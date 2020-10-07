صفقة اليوم.. تأهل للحصول على 6 شهادات في خدمات جوجل السحابية مع خصم 95%

- الحزمة التدريبية للتأهل لاختبارات شهادات خدمات جوجل السحابية The Google Cloud Certifications Practice Tests + Courses Bundle.
- عدد الدورات: 7.
- عدد الدروس: 223.
- المدة: 43 ساعة.
- تشير التقارير إلى أن متوسط راتب (مهندس الحوسبة السحابية) Cloud Engineer قد يصل إلى 138,320 دولارًا سنويًا، ليحتل المرتبة الثانية بعد مدير قسم تكنولوجيا المعلومات، كما يساعد مجال الحوسبة السحابية على زيادة رواتب مديرين المشاريع، ومهندسي تحليل البيانات، وخبراء الأمن الإلكتروني.
- يزداد الطلب الوظيفي على المتخصصين المتمرسين في التعامل مع الخدمات السحابية حاليًا بسبب ظروف العمل الجديدة التي أحدثتها حائجة فيروس كورونا (COVID-19).
- كما يشترط 72% من المديرين وجود شهادات تكنولوجيا معلومات مُعتمدة لشغل وظائف معينة، لذلك لا تعتبر زيادة الطلب على الوظيفة والخبرة العملية عوامل كافية للوصول إلى الوظائف المتميزة في مجال تكنولوجيا المعلومات (IT). وإذا كنت تسعى إلى احتراف مجال الحوسبة السحابية فسيتطلب ذلك منك إضافة شهادة أو شهادتين إلى سيرتك الذاتية، وشهادات (خدمات جوجل السحابية) Google Cloud تعد إضافة ضرورية.
- ستساعدك هذه الحزمة التدريبية على التأهل لاجتياز اختبارات 6 شهادات في خدمات جوجل السحابية، تشمل: Professional Cloud Architect، و Professional Cloud Security Engineer، و Professional Data Engineer، و Associate Cloud Engineer، و Professional Cloud Network Engineer، و Professional Cloud Developer.
- تغطي الدورات التدريبية الموجود في هذه الحزمة كل شيء حول خدمات جوجل السحابية GCP، حيث ستبدأ من تعلم الأساسيات، ومروًا بتعلم كيفية إدارة الشبكات، وانتهاءً بكيفية تصميم حلول آمنة وقوية وديناميكية في Google Cloud Platform.
- إذا كنت مبتدئًا في مجال الحوسبة السحابية، فإننا نوصي بالبدء بدورة (Associate Cloud Engineer) أولًا، حيث ستساعدك في التعرّف على خدمات جوجل السحابية GCP، وكيفية إدارتها بكفاءة، وكيفية تأمين سحابة GCP مع IAM و Cloud Identity. كما ستتعرّف على كيفية استخدام أوامر GCP gcloud. وبمجرد الانتهاء من هذه الدورة ستكون قادرًا على إدارة التطبيقات ومراقبة عمليات المشاريع المتعددة، وإدارة حلول المؤسسة، وإدارة الشبكات، واستكشاف خدمات البيانات وإدارتها عبر نظام جوجل السحابي لضمان أنها تلبي مقاييس الأداء المستهدفة.
- وإذا كان لديك أكثر من 3 سنوات من الخبرة في مجال الحوسبة السحابية وتتطلع إلى التخصص في مجال معين، فيجب عليك التركيز على شهادات المحترفين. وتتضمن هذه الحزمة أيضًا دورات لشهادات مهندس الحوسبة السحابية، ومهندس الشبكات السحابية، ومهندس الأمان، ومهندس البيانات، بحيث يمكن لمتخصصي تكنولوجيا المعلومات في جميع المستويات المهنية تعلم شيء جديد.
- تأتي كل دورة من هذه الدورات مع امتحانات نموذجية كاملة تضم من 100 إلى 200 سؤال ومجموعة من الاختبارات التدريبية مع المزيد من الأسئلة الفريدة. مع كل هذا الإعداد ستكون بالتأكيد جاهزًا لاجتياز اختبارات شهادات خدمات جوجل السحابية الرسمية من المرة الأولى.
- مستوى الخبرة المطلوب: جميع المستويات.
- الحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة تدريبية.
- تشمل هذه الحزمة الحصول على تحديثات للمحتوى.
- اللغة: الإنجليزية
- التوفر: أونلاين.
- ضمان استرداد الأموال خلال 30 يومًا.
- السعر الأصلي قبل الخصم:
639 دولارًا.
- السعر الحالي بعد الخصم: 29.99 دولارًا.
- نسبة الخصم: 95%.
- الحصول على الصفقة: من هنا.
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فيما يلي أسماء الدورات التدريبية التي تتضمنها هذه الحزمة:
- Google Cloud Certified Professional Cloud Architect
- Google Cloud Certified Professional Cloud Security Engineer
- Google Cloud Certified Professional Data Engineer
- Google Cloud SQL Deep Dive
- Google Cloud Certified Associate Cloud Engineer
- Google Cloud Certified Professional Cloud Network Engineer
- Google Cloud Certified Professional Cloud Developer