صفقة اليوم.. تأهل للحصول على 6 شهادات في خدمات جوجل السحابية مع خصم 95%

إذا كنت مبتدئًا في مجال الحوسبة السحابية، فإننا نوصي بالبدء بدورة (Associate Cloud Engineer) أولًا، حيث ستساعدك في التعرّف على خدمات جوجل السحابية GCP، وكيفية إدارتها بكفاءة، وكيفية تأمين سحابة GCP مع IAM و Cloud Identity. كما ستتعرّف على كيفية استخدام أوامر GCP gcloud. وبمجرد الانتهاء من هذه الدورة ستكون قادرًا على إدارة التطبيقات ومراقبة عمليات المشاريع المتعددة، وإدارة حلول المؤسسة، وإدارة الشبكات، واستكشاف خدمات البيانات وإدارتها عبر نظام جوجل السحابي لضمان أنها تلبي مقاييس الأداء المستهدفة.