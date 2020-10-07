بعد الإعلان عن حدث iPhone 12 نشرت شركة آبل كيفية مشاهدة البث المباشر لحدث Hi Speed على منصة يوتيوب، حيث سيتطلب الأمر منك تعيين تذكير للحدث من الآن إذا كنت مهتمًا بالأمر.

وقالت عملاقة التقنية الأمريكية: إنها ستعقد حدثها الجديد في 13 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، وذلك في تمام الساعة 10 صباحًا بتوقيت الساحل الغربي للولايات المتحدة (الساعة 8 مساءً بتوقيت مكة المكرمة)، وسيُبثّ الحدث عبر الإنترنت بسبب الجائحة المستمرة للفيروس التاجي المستجد (كوفيد-19) COVID-19. مع الإشارة إلى أن الشركة اعتادت على عقد الحدث في مقرها الرئيسي في مدينة كوبرتينو في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

تستخدم شركة آبل منصة يوتيوب بكثافة في أحداثها على مدار السنوات القليلة الماضية على الرغم من أنها تبث الأحداث أيضًا من خلال تطبيق (Apple TV) وصفحة الأحداث على الويب، على سبيل المثال: مع حدث (Time Flies) لساعة (Apple Watch) وآيباد في سبتمبر، كان البث الرئيسي للحدث متاحًا على الفور لإعادة التشغيل على منصة يوتيوب بعد انتهاء البث المباشر الذي كان يبث أيضًا على يوتيوب.

غالبًا ما يكون البث المباشر على منصة يوتيوب متقدمًا ببضع ثوانٍ على بث موقع آبل على الويب للأحداث الماضية، مما يجعل مشاهدة أحداث آبل على يوتيوب الخيار الأفضل.

كيفية مشاهدة حدث Hi Speed الخاص بهواتف iPhone 12:

يمكنك تعيين تذكير على منصة يوتيوب من هنا ، في حالة وجود أي احتمال لنسيانك للحدث.

يمكنك أيضًا مشاهدة حدث iPhone 12 من صفحة الويب الخاصة بأحداث آبل من هنا أو من تطبيق (Apple TV) من أي جهاز متوافق.

يُشار إلى أن شركة آبل كانت قد أعلنت في شهر أيلول/ سبتمبر الفائت عن ساعتها الذكية (آبل ووتش سيرس 6) Apple Watch Series 6، (آيباد أير) iPad Air، والجيل الثامن من حاسوبها اللوحي (آيباد) iPad. ومع أنه كان من المنتظر أن تعلن الشركة عن هواتف آيفون – كما اعتادت كل عام – غابت الهواتف عن الحدث.

واعتادت آبل على الإعلان عن هواتف آيفون الجديدة خلال حدث أيلول/ سبتمبر، ولكن الشركة كانت قد حذرّت سابقًا من أن أجهزة آيفون الجديدة للعام الحالي ستتأخر، ويُرجَّح أن يكون السبب هو ضعف الإنتاج المتعلق بفيروس كورونا، وذلك وفق ما حذّر (لوكا مايستري) – المدير المالي لشركة آبل خلال مكالمة أرباح الربع الثالث من العام المالي لشركة آبل في شهر تموز/ يوليو الماضي. وقال: “كما تعلمون، بدأنا العام الماضي ببيع أجهزة آيفون الجديدة في أيلول/ سبتمبر”. وأضاف: “نتوقع للعام الحالي أن يكون العرض متاحًا بعد بضعة أسابيع”.





