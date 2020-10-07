كيف تحافظ جوجل على أمانك كل يوم؟

يذكرنا الشهر الوطني للتوعية كل عام بالأمن السيبراني بأهمية إنشاء تجارب آمنة عبر الإنترنت، حيث إن الحفاظ على أمانك على الإنترنت يعني الحماية المستمرة لأمن وخصوصية معلوماتك، ولهذا السبب يتم تضمين الحماية تلقائيًا في حسابك في جوجل وفي كل منتج من منتجات جوجل.

يحمي التصفح الآمن أكثر من 4 مليارات جهاز، ويحظر جيميل أكثر من 100 مليون محاولة تصيد يوميًا، ويفحص (Google Play Protect) أكثر من 50 مليار تطبيق يوميًا بحثًا عن البرامج الضارة.

تستند سلامة منتجات جوجل إلى ثلاثة مبادئ أساسية:

الحفاظ على أمان معلوماتك.

التعامل معها بمسؤولية.

وضعك تحت السيطرة.

حيث يتم وضع هذه المبادئ موضع التنفيذ باستمرار، وتريد جوجل مشاركة أحدث وسائل حماية الأمان والخصوصية والتي يمكنك معرفة المزيد عنها في مركز الأمان المحدث بالكامل.

الحماية الاستباقية:

عندما يكون أمنك في خطر، يكون الوقت جوهريًا. تعمل جوجل على تسهيل التصرف بسرعة إذا اكتشفت وجود خطر جسيم على حسابك، وعلى مر السنين طورت الشركة طرقًا جديدة لإعلام الأشخاص بهذه المشكلات وساعدت بشكل كبير في تحسين أمانهم.

في عام 2015 على سبيل المثال: بدأ استخدام تنبيهات أندرويد لإعلام الأشخاص بالمشكلات الخطيرة في حساباتهم على جوجل مثل الاختراق المشتبه به. بعد هذا التغيير، شهدنا زيادة بمقدار 20 ضعفًا في عدد الأشخاص الذين تفاعلوا مع هذه الإشعارات الجديدة في غضون ساعة من تلقيها مقارنة بالبريد الإلكتروني.

ستقدم جوجل قريبًا تنبيهًا بالغ الأهمية معاد تصميمه وطريقة جديدة لإيصاله، عندما يتم اكتشاف مشكلة أمان خطيرة في حساب جوجل سيتم عرض تنبيه داخل تطبيق جوجل الذي تستخدمه بشكل تلقائي وسيتم مساعدتك على معالجته، ولا داعي للتحقق من البريد الإلكتروني أو تنبيهات هاتفك، فالتنبيهات الجديدة مقاومة للانتحال، لذا يمكنك دائمًا التأكد من أنها تأتي من الشركة. وستصل هذه الميزة الجديدة في الأسابيع المقبلة.

وضع الضيف في مساعد جوجل:

يساعد (google assistant) الأشخاص في إنجاز المهام في منازلهم، سواء كان ذلك عنت طريق اقتراح وصفة جديدة قد تعجبك أو يذكرك بموعدك التالي. ولكن هناك أوقات قد لا ترغب فيها في حفظ تفاعلات المساعد في حسابك على جوجل، ولهذا السبب، في الأسابيع المقبلة سيتم تقديم وضع الضيف – طريقة جديدة لاستخدام (google assistant) على الأجهزة المنزلية.

حيث يمكنك تشغيل وضع الضيف باستخدام أمر صوتي سهل، حيث لن يتم حفظ تفاعلات المساعد أثناء هذا الوضع في حسابك، كما يمكنك إيقاف تشغيل وضع الضيف في أي وقت للحصول على تجربة مساعد جوجل الكاملة والمخصصة مرة أخرى.

بالإضافة إلى ذلك، لديك دائمًا القدرة على الرجوع وحذف ما قلته للمساعد باستخدام صوتك فقط، وقد أضافت شركة جوجل المزيد من الإجابات على الأسئلة الشائعة حول الأمان والخصوصية التي سيجيب عليها المساعد على الفور، حيث يتم الإجابة على أكثر من 3 ملايين سؤال حول الخصوصية والأمان شهريًا على مستوى العالم.

السلامة:

كانت الخصوصية والأمان أساس كل ما تقوم به جوجل منذ الأيام الأولى لها كشركة. حيث تعمل فرقها كل يوم لجعل المنتجات آمنة بغض النظر عن ما تفعله – تصفح الويب أو إدارة البريد الوارد أو رؤية العائلة على (Google Meet).

في هذا الأسبوع فقط، تم الإعلان عن حماية معلوماتك من خلال إجراءات حماية جديدة للأمان والخصوصية في (Google Workplace) وحماية كلمات المرور الجديدة في متصفح جوجل كروم، بالإضافة إلى تقدم كروم في (Privacy Sandbox)، وهي مبادرة لتحسين الخصوصية بشكل أساسي على الويب.

ولتسهيل التحكم في خصوصيتك، ستتمكن قريبًا من تعديل بيانات سجل المواقع مباشرة في المخطط الزمني عن طريق إضافة أو تعديل الأماكن التي زرتها ببضع نقرات فقط، ولأن البحث هو نقطة البداية للعديد من الأسئلة، بدءًا من اليوم سيتم عرض إعدادات الأمان والخصوصية الشخصية الخاصة بك عندما تسأل أشياء مثل (هل حسابي على جوجل آمن؟).

تواصل جوجل العمل على بناء تقنيات يمكن استخدامها لزيادة حماية خصوصيتك عبر جميع منتجاتها، على سبيل المثال: في هذا العام ولأول مرة في الصناعة، وكجزء من أندرويد 11، تم دمج الخصوصية التفاضلية والتعلم الموحد لتدريب النماذج التي تسمح بالتنبؤ بالكلمة التالية في لوحة مفاتيح (Gboard). حيث يتيح التعلم المتحد – وهو أسلوب تم اختراعه في جوجل – للمطورين تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وجعل المنتجات أكثر ذكاءً.





