدة أسباب.

الملفات المحفوظة في الحاسوب هي مجرد مجموعة من البيانات المُنظمة بطريقة يمكن للبرامج أن تفتحها وتقرأها، وإذا كانت أجزاء من هذه البيانات غير منظمة أو مفقودة، فإن الملف يصبح غير قابل للقراءة، بمعنى آخر يصبح تالفًا ولايمكن لنظام التشغيل التعامل معه.

يمكن أن يحدث تلف لأي نوع من الملفات المحفوظة في حاسوبك، مثل: Word، و Excel، و PDF، و PowerPoint، وملفات الصور والموسيقى، وقد يتلف أحد ملفات نظام التشغيل نفسه وهو ما يؤثر بالتأكيد في أداء النظام بشكل عام.

يوجد العديد من الأسباب التي تؤدي إلى ظهور الملفات التالفة في حاسوبك، ولكن أكثرها شيوعًا هو حدوث تلف في جزء من أجزاء (القرص الصلب) Hard Disk حيث تم تخزين الملف، ويُعرف هذا الجزء باسم (Bad Sector)، وهو عبارة عن جزء من القرص أصبح غير قابل للقراءة أو الكتابة عليه، ولا تستطيع مكونات القرص الصلب الداخلية الوصول إليه، وهي مشكلة في الأقراص الصلبة تحتاج إلى برامج خاصة لمعالجتها.

ومن أسباب تلف الملفات أيضًا حدوث خطأ في أحد التطبيقات أثناء إنشاء الملف أو حفظه، كما يمكن أن تتسبب الفيروسات والبرمجيات الضارة أيضًا في ظهور الملفات التالفة.



ليس من السهل إصلاح ملف تالف؛ حيث تعتمد فرصة النجاح على مدى مرونة تنسيق الملف، ومقدار البيانات المفقودة، ومدى كفاءة أداة الاسترداد التي تستخدمها.

ونظرًا إلى أن تلف الملفات يمكن أن يحدث في أي ملف ولأسباب عديدة، فمن المهم جدًا حفظ نسخ احتياطية من ملفاتك بانتظام أو على الأقل الملفات المهمة فقط، ويمكنك استخدام ميزة (النسخ الاحتياطي) المدمجة في نظام التشغيل ويندوز لحفظ نسخة احتياطية من ملفاتك المهمة في جميع الأوقات، وفي حالة تلف أي ملف يمكنك استعادته من النسخة الاحتياطية بسرعة.

ولكن إذا واجهت مشكلة تلف أحد الملفات في نظام ويندوز، ولم يكن لديك نسخة احتياطية منه، يمكنك تجربة إحدى الأدوات التي سنستعرضها اليوم لإصلاح الملف:

1- مجموعة أدوات Repair Toolbox:

لا تعد (Repair Toolbox) أداة واحدة بل هي عبارة عن مجموعة مختارة من الأدوات، حيث تضم 22 أداة مصممة لغرض واحد وهو إصلاح الملفات التالفة للعديد من أنواع الملفات المختلفة، وقد صُممت كل أداة لإصلاح نوع محدد من الملفات.

تعمل جميع الأدوات بالطريقة نفسها، فكل ما عليك فعله هو تنزيل الأداة وتثبيتها في حاسوبك، ثم فتحها وتحديد الملف التالف، وبعد ذلك يمكنك الضغط على زر (Start Recovery).

تتضمن تنسيقات الملفات المدعومة في (Repair Toolbox) كلًا من: Word و Excel و PowerPoint و Outlook و OneNote و PDF و ZIP و RAR و Illustrator و Photoshop وغيرها الكثير.

2- أداة Hetman File Repair:

تُركز أداة (Hetman File Repair) بشكل خاص على إصلاح ملفات الصور التالفة، حيث يمكنك استخدامها إذا كان لديك صورة أو عدة صور لا يمكن فتحها في الحاسوب. ولكن لا يمكنك استخدامها لاسترداد الصور المحذوفة أو استعادة الصور من جهاز تالف.

تعمل هذه الأداة في إصلاح الصور التالفة بصيغ JPEG، و TIFFs، و BMPs، و PNG، وكذلك ملفات برنامج فوتوشوب بصيغة PSD، مع الحفاظ على جودة الصور الأصلية، كما تقوم بإصلاح الصور المضغوطة باستخدام العديد من الخوارزميات.

تتيح لك أداة (Hetman File Repair) فحص الصور مجانًا، ولكن يتطلب استخدامها لإصلاح الصور التالفة وحفظها في جهازك شراء إصدار (Home version) بمبلغ 15 دورلارًا، كما يوجد إصدار للاستخدام التجاري بسعر 95 دولارًا.

3- أداة Digital Video Repair:

تتيح لك أداة (Digital Video Repair) إصلاح ملفات الفيديو التالفة، وهي أداة مجانية تمامًا، وتدعم إصلاح مقاطع الفيديو بصيغ MP4 و MOV و AVI، و M4V و MP4V و 3G2 و 3GP2 و 3GP و 3GPP.

يمكن لهذه الأداة معالجة ملفات متعددة في الوقت نفسه، كما يمكنها معالجة ملفات الفيديو المتعددة المسارات، بالإضافة إلى إصلاح ملفات AVI التي يزيد حجمها عن 2 جيجابايت.

تعمل هذه الأداة على معالجة مقطع الفيديو التالف واكتشاف الأجزاء المفقودة وإعادة بنائها، وكذلك مزامنة الصوت مع الصورة من أجل تشغيل سلسل، ولا تقوم بإجراء أي تغييرات على الملف الأصلي بل تقوم دائمًا بإنشاء نسخة جديدة، وإذا كانت النتيجة النهائية غير موفقة، يمكنك دائمًا الرجوع إلى الإصدار الأصلي من الملف.





