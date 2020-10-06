Poco C3 .. هاتف جديد من شاومي منخفض التكلفة

أعلنت بوكو (Poco) – العلامة التجارية التابعة لشركة شاومي – عن هاتفها الذكي الأحدث (Poco C3) في الهند من خلال حدث افتراضي، وذلك بعد ظهور الكثير من التسريبات والتشويقات حول هذا الجهاز. وكانت شاومي قد أطلقت في شهر يونيو من هذا العام (Redmi 9A) و (Redmi 9C) في ماليزيا، وتتميز الأجهزة بمجموعة شرائح (Helio G25) و (Helio G35) الجديدة من ميدياتيك والبطاريات ذات السعات الكبيرة والتصميم الجديد. وبعد فترة وجيزة من الإطلاق، ظهرت شائعات بأن شاومي تخطط لإعادة تسمية (Redmi 9C) كجهاز تابع لعلامة بوكو التجارية. وتتوسع العلامة التجارية بوكو في الهند وعلى مستوى العالم بسرعة، أسرع بكثير مما قد يتوقعه المستهلكون.

ويشير حرف C إلى الهواتف المهتمة بالكاميرات من بوكو، بينما يمثل الرقم 3 عدد المستشعرات الموجودة في الجهة الخلفية.

ويبدو الهاتف من حيث المظهر أنه نسخة من هاتف (Redmi 9C)، باستثناء ماسح بصمات الأصابع، في حين أن أوجه التشابه هي بالتأكيد أكثر من عمقًا من واجهة المستخدم فقط.

ويأتي هاتف (Poco C3) بنمط ثنائي اللون في الجهة الخلفية لإمساكه بشكل أفضل وتقليل بصمات الأصابع، وهو متوفر باللون الأزرق القطبي (Arctic blue)، والأخضر الليموني (Lime green)، والأسود غير اللامع (Matte black).

ويمكنك الحصول على شاشة بقياس 6.53 إنشات وبدقة 1600×720 بكسل، مع ثقب بتصميم قطرة الماء يتضمن الكاميرا الأمامية بدقة 5 ميجابكسل، ونسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 20:9.

وهناك معالج (Helio G35) من ميدياتيك، مع 3 أو 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، و 32 أو 64 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية القابلة للتوسعة عبر بطاقة (SD).

ويأتي الجهاز مزودًا بكاميرا ثلاثية في الجهة الخلفية بعدسة أساسية بدقة 13 ميجابكسل وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل ومستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل.

ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم (MIUI12) المستندة إلى نظام التشغيل أندرويد 10، ويتضمن بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير مع شحن سريع بقدرة 10 واط.

ويأتي (Poco C3) بسعر يبدأ من 100 دولار أمريكي لنموذج 3/32 جيجابايت، وهناك أيضًا نموذج 4/64 جيجابايت مقابل 122 دولارًا أمريكيًا، ومن المفترض بيع الجهاز بتاريخ 16 أكتوبر.





