كيف تتيح لك ميزة واتساب الجديدة تحرير مساحة تخزينية في هاتفك؟

تضم محادثتنا مع الآخرين عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي الكثير من الصور والصور المتحركة GIF، ومقاطع الفيديو، وتخزن بعض التطبيقات – مثل: فيسبوك – كل هذا المحتوى عبر خوادم الشركة، ولكن في تطبيق واتساب يُحفظ كل شيء موجود في محادثاتك في جهازك.

وبما أننا نستخدم تطبيق واتساب كثيرًا سواء من أجل المحادثات الشخصية أو المحادثات الخاصة بالعمل، فلابد أن محادثاتك تحتوي على الكثير من ملفات الوسائط، وهو ما يؤدي إلى استهلاك مساحة التخزين الداخلية في هاتفك. لذلك يجب عليك فحص هاتفك من وقت لآخر للتأكد من أن ملفاتك لا تستهلك مساحة تخزينية كبيرة.

يعمل تطبيق واتساب على تسهيل هذه العملية كثيرًا من خلال تقديم ميزة جديدة تُسمى (إدارة مساحة التخزين) Storage Manage تتيح لك في إدارة مساحة التخزينية التي يستهلكها التطبيق، وتُسهل عليك حذف الملفات الكبيرة التي قد لا تحتاج إلى تخزينها في جهازك بعد الآن.

كيفية تحرير مساحة تخزينية في هاتفك بسهولة باستخدام ميزة واتساب الجديدة:



للاطلاع على مقدار المساحة التخزينية التي تشغلها ملفات الوسائط التي ترسلها أو تتلقاها من الآخرين عبر تطبيق واتساب، وكيفية إدراتها؛ يمكنك اتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى تطبيق واتساب في هاتفك.

اضغط على أيقونة النقاط الثلاثة الموجودة في الزاوية العلوية اليمنى، ثم اضغط على خيار (الإعدادات) Settings.

اضغط على خيار (مساحة التخزين واستخدام البيانات) Storage and Data Usage.

ستجد خيارًا جديدًا في أعلى الشاشة يُسمى (إدارة مساحة التخزين) Storage Manage؛ اضغط عليه.

ستظهر لك 3 أقسام توضح المساحة التخزينية المستهلكة وأدوات لإدراتها، اعتمادًا على كيفية استخدامك لتطبيق واتساب، حيث إنه من الممكن ألا تجد القسم الثاني إذا كنت لا تستخدم تطبيق واتساب كثيرًا.

القسم الأول: يضم شريط يوضح لك المساحة التي تشغلها ملفات الوسائط الخاصة بك، والقسم الثاني: يضم الملفات المُعاد توجيهها والملفات الكبيرة التي يمكنك فرزها وحذفها بسرعة، والقسم الثالث: يضم الدردشات المختلفة التي لديك، سواء الجماعية أو الفردية، ومقدار المساحة التي تشغلها كل محادثة، مع إمكانية البحث عن دردشة معينة لحذف الملفات الخاصة بها بسرعة.

لتحرير مساحة في هاتفك اضغط لفترة طويلة على الملفات الفردية الكبيرة لتحديدها، ويمكنك تفضيلها باستخدام رمز النجمة الصغيرة أو حذفها باستخدام أيقونة سلة المهملات التي تظهر في الزاوية العلوية اليمنى.

ولحذف الملفات من محادثات معينية انتقل إلى قسم (الدردشات)، واضغط على الدردشة التي تريد حفظ الملفات الخاصة بها، حدد ما تريد حذفه أو حدد الكل من خلال تحديد المربع الموجود بجوار خيار (تحديد الكل) Select All الذي يظهر في الزاوية العلوية اليمنى. ثم اضغط على أيقونة السلة.

ملاحظة: لن ترى في الصور السابقة المضمنة في هذا المقال (القسم الثاني) ضمن ميزة واتساب الجديدة لأني لا استخدم تطبيق واتساب كثيرًا ولست مشتركة في أي مجموعات واتساب تقريبًا، لذلك لا يوجد لدى ملفات مُعاد توجيهها أو ملفات كبيرة الحجم.

كيفية منع واتساب من حفظ الصور ومقاطع الفيديو في هاتفك تلقائيًا:

يمكنك أيضًا استخدام ميزة (تنزيل الوسائط تلقائيًا) Media auto-download لمنع واتساب من حفظ الصور ومقاطع الفيديو التي تتلقاها من جهات الاتصال في معرض الصور في هاتفك تلقائيًا، وذلك باتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى تطبيق واتساب في هاتفك.

اضغط على أيقونة النقاط الثلاثة الموجودة في الزاوية العلوية اليمنى، ثم اضغط على خيار (الإعدادات) Settings.

اضغط على خيار (مساحة التخزين واستخدام البيانات) Storage and Data Usage.

ضمن قسم (تنزيل الوسائط تلقائيًا) Media auto-download، ستجد ثلاث خيارات، هي: عند استخدام بيانات الهاتف، وعند استخدام شبكة الواي فاي، و(عند التجوال) when roaming.

اضغط على كل خيار منها، وألغٍ تحديد مربع الاختيار الموجود بجوار الصور والملفات الصوتية، ومقاطع الفيديو، والمستندات حسب رغبتك.





