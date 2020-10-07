جوجل تطلق “كروم 86” مع العديد من الميزات الأمنية

أطلقت شركة جوجل أمس الثلاثاء الإصدار 86 من تطبيق متصفح الويب (كروم) لأنظمة أندرويد، وماك، وويندوز، ولينوكس، وهو يأتي مع عدد من الإضافات التي تُركز على تعزيز أمان المستخدم، بالإضافة إلى بعض التحسينات على الاستقرار.

وكانت جوجل قد أطلقت عددًا من الميزات الأمنية الجديدة في نسخة سطح المكتب من متصفح الويب، والآن أصبحت متاحة للأجهزة المحمولة مع كروم 86.

ومن تلك الميزات الأمنية ميزة: (فحص كلمة المرور) Password Checkup التي تُحلِّل بيانات الاعتماد المحفوظة لمعرفة هل سُرقت من قبل إحدى تسريبات كلمات المرور. وقد أصبحت هذه الميزة متاحة في متصفح كروم على نظامي أندرويد وiOS.

وتشارك ميزة (التصفح الآمن المحسّن) Enhanced Safe Browsing “عناوين URL غير الشائعة” في الوقت الفعلي مع جوجل لتنبيه المستخدم عندما يوشك على زيارة موقع تصيد أو مواجهة برامج ضارة. ونظرًا لأن الوضع الاختياري يأتي إلى نظام أندرويد مع هذا الإصدار، فقد لاحظت الشركة “انخفاضًا بنسبة 20 في المئة في عدد المستخدمين الذين يكتبون كلمات المرور الخاصة بهم في مواقع التصيد”.

ومع الإصدار الجديد أيضًا، يمكن استخدام ميزات آبل الأمنية Face ID أو Touch ID، أو حتى رمز مرور الهاتف كطريقة مصادقة لملء كلمات المرور تلقائيًا على iOS. وكانت الشركة قد أضافت لنظام أندرويد في شهر تموز/ يوليو ميزة مماثلة لكلمات المرور.

وتشجع جوجل مواقع الويب على اعتماد example.com/.well-known/change-password مخططًا لعناوين URL. ويسمح هذا المخطط لمدير كلمات المرور الافتراضي بعرض زر كبير يتيح للمستخدمين تغيير كلمة المرور الخاصة فيه بسرعة بعد اختراق بيانات الاعتماد.

وغالبًا ما تُستخدم عناوين URL الطويلة التي تتضمن اسم الصفحة الصحيح لخداع الأشخاص ليعتقدوا أنهم على موقع شرعي. ولمكافحة أسلوب التصيد الشائع هذا، سيختبر (كروم 86) فقط عرض النطاق القابل للتسجيل في شريط العناوين. وسيكون لدى المستخدمين خيار رؤية عنوان URL الكامل.

ويتميز (كروم 86) أيضًا “بنصيحة أمان” جديدة على المواقع ذات عناوين URL التي تبدو “مشابهة جدًا” لتلك الخاصة بالمواقع الأخرى. وبهدف مكافحة الانتحال، ستعرض جوجل للمستخدمين عبارة “هل تقصد …؟” بهدف تحذيره للتأكد من اسم العنوان قبل المتابعة.





