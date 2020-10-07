يعد جوجل كروم 86 ترقية قوية من شركة جوجل، حيث يساعدك جوجل كروم 86 إلى جانب التحسينات المعتادة على تغيير كلمات المرور الضعيفة بسرعة ويحميك من مواقع الويب التي تهدر موارد وحدة المعالجة المركزية وطاقة البطارية في الخلفية.

أصدرت جوجل في 6 أكتوبر 2020 إصدار جوجل كروم 86، حيث سيقوم متصفح كروم تلقائيًا بتثبيت التحديث أو يطلب منك تثبيته، وإذا كنت لا تريد الانتظار، يمكنك البحث عن التحديث وتثبيته من خلال النقر على القائمة ثم مساعدة ثم حول (Google Chrome).

ما هو الجديد في إصدار جوجل كروم 86؟

إعادة تعيين كلمات المرور المعرضة للخطر بسهولة أكبر:

يستطيع متصفح كروم التحقق مما إذا كانت كلمات مرورك قد تم اختراقها وتحذيرك، وبدءًا من إصدار جوجل كروم 86 سيتوفر زر (تغيير كلمة المرور) في مدير كلمات المرور في المتصفح والذي سيساعدك على تغيير كلمات المرور المسربة، كما سينقلك هذا الزر مباشرةً إلى صفحة إعادة تعيين كلمة المرور لموقع الويب، مما يؤدي إلى اختصار الكثير من الإجراءات.

هذه الميزة متاحة فقط لمواقع الويب التي تدعم تنسيق عنوان (URL) المعروف لتغيير كلمات المرور، والذي تم تقديمه بواسطة آبل في متصفح سفاري، كما تبنت العديد من المواقع منذ ذلك الحين هذه الميزة.

خنق علامة التبويب في الخلفية:

تمت جدولة ميزة التحكم في علامة التبويب في الخلفية في الأصل ليتم تضمينها في متصفح كروم 85، وهي متاحة في كروم 86، حيث يتم التحكم في علامات التبويب المفتوحة في الخلفية بحد أقصى (1٪) من وقت وحدة المعالجة المركزية بعد أن كانت غير نشطة لمدة خمس دقائق أو أكثر.

يُسمح لعلامات التبويب (بالاستيقاظ) مرة واحدة في الدقيقة أثناء وجودها في الخلفية، ونأمل أن تعمل الميزة على تحسين الأداء عندما يكون لديك الكثير من علامات التبويب المفتوحة في الوقت نفسه.

تحذير المستخدمين من النماذج غير الآمنة على صفحات HTTPS:

يتم استخدام تشفير HTTPS الآمن على نطاق واسع في الوقت الحاضر، ولكن لا يزال يظهر محتوى HTTP أقل أمانًا على الصفحات الآمنة عبر الإنترنت، وسيبدأ متصفح جوجل كروم 86 في تحذيرك عندما تكون على وشك إدخال معلومات في موقع غير آمن.

في الماضي، كان متصفح كروم يعرض رمز قفل في شريط العناوين الخاص بك عندما تكون في أحد مواقع HTTPS، لكن جوجل قررت أن هذه الطريقة غير واضحة لعرض التحذير، أما الآن سيعرض كروم رسالة أكثر وضوحًا بنص أحمر أسفل حقول النموذج تقول: “هذا النموذج غير آمن”.

تحسين التركيز البؤري:

بالنسبة للأشخاص الذين يتنقلون في كروم باستخدام لوحة مفاتيح أو أي تقنية مساعدة أخرى، فإن مؤشر التركيز يبرز التحديدات بشكل مرئي أثناء التمرير عبر الصفحة، حيث يوضح مؤشر التركيز ما تحدده، ويقوم متصفح جوجل كروم 86 بإجراء بعض التحسينات الآن:

أولاً: يسمح محدد CSS الجديد للمطورين بالاشتراك بطريقة مؤشر التركيز نفسها التي يستخدمها المستخدمون.

ثانيًا: إعداد المستخدم المسمى (Quick Focus Highlight) وهذا هو مؤشر التركيز الثاني الذي يظهر حتى إذا كانت الصفحة قد عطلت أنماط التركيز باستخدام CSS.

الرموز الموحدة في نظام التشغيل Chrome OS:

سيؤدي تغيير بسيط في نظام التشغيل Chrome OS في متصفح جوجل كروم 86 إلى جعل رموز التطبيقات تبدو أكثر اتساقًا، حيث ستكون جميع رموز التطبيقات، سواء كانت تطبيقات أندرويد أو تطبيقات كروم أو تطبيقات الويب التقدمية، مستديرة.

نظام أندرويد يحصل على قائمة جديدة:

في نظام أندرويد يحصل متصفح جوجل كروم 86 على قائمة كاملة جديدة تحتوي على جميع الإدخالات مما يجعلها أكثر وضوحًا. كما تم تقسيم القائمة إلى أربعة أقسام، مع وضع خيارات متشابهة معًا.





