تطورت منصة (لينكدإن) LinkedIn خلال الفترة الأخيرة كثيرًا، حيث تحولت من مجرد موقع يتيح لك إنشاء حساب مهني عبر الإنترنت والبحث عن الآخرين، إلى أكبر منصة مهنية عالمية تضم أكثر من 700 مليون مستخدم من جميع أنحاء العالم وتتيح لك التواصل مع الآخرين والوصول إلى محتوى تعليمي يساعدك على صقل مهاراتك.

وقد أعلنت منصة (لينكدإن) في نهاية شهر سبتمبر الماضي عن التصميم الجديد لموقعها وتطبيقها للأجهزة المحمولة، وهو التغيير الرئيسي الأول في التصميم منذ ما يقرب من 5 سنوات، ومن أبرز التغييرات الجديدة ميزة (القصص) Stories التي أطلقتها الشركة في الولايات المتحدة وكندا يوم 25 سبتمبر، وبدأت بطرحها اليوم في الهند.

يقول (ريان روسلانسكي) Ryan Roslansky المدير التنفيذي لشركة لينكدإن في منشور: “شهدت منصة لينكدإن زيادة بنسبة 60% في إنشاء المحتوى، وزيادة بنسبة 25% في الرسائل المرسلة منذ العام الماضي، كما يتم تعيين 3 أشخاص كل ثانية في وظائف جديدة من خلال لينكدإن على الرغم من الوضع الاقتصادي الصعب الذي نشهده حاليًا”.

تجعل إعادة التصميم موقع لينكدإن أكثر سهولة في الاستخدام، وربما أكثر فائدة عند البحث عن وظيفة جديدة، حيث يتضمن التحديث الجديد مجموعة من الميزات الجديدة المصممة لتعزيز التواصل بين المستخدمين.

إليك كل ما تريد معرفته عن التصميم الجديد لمنصة لينكدإن:

1- واجهة المستخدم الجديدة:

يركز التصميم الجديد لمنصة لينكدإن على تسهيل تجربة المستخدم، لذلك توفر واجهة المستخدم الجديدة وصولًا أسهل إلى الميزات التي تهم المستخدم، حيث تم تبسيط المظهر بإضافة المزيد من المسافات، وتقليل خطوط التقسيم والأيقونات الزخرفية. واُستبدلت واجهة لينكدإن التي يغلب عليها اللون الأزرق بواجهة يغلب عليها اللون الأبيض والرمادي، كما أصبح شريط التنقل الرئيسي أقرب إلى فيسبوك أو تويتر أكثر من أي وقت مضى.

وقد أُضيفت أيضًا الرسوم التوضيحية الجديدة التي تعرض الأشخاص ذوي القدرات المختلفة والخلفيات والأعراق المتنوعة، ومجموعة واسعة من المجالات المهنية المختلفة.

2- تحسين تجربة البحث:

تعتبر أدوات البحث الجديدة واحدة من أكبر التغييرات في التصميم الجديد، وهي متاحة في كل من موقع الويب وتطبيق لينكدإن للأجهزة المحمولة.

تعمل ميزة البحث الآن في لينكدإن على تقسيم النتائج حسب الفئة مثل: الأشخاص، والوظائف، والمجموعات، والدورات التدريبية، والشركات، والمشاركات، والأحداث، وغير ذلك. ويمكن للمستخدمين أيضًا تضييق نطاق النتائج أكثر من خلال تطبيق عوامل التصفية المتعددة للكلمات الرئيسية، فعلى سبيل المثال: يمكنك البحث عن الشركات بناءً على الموقع أو حجم الشركة أو الصناعة.

ستعرض عمليات البحث أيضًا نتائج مخصصة، كالمحتوى الذي نال إعجاب زملائك، والمستخدمين والشركات التي قد تكون ذات صلة بمعايير البحث الخاصة بك، ويمكنك الآن أيضًا متابعة حسابات أخرى أو حفظ الوظائف مباشرةً في شاشة نتائج البحث.

3- ميزات المراسلة الجديدة:

حصلت ميزة المراسلة المدمجة في لينكدإن أيضًا على العديد من الميزات الجديدة كجزء من إعادة التصميم، منها: تعديل الرسائل المرسلة أو حذفها، واختصارات مكالمات الفيديو، وكذلك التفاعل مع الرسائل المرسلة باستخدام الرموز التعبيرية emojis.

يمكنك الآن بدء مكالمات الفيديو مباشرة في رسائل لينكدإن من خلال اتباع الخطوات التالية:

اضغط على أيقونة كاميرا الفيديو في نافذة الدردشة.

حدد تطبيق مؤتمرات الفيديو الذي تريد فتحه، حيث يدعم لينكدإن حاليًا كلًا من: Microsoft Teams، و BlueJeans ، و Zoom.

سجّل الدخول إلى تطبيق الفيديو الذي تحدده، ثم أنشئ اجتماعًا جديدًا.

شارك الاجتماع في دردشة لينكدإن مباشرة.

4- ميزة القصص:

تدعم منصة لينكدإن ميزة (القصص) الآن، حيث يمكن للمستخدمين مشاركة صور ومقاطع الفيديو تصل مدتها إلى 20 ثانية من لحظاتهم المهنية اليومية مع الآخرين، وتنتهي صلاحية القصص التي تنشئها بعد 24 ساعة من نشرها، فهي تشبه تمامًا ميزة القصص في إنستاجرام وفيسبوك وسناب شات، لكن منصة لينكدإن تُشير إلى أن الميزة مخصصة للقصص الاحترافية.

لقد تم اختبار هذه الميزة في البرازيل وفرنسا وهولندا والإمارات العربية المتحدة وأستراليا، وخلال فترة الاختبار هذه تمت مشاركة ملايين القصص وبدأت مئات الآلاف من المحادثات. وقد طرحتها الشركة رسميًا للمستخدمين في الولايات المتحدة وكندا والهند خلال الأسابيع الماضية، وستعمل على إطلاقها في مناطق أخرى خلال الأسابيع القادمة.





