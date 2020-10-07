جوجل تطلق ميزة تنبيهات أمان الحسابات العابرة للتطبيقات

أعلنت شركة جوجل عن بعض التحديثات المتعلقة بالأمان، ويشمل ذلك: التنبيهات الجديدة العابرة للتطبيقات التي ستُنبِّه المستخدم حينما يكون هناك مشكلة أمنية في حساب جوجل الخاص به.

ومن خلال الميزة الجديدة، سترسل الشركة عندما تكتشف وجود مشكلة أمنية خطرة محتملة في حساب المستخدم؛ إشعارًا بغض النظر عن تطبيق جوجل الذي يستخدمه المستخدم حينئذ.

وتعتزم الشركة طرح التنبيهات على نحو محدود في الأسابيع المقبلة، ولكنها ستكون متوفرة فقط على نظام iOS في البداية، وذلك وفق ما قالت الشركة لموقع The Verge. وتخطط الشركة لتوسيعها على نطاق أوسع مطلع العام المقبل، وذلك وفقًا لتدوينة للشركة.

وأضافت الشركة أيضًا وضع الضيف إلى مساعدها الذكي Google Assistant، ولن يحفظ وضع الضيف أي طلبات إلى حساب المستخدم في جوجل أثناء تشغيل الوضع. وبمجرد طرحه، سيتمكن من تشغيله بقول: “هاي جوجل، شغّل وضع الضيف”.

ونقل موقع The Verge التقني عن عملاقة التقنية الأمريكية أن الوضع الجديد سيُطرح في الأسابيع المقبلة على مكبرات الصوت والشاشات الذكية من شركة (نست) Nest.

وإذا كان المستخدم يريد طريقة بسيطة لمعرفة إعدادات الأمان والخصوصية لحساب جوجل الخاص به، فإن الشركة تقول: إنه بدءًا من اليوم، يمكن للمستخدم البحث عن عبارات مثل “هل حسابي في جوجل آمن؟” لمشاهدة ملخص الإعدادات الخاصة به.

وتعمل جوجل أيضًا على تحديث موقع الويب الخاص بمركز الأمان، الذي يحتوي على معلومات بشأن أدوات الخصوصية والأمان في منتجات الشركة. وتحتوي الصفحة التي حُدِّثت على تفاصيل عن 13 منتجًا من منتجات جوجل، ومن ذلك: خدمة البريد الإلكتروني (جيميل) Gmail، ومتصفح الويب (كروم) Chrome، وموقع مشاركة الفيديو (يوتيوب) YouTube، ونظام تشغيل الأجهزة المحمولة أندرويد، وهواتف (بكسل) Pixel المحمولة، وسيُضاف المزيد من المنتجات في المستقبل، وذلك وفق ما نقل موقع The Verge عن جوجل. وسيكون الموقع الجديد متاحًا اليوم في الولايات المتحدة، وسيكون متاحًا عالميًا قريبًا.





