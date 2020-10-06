iPhone 12.. الأسعار والأحجام وسعات التخزين والبطارية

نحن على بعد أيام معدودة من حدث iPhone 12 المنتظَر، وليس لدينا التاريخ المحدد حتى الآن للحدث، لكننا نعلم أن حدث iPhone 12 سيأتي بالتأكيد في هذا الشهر، وترجِّح الشائعات أن الهاتف المرتقب سيتم الكشف عنه في 13 من الشهر الجاري.

يقول تقرير من (AppleInsider): إن شركة آبل ستعلن عن iPhone 12 في 13 أكتوبر، وستبدأ الطلبات العاجلة أو المسبقة في 16 أكتوبر. وحسب التقرير: من المتوقع أن تعقد شركة آبل حدثًا خاصًا ثانيًا في المستقبل القريب، لكن من غير الواضح متى سيقام، ووفقًا لأحد المرشدين الذين يتواصلون مع (AppleInsider)، ستعقد شركة آبل الحدث يوم الثلاثاء بتاريخ 13 أكتوبر للكشف عن هاتف iPhone 12 المرتقب، مع بدء الطلبات الأولية يوم الجمعة التالي الذي سيكون بتاريخ 16 أكتوبر.

كما يلاحظ الذكاء الاصطناعي، لا يوجد دليل ملموس يدعم هذا التاريخ، ومع ذلك، ذكرت شائعة في أغسطس من جون بروسر إطارًا زمنيًا مشابهًا جدًا لهذا التاريخ.

قد تطلق شركة آبل تشكيلة iPhone 12 في كوريا الجنوبية في وقت أبكر مما كانت عليه في السنوات الماضية، وذلك للاستفادة من خدمات ومستخدمي شبكات الجيل الخامس (5G) الحاليين في البلاد. وتمثل كوريا الجنوبية هدفًا ذا أولوية بالنسبة لشركة آبل، مع طرح نماذج هذا العام من الهاتف المرتقب للبيع هناك في وقت أبكر من المعتاد – أو على الأقل في مرحلة مبكرة من الطرح.

يُتوقع أن يأتي هاتف آبل المرتقب بأربعة إصدارات:

آيفون 12

آيفون 12 ميني

آيفون 12 برو

آيفون 12 برو ماكس

من المتوقع أن يتم تشغيل جميع الإصدارات بواسطة شريحة (A14 Bionic) الجديدة، ومن المتوقع أن تشمل جميع هذه الإصدارات على شبكات الجيل الخامس، كما لن يتم تزويد أي من هذه الإصدارات بسماعات أذن أو شاحن، ولكنك ستحصل على كابل (USB-C-to-Lightning).

كما سيكون الاختلاف الأكثر وضوحًا هو في حجم الشاشة:

آيفون 12 سيأتي مع شاشة مقاس 6.1 بوصات.

آيفون 12 برو سيأتي مع شاشة مقاس 6.1 بوصات.

آيفون 12 برو ماكس سيأتي مع شاشة مقاس 6.7 بوصات.

آيفون 12 ميني سيأتي مع شاشة مقاس 5.4 بوصات.

ومن المحتمل أن تكون هناك اختلافات أخرى لتمييز إصدار iPhone 12 Pro Max عن باقي الإصدارات، حيث من الممكن أن يأتي مع مستشعر (LiDAR) ومعدل تحديث 120 هرتز.

أما سعة البطارية فسوف تختلف من إصدار لآخر، حيث تشير الشائعات إلى التالي:

آيفون 12 سيأتي مع بطارية سعة 2,775 mAh.

آيفون 12 برو سيأتي مع بطارية سعة 2,775 أو 2,815 mAh.

آيفون 12 برو ماكس سيأتي مع بطارية سعة 3,690 mAh.

آيفون 12 ميني سيأتي مع بطارية سعة 2,230 mAh.

كما يهتم المستخدمون بسعات التخزين، لأنها من الممكن أن تحول إصدار iPhone 12 الرخيص إلى هاتف باهظ الثمن، حيث من المحتمل أن تكون سعات التخزين وذاكرة الوصول العشوائية كالتالي:

آيفون 12 سيأتي مع 64 و128 و256 جيجابايت مع 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائية.

آيفون 12 برو سيأتي مع 128 و256 و512 جيجابايت مع 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائية.

آيفون 12 برو ماكس سيأتي مع 128 و256 و512 جيجابايت مع 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائية.

آيفون 12 ميني سيأتي مع 64 و128 و256 جيجابايت مع 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائية.

أما الأسعار فيتوقع أن تكون كالتالي:

iPhone 12: $749

iPhone 12 Pro: $999

iPhone 12 Pro Max: $1099

iPhone 12 Mini: $649





